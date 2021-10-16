В Узбекистане впервые в прямом эфире пройдут предвыборные дебаты

14:34 18.10.2021

Представители кандидатов в президенты Узбекистана 19 октября в прямом эфире проведут предвыборные теледебаты. Дебаты будут транслироваться на четырех языках, сообщили местные СМИ.



Теледебаты пройдут во вторник в 17:00 часов. Дебаты будут транслироваться на телеканалах "Узбекистан 24", "Узбекистон", "Ешлар", "Махалла" и "Маданият ва марифат".



Дебаты также будут транслироваться на жестовом языке на телеканалах "Узбекистан 24", "Узбекистон", на русском языке на телеканалах "Ешлар" и "Ташкент" и на английском языке на телеканале "Маданият ва маърифат".



Наблюдать за теледебатами можно также в режиме онлайн через платформу UzTV.tv (https://uztv.tv/) .



Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания.



Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.



Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.