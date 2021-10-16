Учатся в три смены. В Кыргызстане не хватает около 670 школ

15:15 18.10.2021

По оценкам Министерства образования и науки, в стране не хватает около 670 школ. Об этом говорится в обзоре фонда KG Analytics.



По его данным, в республике насчитывается 2 тысячи 296 общеобразовательных учреждений, из которых 152 - частные (в которых учатся 38 тысяч учащихся, или около 3 процентов от всех школьников страны).



При этом 245 государственных школ находится в аварийном состоянии. Они не подлежат ремонту, а требуют сноса и новой постройки. Обучение в аварийных учебных заведениях угрожает жизни и здоровью учащихся. Еще 457 школ требуют капитального ремонта кровли, фундамента, стен, водоснабжения, канализации.



Многие общеобразовательные учреждения переполнены. На сегодня 151 школа работает в три смены. Девяносто учебных заведений в Бишкеке рассчитаны на 75 тысяч учащихся, но фактически в них учится 170 тысяч детей.



Четверть школ не имеет доступа к чистой питьевой воде, 74 процента - без внутренних туалетов, а 68 процентов не подключены к горячему водоснабжению.