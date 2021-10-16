 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы... Кабул захватили, а что делать дальше - не понимают, - Омар Нессар
15:02 18.10.2021

Кабул захватили, а что делать дальше - не понимают
Новые власти Афганистана после неожиданной даже для них победы осознали, что не готовы к управлению государством, говорит востоковед Омар Нессар.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Москве на следующей неделе ждут "высокопоставленную делегацию" движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено). Эту новость сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а затем подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне приезда талибов в российскую столицу директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник заявил, что "Талибан" утрачивает способность бороться с другими террористическими группировками на фоне нехватки финансов. Перед этим Мария Захарова выражала надежду что талибам удастся выполнить свое обещание справиться с "Исламским государством" (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено) в одиночку, без внешней поддержки.

Вместе с тем на этой неделе талибы отправили свои делегации в Турцию, Узбекистан, а некоторое время назад провели в Катаре переговоры с представителями США.

О том, чем объясняется такая активизация "Талибана" на международной арене, обозреватель "Росбалта" поговорил со старшим научным сотрудником сектора Афганистана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Омаром Нессаром.

- С чем, по-вашему, связана такая дипломатическая активность новых хозяев Афганистана?

- Талибы достаточно легко захватили власть. Это стало неожиданностью для всех, но самое интересное, что это стало неожиданностью для них самих. "Талибан" оказался совсем не готов к управлению государством. У него, судя по всему, не было никаких планов на этот счет. С одной стороны, раньше считалось, что талибы - это достаточно простые и не очень образованные люди. Но, с учетом того, как они вели свою военную кампанию, их тактики и схем, которые они использовали, остается только удивляться тому, как они все это просчитали. С другой стороны, на этом фоне кажется довольно странным, что они не имели никаких планов по управлению страной.

Однако после того, как талибы пришли к власти, они столкнулись с тем, что ситуация в экономике резко ухудшилась. И это только начало. Если дела будут идти так и дальше, то все может быть еще хуже. Талибы, вероятно, рассчитывали на раскол в мире по отношению к их режиму, на признание отдельными странами. Но международное сообщество, судя по всему, сумело выработать некий единый подход к Афганистану - пока никто не признал власть "Талибана" в этой стране.

Вместе с тем, талибы видят, что решение всех их экономических проблем зависит именно от международного признания. Например, американские санкции до конца еще даже не заработали. Когда они начнут действовать в полную силу, то могут просто задушить экономику Афганистана, потому что даже частные компании потеряют возможность поставлять туда продовольствие. Именно поэтому талибы пытаются сейчас решить вопросы с международным признанием своего режима.

- Но пока их усилия на этом направлении особых плодов не принесли…

- Вначале они пытались вести переговоры с западными странами, но, вероятно, получив от них отказ, активизировались в своем регионе и пытаются прощупать насколько можно противопоставить региональные державы Западу.

- Вы имеете в виду Центральную Азию?

- Не только. И Китай, и Россию, и Турцию, то есть "не западные" страны. Но если на Западе талибы столкнулись с монолитной позицией, то на Востоке рассчитывают на какой-то успех.

Однако и региональные державы пока не готовы идти им на встречу. Показателем тут можно считать вынужденную позицию Пакистана, который вначале дал понять, что готов к признанию "Талибана", однако затем под давлением международного сообщества (прежде всего, США) был вынужден отказаться от этого шага. Хотя неофициально он развивает с талибами отношения, в том числе, дипломатические.

- Каковы шансы талибов на международное признание и от чего это зависит? Будут ли они бороться с ИГИЛ и наркотрафиком?

- Для России и большинства других стран важна позиция новых властей Афганистана по борьбе с международным терроризмом и наркоугрозой. Однако это связано еще и с той политической системой, которая может быть сформирована в Кабуле при власти талибов. Неслучайно российские официальные лица указывают на инклюзивность. Таким образом "Талибану" очень аккуратно намекают на необходимость предсказуемости политической системы. А как показывает история Афганистана, более предсказуемой ее могла бы сделать реальная вовлеченность разных этнических групп в руководство страны (а не только пуштунов, из которых в основном состоит "Талибан", - "Росбалт").

Если говорить о борьбе с терроризмом, то все страны, в том числе и в этом регионе, ожидают от талибов конкретных шагов. И с этим у них не все хорошо. Если до их прихода к власти многие считали, что взяв ее в свои руки, они быстро разберутся с "Исламским государством", то мы видим, что количество атак игиловцев в самом Афганистане после победы "Талибана" резко увеличилось. Напомню, что в только в результате взрыва 8 октября в мечети города Кундуз на севере страны погибло около 120 человек. Видно, что талибы с ИГИЛ не справляются.

ИГИЛ переводит конфликт в Афганистане в межрелигиозную плоскость. Это может сделать ситуацию здесь очень похожей на ту, что была в Сирии и Ираке. Кроме того, ИГИЛ рассматривает сегодня талибов в Афганистане, как конкурентов и хочет получить возможность усилиться там, использовать эту страну как некую базу. И если ИГИЛ удастся взять под свой контроль какие-то районы Афганистана, то это будет прямой угрозой для других государств.

- Несколько дней назад представитель президента РФ Замир Кабулов провел переговоры с талибами в Афганистане и фактически похвалил их за борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Однако затем Владимир Путин высказался об Афганистане гораздо более жестко, заявив, что террористы из разных стран стягиваются в эту страну и "могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии". Сейчас в Москве говорят о преждевременности официального признания талибов и в то же самое время ожидают прибытие их делегации. В связи с этим, как вы оцениваете перспективу дальнейшего развития отношений России и "талибского" Афганистана?

- Отношения во многом будут зависеть от развития ситуации в этой стране. Если талибы смогут справиться с теми угрозами, о которых мы с вами говорили, то это один вариант. Если нет, то России и другим странам региона придется усиливать защитные меры, с тем чтобы локализовать эти вызовы.

Как мне представляется, несмотря на заявления дипломатов, Москва продолжает рассматривать сейчас Афганистан, как серьезный источник разнообразных угроз, который после прихода к власти талибов не перестал быть таковым.

Беседовал Александр Желенин

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634558520
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