Что будет если Москва, Пекин и Вашингтон не договорятся? - Al Arab

15:04 18.10.2021

Британское издание процитировало слова американского эксперт Дэвида Пайна по поводу угрозы нападения России и Китая на США. По его мнению, американцы долгое время пребывали в заблуждении, полагая, что являются единственным гегемоном в мире. Несмотря на то, что Москва не раз настаивала, что не собирается ни на кого нападать, в Америке всерьез задумались об опасности.



Al Arab (Великобритания): если Вашингтон, Москва и Пекин поделят между собой сферы влияния, мир избежит ядерной войны



Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на изменение внешней политики страны. Американцы пытаются дистанцироваться от конфликтов на Ближнем Востоке, выводя свои силы из региона и сосредотачиваясь на новых фронтах, чтобы противостоять растущему влиянию России и Китая. Они также не против разделить сферы влияния с Москвой и Пекином ради снижения вероятности ядерной войны.



На протяжении последнего десятилетия Вашингтон был озабочен проблемами Ближнего Востока и усилением своего влияния в региональных конфликтах, в то время как Москва и Пекин занимались развитием своего оборонного потенциала, в том числе ядерного арсенала и кибероружия. По мнению аналитиков, это склоняет баланс сил в пользу Китая и России и все больше подталкивает американцев к пересмотру своей политики.



Американский военный эксперт Дэвид Пайн, имеющий степень магистра в области исследований проблем национальной безопасности в Джорджтаунском университете, считает, что существует растущая угроза войны на два фронта против России и Китая, исходящая из их растущего превосходства над США в областях ядерного, электромагнитного и кибернетического оружия.



Устаревшие концепции



Несмотря на потерю стратегического военного превосходства, многие, если не большинство американских политиков по-прежнему считают, что США являются самой сильной военной державой в мире. Из-за подобного заблуждения они отказались от восстановления ядерного арсенала своей страны, создания комплексной национальной системы противоракетной обороны, а также от укрепления безопасности электрических сетей, которые могли бы предотвратить нападение России или Китая.



Дэвид Пайн, заместитель директора консультативной группы Конгресса США по новым вызовам и угрозам, говорит в отчете, опубликованном в журнале The National Interest, что американское руководство должно отказаться от своих идеалистических представлений о безопасном однополярном мире, в котором США признаны всеми самой могущественной сверхдержавой.



В действительности, по словам Пайна, все обстоит иначе. США сегодня стоят перед более острым, ограниченным и сложным выбором. Они отчаянно нуждаются в новой, дальновидной военно-политической стратегии, которая позволит им вбить клин между Россией и Китаем и предотвратить создание альянса этих двумя ядерных сверхдержав.



Чтобы решить эту беспрецедентную по своей сложности задачу национальной безопасности и обеспечить выживание США, американское руководство должно отказаться от своего стремления к гегемонии - стратегии, которая устарела и доказала свою неэффективность, - и обратиться к так называемой стратегии "сдержанности".



Стратегия "сдержанности" поможет сберечь жизни американцев и их материальные ресурсы, а также переориентировать ограниченные военные ресурсы страны на защиту важных американских интересов, что снизило бы риски ненужной войны с главными ядерными противниками Вашингтона. Более того, это поспособствовало бы большей безопасности в мире.



США также пытались бы добиться того, чтобы ни одна крупная держава не доминировала в Европе и Северо-Восточной Азии. Но при таком развитии событий американские союзники были бы вынуждены взять на себя основное бремя поддержания безопасности в своих регионах и полагаться на местные силы для уравновешивания таких региональных гегемонов, как Россия и Китай.



Стратегия зарубежного или "оффшорного" балансирования развяжет американцам руки. Они снова смогут выбирать, в каких войнах им участвовать, а каких - избегать. Это крайне важно, если учитывать тот факт, что подобные конфликты могут быстро и неожиданно перерасти в ядерную войну.



Изменение целей



Таким образом, для снижения риска вовлечения США в конфликт с великими державами, которые могут нанести ядерный удар по их территории, они могли бы вывести свои вооруженные силы из Европы, Африки и Азии, включая Ближний Восток.



Они также должны отказаться от вторжения и оккупации других стран и воздерживаться от процесса строительства национальных государств. США будут отправлять свои экспедиционные силы только в том случае, если страны, находящиеся в сфере их влияния, или те, которые представляют для них жизненно важный интерес, такие как государства Западной Европы и Япония, будут находиться под непосредственной угрозой нападения противника. Исключение может быть сделано только для американского военного контингента, развернутого в Германии в качестве преграды для сдерживания потенциальной агрессии России против Западной Европы - в знак признания уникального значения, которое этот регион имеет для экономики и промышленности США.



Сокращение американского военного присутствия за рубежом еще больше подорвало бы поддержку направленного против США терроризма и, что наиболее важно, значительно уменьшило бы стремление России и Китая к объединению против американцев. В рамках этой стратегии США, наконец, откажутся от провальной войны с глобальным терроризмом, в результате которой на бесполезную борьбу с нерегулярными вооруженными формированиями на Ближнем Востоке были впустую потрачены триллионы долларов.



На протяжении двух последних десятилетий Вашингтон был занят этими конфликтами, что позволило России и Китаю обогнать его практически во всех ключевых областях стратегических военных технологий. Теперь же американцы, наконец, смогут заняться модернизацией и восстановлением своего стратегического ядерного и оборонного арсенала.



Разделение мира на сферы влияния между США, Россией и Китаем может благотворно сказаться на глобальной стабильности и миропорядке. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что одной из главных задач его внешней политики является заключение нового "Ялтинского соглашения". Таким образом, мир будет разделен на регионы, каждый - со своим гегемоном, что поспособствует стабильности и миру между великими державами.



Если такое соглашение будет заключено, то США сохранят за собой самую большую сферу влияния, включая все Западное полушарие, Западную Европу, Японию, Австралию и Новую Зеландию, которые останутся под защитой американского "ядерного зонтика".



В сферу влияния России войдут бывшие советские республики, Сербия, Иран, Ирак, Сирия и Ливия. Сфера влияния Китая может состоять из Северной Кореи, Тайваня, Южно-Китайского моря, Пакистана, Афганистана, четырех коммунистических государств Юго-Восточной Азии и примерно шести африканских государств, которые в настоящее время возглавляют коммунистические "диктаторы".



Если американское руководство согласится с таким планом и возьмет на себя обязательство не размещать американские войска в Восточной Европе - за исключением случая российской агрессии, - тогда Россия, добившись своей цели по обеспечению военной безопасности вдоль своей западной границы, могла бы переключить свое внимание на восток, где поднимает голову китайская угроза.



По словам Пайна, американское руководство должно немедленно проинформировать Москву и Пекин о том, что Америка не будет ввязываться в какие-либо потенциальные войны за Тайвань или бывшие советские республики. Иными словами, она откажется от военного вмешательства в сферы их влияния.



Такие действия укрепили бы национальную безопасность США и значительно снизили бы шансы нападения России и Китая на территорию США. Одновременно американцы могли бы попытаться вбить между ними клин, который со временем разрушил бы союз этих двух стран.