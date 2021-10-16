Дурковатую, но блатную ошмяк-депутатку Касымалиеву отправляют постпредом Киргизии при ООН

15:14 18.10.2021

Профильный комитет ЖК одобрил кандидатуру Аиды Касымалиевой на должность постпреда КР при ООН

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам одобрил кандидатуру Аиды Касымалиевой на должность постоянного представителя Кыргызстана при ООН.



Как сообщил АКИpress председатель Комитета Тазабек Икрамов, решение об одобрении кандидатуры Касымалиевой было принято на прошлом заседании - 11 октября.



Касымалиева - вице-спикер парламента.



В настоящее время постпредом КР при ООН является Миргуль Молдоисаева.