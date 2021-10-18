Будет ли военная база США в Узбекистане? Их через дверь, а они в окно…, - В.Кудрявцев

19:00 18.10.2021

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 18.10.2021 |



Вокруг Афганистана продолжаются геополитические маневры, которые приобретают все более серьезный характер с точки зрения возможности очередной крупной дестабилизации ситуации. То, что это не пустые разговоры, доказывают высказывания президента России Владимира Путина, который заявил: "По нашим данным, количество только игиловцев* на севере Афганистана насчитывает порядка двух тысяч человек. Их лидеры вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию Содружества, в том числе и под видом беженцев". А в Афганистан они, по словам главы РФ, попадают из Сирии и Ирака.



Иными словами, вероятность попытки масштабной вооруженной атаки боевиков из Афганистана на какую-то страну Центральной Азии растет. И важно, что речь идет не о запрещенном в России "Талибане", а о недобитых в Сирии и Ираке террористах запрещенной в России группировки ИГ* и других не менее радикальных группировок. Сейчас они перетекают туда, где для них больше простора. Есть основания полагать, что их миграция происходит не без помощи определенных сил в США, которые нацелены на дестабилизацию России (через Центральную Азию), Китая, Ирана и самого Афганистана (трудно поверить в то, что крупные теракты там в последнее время начали происходить просто так). А чтобы эффективнее контролировать происходящее в Афганистане, американцы не оставляют попыток обосноваться поблизости.



Издание Politico сообщило, что обсуждается возможность размещения антитеррористических сил США в Узбекистане. Эта страна выбрана Вашингтоном не случайно. Во-первых, с Пакистаном у Америки отношения давно не ладятся, а значит, остается только Центральная Азия. Во-вторых, Узбекистан не входит в ОДКБ и недавно глава МИД страны заявил, что Ташкент не планирует возобновлять членство в организации. В-третьих, Узбекистан – географически центральная страна Центральной Азии и то или иное присутствие в ней позволит влиять не только на Афганистан.



Вышагивание с флагами США и Узбекистана



Может ли случиться так, что американские военные вернутся в Узбекистан? С одной стороны, тот же глава МИД Узбекистана заявил: "Этот вопрос не стоит и не обсуждается". О том же говорит министерство обороны в Ташкенте. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил: "Все наши центральноазиатские друзья говорят, что они не хотят подобного рода заходов со стороны США или других натовских стран". С другой стороны, обещать (особенно в Азии) можно все что угодно. А долгие игры Киргизии с американской военной базой в аэропорту Манас (которая преподносилась как Центр транзитных перевозок ВВС США) во времена президента Курманбека Бакиева показывают, что при желании можно выкрутиться, а то, что Узбекистан воздерживается от членства в ОДКБ, создает ему дополнительное поле для маневра.



Тем не менее в августе прошли крупные совместные учения Узбекистана, России и Таджикистана (фактически Ташкент присутствует в общей системе безопасности, не говоря о сотрудничестве в рамках СНГ и ШОС). Кроме того, заместитель главы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд заявил, что Россия не приемлет американского военного присутствия в Центральной Азии (более четкий сигнал и Америке, и странам региона представить трудно). В-третьих, где кнут, там и пряник: недавно Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее он был запрещен (при необходимости можно сделать и наоборот).



Наконец, если Узбекистан не услышит Россию, то же самое до него доходчиво донесет Китай, который предпринимает болезненные экономические действия, если партнеры игнорируют его стратегические интересы (к слову, на протяжении последних трех лет Китай удерживает первое место во внешней торговле с Узбекистаном).



В итоге стоит поверить главе МИД Узбекистана, поскольку там, видимо, понимают, что у тесного военно-политического сотрудничества с Соединенными Штатами намного больше внешнеполитических минусов и экономических рисков, чем плюсов (Москва и Пекин сидеть сложа руки не будут). Да и урок андижанского восстания, к которому могли приложить руку американцы (не зря вскоре после этого Ислам Каримов выдворил их с военной базы Ханабад), вряд ли забыт.



Обобщая, можно сказать, что "переселение" радикальных исламистов в Афганистан (которое очень похоже на плановую переброску), крупные теракты на афганской территории и заигрывание Вашингтона с Ташкентом подтверждают предположение о том, что американцы ушли из Афганистана, но руками подконтрольных им террористов хотят превратить его в плацдарм дестабилизации стран-соседей. А чтобы лучше контролировать процесс, стремятся под любым предлогом влезть хотя бы в одну из стран Центральной Азии. Там любят легкие деньги, но, скорее всего, понимают, что отношения с Россией и Китаем важнее, так как экономический ответ (например, через миграционную сферу) будет куда более значимым, а в случае попытки прорыва боевиков из Афганистана помогать будут русские, а не американские солдаты.



В заключение хочется обратить внимание на одну опасную тенденцию. Те, кто внимательно следит за российским информационным пространством, не мог не заметить, что в последнее время в нем все чаще стали появляться материалы о проявлениях антирусского национализма в странах Центральной Азии (Казахстане, Узбекистане). Это, разумеется, вызывает возмущение у граждан России. Однако при том, что в Центральной Азии действительно есть определенные проблемы в этой сфере и власти заигрывают с националистами, неправильно было бы считать, что русофобия в республиках региона на том же уровне, что на Украине или в Прибалтике.



Соответственно, стоит задуматься: может быть, кто-то специально начал эту информационную кампанию, чтобы рассорить Россию с центральноазиатскими союзниками? Ведь если не будет единства, справиться с угрозой из Афганистана будут сложнее.