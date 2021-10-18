 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему западные СМИ трубят об Армагеддоне. Беспрецедентные времена? - В.Малышев
18:02 18.10.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 18.10.2021
Почему западные СМИ трубят об Армагеддоне.
Беспрецедентные времена?

"Настоящим Армагеддоном" назвал коллапс отрасли грузоперевозок в США глава логистического подразделения Uber Technologies Лиор Рон в интервью американскому телеканалу CNBC.

Творится что-то невообразимое. В портах США образовались гигантские заторы, десятки судов простаивают в очередях, не хватает рабочих для разгрузки товаров и водителей для фур. Заговорили об угрозе нехватки продовольствия и множества других товаров. В Белом доме предупредили, что перед Рождеством граждане США могут столкнуться с высокими ценами и пустыми прилавками.

Стоимость доставки товаров подскочила на 300 процентов, свидетельствует CNBC. Критическая нехватка контейнеров приводит к задержкам поставок товаров, купленных в Китае. А связанные с этим расходы чаще всего перекладываются на потребителей. "Это касается всей отрасли грузоперевозок, мы переживаем беспрецедентные времена", – заявил топ-менеджер Uber Technologies.

Телеканал CNBC указывает на катастрофическую нехватку водителей грузового транспорта. Нехватка водителей-дальнобойщиков стала критической в результате ограничений, вызванных коронавирусным безумием. Конкретные причины вполне прозаические: массовые увольнения из-за простоев, "временное" закрытие школ подготовки водителей грузовиков. По данным Бюро статистики труда, в период ковидных ограничений отрасль грузоперевозок потеряла 6% своей рабочей силы, насчитывавшей 1,52 миллиона водителей, т. е. не менее 90  000 работников. Сейчас нехватка приближается к 100 000 водителей.

Итальянская Corriere della Sera объясняет сложившуюся ситуацию эффектом "бутылочного горлышка", вызванного волюнтаристскими ограничениями в экономике по всему миру. "Они затрагивают все точки логистических цепочек, связанных с перевозкой продуктов, полуфабрикатов и сырья: наличие контейнеров, грузовых судов, перегруженность портов, дефицит фур и нехватка дальнобойщиков, ограниченная вместимость складов. А также повсеместный феномен дефицита рабочей силы, дающий о себе знать по всему миру в самых различных секторах", – пишет газета .

Есть и еще одна причина кризиса с поставками. "После введения первых ограничительных мер из-за коронавируса производители и аналитики предсказывали падение спроса на продукты разных категорий. Однако спрос на многие товары остался прежним, а в некоторых отраслях даже вырос. Участники торговли оказались к этому не готовы", – отмечает агентство Bloomberg.

Компании не поняли, как скажется на рынке переход на удаленку. Потребители, которым было велено оставаться взаперти, стали скупать телефоны, компьютеры, игровые консоли и проч. в больших объемах, чем когда-либо. Рынок персональных компьютеров впервые за 10 лет вырос в 2020 году на 11%.

Сокращение импорта микрочипов из Азии замедлило деятельность отраслей промышленности, зависящих от микропроцессоров, – автомобильной, компьютерной, мобильной, видеоигровой, производства электроприборов, медицинской техники… "Это ужасающая перспектива не только для детей, ожидающих в подарок на Рождество технологических игрушек, но также для бизнеса, учитывая, что во многих секторах праздничный сезон гарантирует половину годовых продаж", – отмечает Bloomberg.

Джо Байден был вынужден встретиться с представителями крупных частных торговых сетей ("Уолмарт", "Таргет"), грузоперевозчиками, портовыми властями Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, с профсоюзами работников портов. Эти порты, где перерабатываются 40% контейнеров, поступающих ежедневно в США, работают в круглосуточном режиме целую неделю без выходных. Какие уж теперь локдауны!

По словам технических специалистов, то, что не было отправлено из Азии на сегодняшний день, вряд ли попадет на полки магазинов к середине декабря. Чтобы разрушить логистические цепочки, понадобилось не так много времени. За последние 12 месяцев средняя задержка при разгрузке товаров, пересекающих Тихий океан, выросла с 13 часов до 13 суток. Кроме того, взлетели цены. Отправить посылку, например, из Лос-Анджелеса в Шанхай стоит теперь в 7 раз дороже, чем год назад. Самира Фазили, замдиректора Совета Белого дома по экономике, сообщила, что для решения проблемы потребуется чудо. При этом построить больше контейнеров теперь тоже сложно: пресловутая "пандемия" ударила по отрасли стали и пиломатериалов, необходимых для их производства.

В Европе дела обстоят не лучше: в Германии не хватает 80 тысяч дальнобойщиков, а продажа и производство автомобилей снизились примерно на 30%. По данным консалтинговой компании "Аликс Партнерс", в этом году будет произведено на 7,7 миллиона автомобилей меньше, это 10% мирового производства.

Кризис транспортировки товаров привел к ускорению роста цен на продовольствие. Согласно данным ФАО, индекс стоимости растительного масла, например, побил рекорд за десять лет. Цены на молочную продукцию, импортное мясо, зерновые увеличились в среднем на 20-30% по сравнению с 2019 годом.

Остро обозначилась степень зависимости США и Европы от поставок из стран Азии, особенно из Китая. По отдельным медицинским товарам зависимость США от китайских поставок достигает 90%, по редкоземельным металлам превышает 80%.

Похоже, в этих условиях надо не об Армагеддоне трубить и не совещания в Белом доме собирать, а разбираться с коронавирусным психозом.

Источник - fondsk.ru
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