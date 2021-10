Сильная катка: российская команда выиграла главный турнир по Dota 2

14:33 18.10.2021

Киберспортсмены заберут порядка 1,3 млрд рублей из призового фонда



Екатерина Кориненко



Российская команда победила на крупнейшем, да еще и юбилейном турнире по Dota 2. Она забрала не только Aegis of Champions - главный приз The International, но и $18,2 млн. Почему победа киберспортсменов из СНГ сенсационна, как проходил турнир и на что ребята планируют потратить деньги, читайте в материале "Известий".



Исторический куш



Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу на главном международном турнире по Dota 2 The International (TI), причем юбилейном. Трансляция финального дня соревнований, проходивших в Румынии с 7 по 17 октября, собрала полмиллиона пользователей на YouTube и порядка 1,5 млн зрителей на геймерском стриминговом сервисе Twitch.



Киберспортивный турнир уже отметился рекордом: у него самый большой призовой фонд за историю игр - $40 млн, то есть свыше 2,8 млрд рублей. Компания Valve (разработчик Dota 2 и организатор турнира) собрала его благодаря внутриигровым покупкам игроков в Dota 2: в преддверии TI10 туда был добавлен специальный каталог Battle Pass.



Так что помимо почетного звания чемпионов российские киберспортсмены заработали $18,2 млн (почти 1,3 млрд рублей). Team Spirit - вторая команда из СНГ, выигравшая The International за всю историю его проведения. На первом турнире, 10 лет назад, золото получила украинская команда Natus Vincere. Последние восемь лет команды с постсоветского пространства даже не доходили до гранд-финала.



Чисто статистически у китайской команды PSG.LGD, проигравших всего две карты на турнире, было намного больше шансов победить в этом году. Но в гранд-финале она проиграла россиянам со счетом 3:2.



Жертва богу "Доты"



Team Spirit состоит из пяти человек. В команду входят Ярослав Miposhka Найденов, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов (все трое - Россия), Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков (Украина).



Мулярчук на TI сбрил яркую прическу, заявив, что "посвятил свои волосы богу "Доты", чтобы выиграть четыре карты". Не исключено, что "жертвоприношение" помогло ему не только выиграть, но и поставить индивидуальный рекорд, убив подряд пять персонажей за короткий срок.



На TI10 ребята отобрались через региональную квалификацию, за сезон не сумев набрать достаточное количество для прямого попадания на турнир. Групповой этап не шел гладко, зато в нижней сетке Team Spirit победила в числе прочих двукратных чемпионов главного турнира по Dota 2 и соперников из России Virtus.pro (наряду с Team Spirit они были единственными командами из СНГ на турнире), которые в итоге остались на пятом-шестом месте.



Примечательно, что именно бывший владелец российской киберспортивной команды Virtus.pro Антон Черепенников сделал ставку на оппонентов экс-подопечных - в прямом смысле - и выиграл свыше 44 млн рублей.



Судьбоносный феномен



Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов говорит, что в победу команды Team Spirit никто не верил. В "неплохое выступление" - да, но точно не в победу, учитывая, что команда пробивалась через нижнюю часть турнирной сетки.



- Честно сказать, до сих пор не ощущается это реально. Не знаю, что ощущают ребята, но даже я не могу поверить в то, что Team Spirit стали чемпионами, - признается Кузьминов в беседе c МИЦ "Известия". Он подчеркивает, что ближе к финалу и в решающем сражении они продемонстрировали "феноменальный уровень игры".



Киберспортсмен Анатолий Яшин согласен, что победа российской команды оказалась неожиданной. Она подтолкнет и других игроков к свершениям, уверен он. Впрочем, уже сейчас российские геймеры занимают достойные позиции на турнирах, например в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), добавляет собеседник.



- Наши киберспортсмены самые сильные! Мы гордимся, что многие из них начинали свой путь в турнирах Федерации компьютерного спорта России, - заявили в ФКС. Там уверены, что благодаря успеху Team Spirit компьютерный спорт в России выходит на совершенно новый уровень.



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что успех Team Spirit - нового мирового лидера киберспорта - подтверждает интерес к соревновательному геймингу, в том числе со стороны спонсоров.



- Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни: спорт и цифровые технологии, - сказал зампред правительства РФ.



Домик для кошки



Капитан команды Ярослав Miposhka Найденов - единственный участник Team Spirit, который имел опыт выступления на The International до судьбоносного турнира 2021 года - видит две причины успеха: во-первых, сильный менеджер Дмитрий Белов, благодаря которому команда собралась в текущем составе;, во-вторых, усердная тяжелая работа.



- Я не знаю, вообще не знаю, что сказать. Наверное, мы подумаем о будущем позже, - говорит Найденов в интервью порталу Cybersport.ru. - Возможно, кто-то даже закончит карьеру - здесь нельзя быть уверенным. Мы выиграли такую большую сумму. Нужно ли нам вообще играть в "Доту" после этого?



Чемпионы пока не торопятся с заявлениями о том, продолжат ли карьеру в киберспорте. Зато уже прикидывают, на что потратят заработанные деньги. Мулярчук рассказал, что купит "домик для кошки и, возможно, усадьбу". Александр Хертек выполнит обещание, которое дал 11-летней сестре перед турниром: "Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы". А вот Магомед Халилов растерялся, признавшись, что ни в чем не нуждается.