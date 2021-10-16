Выборы в Ираке. Под сенью липовой свободы, - С.Кожемякин

14:30 18.10.2021 Выборы в Ираке. Под сенью липовой свободы



Прошедшие в Ираке выборы не остановят многолетний кризис. Его постоянно подпитывает вмешательство зарубежных государств, рассматривающих страну как источник сырья и полигон для отработки своих авантюр.



"Демократия" на костях



Суверенитет при капитализме - понятие в достаточной степени фиктивное. Политика государства подчинена интересам корпораций, а выборы и прочие атрибуты "демократии" лишь маскируют всевластие буржуазии. Это касается даже крупных стран, не говоря уже о тех, что встроены в глобальные производственно-сбытовые цепочки в качестве источников сырья и рынков сбыта.



Столетие назад об этом на примере Португалии писал В.И. Ленин. Эта страна, формально самостоятельная, фактически находилась под британским протекторатом. Лондон имел "торговые выгоды, лучшие условия для вывоза товаров и особенно для вывоза капитала в Португалию и ее колонии, возможность пользоваться гаванями и островами Португалии, ее кабелями и пр. и т.д.". "Такого рода отношения между отдельными крупными и мелкими государствами были всегда, но в эпоху капиталистического империализма они становятся всеобщей системой, входят, как часть, в сумму отношений "раздела мира", превращаются в звенья операций всемирного финансового капитала", - подчеркивал автор. Как добавлял Ленин, полузависимые страны являются ареной ожесточенной борьбы между ведущими державами.



В положении таких де-юре суверенных, а в действительности подчиненных образований находится большинство государств. Для "укрощения" редких исключений используется широкий набор средств - от санкций до интервенций. Яркий образец этого - судьба Ирака. "Демократизация" отбросила его далеко назад. По индексу человеческого развития страна опустилась с 93-го места в 1990 году на 127-е, нынешнее число больничных коек (13 на 10 тыс. жителей) почти вдвое ниже, чем в 1980-е годы. Значительно выше, чем двадцать лет назад, материнская смертность.



Наконец, страна оказалась в тотальной зависимости. После возглавленной США интервенции Ираком управляла оккупационная администрация. Но даже декларативная передача полномочий не лишила захватчиков решающих рычагов влияния. Значительная часть иракской политической элиты самым тесным образом связана с Западом. Премьер-министр Мустафа аль-Казыми в течение 25 лет жил в Германии и Великобритании. Десятки лет под туманным небом Лондона провел президент Бархам Салех. То же самое относится к большинству их предшественников и членов правительства.



Написанная под диктовку американцев Конституция закрепила кланово-конфессиональную политическую систему и способствовала разгулу коррупции. Власти открыто признают, что из 1 трлн долл., заработанных на продаже нефти с 2003 года, в офшоры выведено 150 млрд. Независимые источники называют цифру в 400 млрд долл.



Занимая третье место по экспорту нефти, Багдад страдает от глубокого кризиса всех систем жизнеобеспечения. 9 млн человек - почти каждый четвертый житель - нуждаются в срочной продовольственной помощи, треть молодежи не трудоустроена. До пандемии работники бюджетной сферы месяцами не видели зарплаты, теперь же ситуацию не назовешь иначе как катастрофической. В прошлом году госрасходы сократились почти наполовину, бюджетный дефицит достиг 20 млрд долл. Проведенная властями девальвация динара подстегнула рост цен. Даже по официальным оценкам, экономика выйдет на допандемический уровень только в 2024 году. В этих условиях МВФ и другие кредиторы требуют заморозки зарплат и пенсий, урезания социальных программ.



Одна из наиболее острых проблем - дефицит электроэнергии. Свет в дома жителей подается по четыре-пять часов в сутки. Особенно ощутимо это в летние месяцы, когда воздух нагревается выше 50 градусов и единственным спасением служат кондиционеры. Страшным символом коррупции и бесхозяйственности стала серия пожаров в коронавирусных клиниках. В огне погибли более 140 человек.



Сговор элит



Много лет иракцы выходили на акции протеста, но по-настоящему масштабными они стали два года назад. Выступления, получившие название "тишрин" ("октябрь" по-арабски), охватили почти всю страну. Ответ властей был исключительно жестоким. При разгоне митингов погибли более 600 человек, свыше 25 тыс. получили ранения. Десятки человек были похищены и впоследствии найдены убитыми либо пропали без вести.



Тем не менее протесты поколебали правительство. Его глава Адиль Абдул-Махди ушел в отставку. После нескольких месяцев фактического безвластия пост премьера занял руководитель национальной разведывательной службы аль-Казыми. Среди его обещаний были реформа избирательной системы и проведение досрочных парламентских выборов, которые в итоге прошли 10 октября.



Новшества на первый взгляд были внедрены ощутимые. С 18 до 83 выросло число избирательных округов, голосование за партийные списки уступило место выборам отдельных кандидатов. Четверть мандатов зарезервировано для женщин, а проголосовать отныне можно только по месту регистрации.



Ряд политических сил, однако, назвали реформу декларативной и отказались участвовать в выборах. Среди них - "Республиканский альянс", "Фронт национального диалога", "Иракское национальное согласие". Глава последнего - экс-премьер Айяд Аллави - заявил, что поправки лишили права голоса беженцев и внутренне перемещенных лиц, число которых достигает 11 млн. К выборам не допустили сотни кандидатов, в том числе из-за членства до 2003 года в "Баас" - правящей при Саддаме Хусейне партии. Много вопросов вызывает использование электронных урн. Впервые они были применены на прошлых выборах, но ряд партий сочли итоги сфальсифицированными. Судебные разбирательства и ручной пересчет растянулись на месяцы.



Большинство участников протестов также назвали выборы нелигитимными, призвав к бойкоту. Среди них Иракская коммунистическая партия (ИКП). Напомним, в 2018 году коалиция "Ас-Саирун" ("Альянс революционеров за реформы") в составе коммунистов и сторонников шиитского проповедника Муктады ас-Садра заняла первое место. Спустя год их пути разошлись. ИКП поддержала демонстрации и в знак протеста против репрессий отозвала своих депутатов, в то время как ас-Садр отстранился от массовых выступлений и поддержал аль-Казыми. Его ставленники заняли ключевые посты в правительстве.



По словам секретаря ЦК ИКП Раида Фахми, досрочные выборы должны были открыть двери для перемен в интересах народа. Вместо этого они используются для упрочения коррупционного режима. Как подчеркивают коммунисты, проводимое в атмосфере страха и угнетения голосование не может быть честным. "Участие в выборах означает сговор с коррумпированной системой, которая ответственна за катастрофическую ситуацию в стране", - заявил Фахми.



Выборы подтвердили правоту ИКП. По предварительным данным, большинство мест заняли представители истеблишмента. Среди них сторонники ас-Садра, блок "Такаддум" во главе со спикером парламента Мохаммедом аль-Халбуси и альянс "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики.



Торговля страной



Рекордно низкая явка - 41 процент - свидетельствует о недовольстве традиционными элитами. Нынешний созыв, в какие бы коалиции ни вступили его фракции, не отражает интересов большинства жителей. Парламент и сформированное им правительство продолжат прежнюю политику.



Во-первых, торговлю ресурсами страны. За последние месяцы Багдад заключил серию новых контрактов. Американской компании "Шеврон" переданы четыре нефтяных блока в провинции Ди-Кар. Произошли перестановки среди операторов месторождения Румайла. Доля отказавшейся от разработки британской компании "Би-Пи" разделена между британско-нидерландской "Ройял Датч-Шелл" и японской "Мицубиси". Беспрецедентное соглашение на 27 млрд долл. подписано с французской корпорацией "Тоталь".



Богатства страны манят и менее крупных капиталистических игроков. Шведская компания СЕАБ и турецкая "Лимак" создали консорциум для строительства нефтеперерабатывающего завода в Мосуле. Многомиллиардные контракты обсуждались во время поездки аль-Казыми в Саудовскую Аравию и последующих визитов в Багдад саудовских делегаций. В конце сентября на границе двух стран был открыт второй пункт пропуска "Джамима". Торжественное открытие первого - "Арар" - произошло в конце прошлого года. Тем самым восстановлено прекращенное в 1991 году сухопутное сообщение.



Ценность Ирака для внешних сил не ограничивается ресурсами. Зависимое положение превращает страну в орудие империализма против иранского и китайского влияния. Под предлогом борьбы с "Исламским государством" (ИГ)* здесь расквартировано почти 6 тыс. военнослужащих стран НАТО. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани иракский парламент принял резолюцию с требованием вывести иностранные войска. За прошедшие с тех пор почти два года оно так и не выполнено. По итогам визита аль-Казыми в США было объявлено, что боевая миссия Пентагона превратится в тренировочную, но это лишь словесная эквилибристика. Посетив штаб-квартиру НАТО, сам премьер назвал Ирак "первой линией сопротивления исламистам" и попросил поддержать вооруженные силы. Кроме того, даже в рамках "тренировочной миссии" США продолжат нанесение авиаударов и разведывательную деятельность, что означает сохранение соответствующего потенциала.



Другие страны и вовсе планируют увеличение контингентов. Как заявил во время визита в Ирак президент Франции Эмманюэль Макрон, у Парижа "есть оперативный потенциал для сохранения присутствия". По данным СМИ, 500 французских военнослужащих разместят на базе Кейван в Киркуке, еще 600 - в районе Мосула. Великобритания расширит миссию по обучению и модернизации войск Иракского Курдистана.



Для упрочения позиций зарубежные игроки не чураются самых грубых интриг. 24 сентября в Эрбиле - столице курдской автономии - состоялась конференция под фарисейским названием "Мир и восстановление". На ней прозвучали призывы к установлению отношений Ирака с Израилем и нейтрализации "иранского влияния". Солировали дежурные ораторы. Один из них - шейх Висам аль-Хардан - в 2003 году приветствовал вторжение США и помогал добивать остатки саддамовских войск.



Организатором выступил базирующийся в Нью-Йорке "Центр мирных коммуникаций", учредители которого связаны с Пентагоном и лоббистскими еврейскими центрами, а пропаганда Израиля моментально включила конференцию в свой арсенал. "Сотни иракских общественных деятелей собрались, чтобы призвать к миру с Израилем. Этот призыв исходит напрямую от народа. Мы в ответ протягиваем руку мира", - уже на следующий день заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.



Правительство аль-Казыми отреагировало лишь после негативной общественной реакции, поспешив уверить в "неприятии нелегитимных встреч". Однако тайные переговоры, очевидно, ведутся. Как заявил 3 октября министр регионального сотрудничества Израиля Иссави Фрей, "мы можем заключить еще несколько договоров, теперь у нас на подходе Ирак".



Провокации совпали с новыми атаками на Иран. Израильские власти обвинили его в подготовке покушений на еврейских бизнесменов, а Беннет посвятил "иранской угрозе" свое выступление на сессии Генассамблеи ООН. Израильская дипломатия развернула энергичную деятельность. Глава МИД Яир Лапид посетил Иорданию и Бахрейн.



В том, что Ирак стал одной из мишеней антииранской политики, нет ничего удивительного. Рассорив Багдад и Тегеран, США и их союзники осложнят транспортные связи Ирана с Сирией и Ливаном, закроют ему выход к Средиземному морю. Главные удары при этом наносятся по "Силам народной мобилизации" - шиитским ополчениям, созданным для борьбы с ИГ*. Противники Тегерана считают их основными рычагами иранского влияния. Под давлением извне аль-Казыми и Салех уже намекали на роспуск ополчений, теперь нападки станут еще более ожесточенными. Это вызовет активизацию исламистов. За последнее время ИГ* совершило серию дерзких атак, что заставляет вновь задуматься о связях террористов с зарубежными кураторами.



Как отмечают коммунисты, иракский народ должен стать хозяином своей судьбы. Только так страна перестанет быть ареной для сведения счетов внешними игроками и обретет истинный суверенитет. Первым шагом к этому может стать проведенный в Багдаде "Съезд оппозиционных сил", на который собрались представители сорока организаций, включая ИКП. Назвав выборы нечестными и несправедливыми, они постановили продолжить борьбу за новый Ирак.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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