В битве за сирийский Телль-Рифъат американцы и русские готовятся вместе отражать нападение турок

20:06 18.10.2021

Эрдоган - Путину и Байдену: "Уберите своих солдат, или они будут уничтожены"

В битве за сирийский Телль-Рифъат американцы и русские готовятся вместе отражать яростное нападение турок



Александр Ситников



По сообщению сирийских СМИ и соцсетей, ночью 15 октября над сирийским городом Телль-Рифъат, что находится на северо-западе Сирии (на расстоянии 25 километров к северу от Алеппо, центра одноименной провинции), турецкие беспилотники сбросили листовки. В них янычара Эрдогана предупредили местных жителей о скорой зачистке города от курдских боевиков.



В частности, блогер Idleb_online@ опубликовал фото этих зловещих посланий, в которых потомки янычар призывают местных оказывать содействие турецким солдатам и добровольцам в районах операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата". В противном случае, надо понимать, пощады не будет.



Не секрет, что Анкара на всю катушку использует в Сирии свои прокси-силы, в первую очередь многочисленные банды "Хайят Тахрир аш-Шам" * (ХТШ), возглавляемые джихадистами "Джебхат ан-Нусра" **. За этими боевиками закрепилась слава отмороженных на всю голову убийц и насильников. Курды их люто ненавидят. Даже западные журналисты называют север САР, где базируется ХТШ, "идлибским гадюшником".



В Телль-Рифъат, по сообщению портала South Front, находятся отряды курдской Народной самообороны (YPG - вооруженные формирования Высшего курдского совета), "Силы освобождения Африна", подразделения Сирийской арабской армии (САА) и патрули российской военной полиции. Если Анкара не блефует, то под удар попадут и наши солдаты.



Судя по всему, нападение на Телль-Рифъат Эрдоган обоснует Аданским договором, подписанным еще в 1998 году между Сирией и Турцией, который касается мер по борьбе против Рабочей партии Курдистана на территории Сирии. Проблема в том, что Москва вынуждена считаться с этим соглашением, ставшим самым настоящим троянским конем.



Так, 14 февраля 2019 года в ходе двусторонней встречи между Путиным и Эрдоганом российский президент сказал: "Действует до сих пор еще договор между Сирийской Арабской Республикой и Турецкой Республикой от 1998 г., где речь идет как раз о борьбе с терроризмом. Я думаю, что это та база, которая закрывает очень многие вопросы с точки зрения обеспечения Турцией своей безопасности на ее южных границах. Сегодня этот вопрос мы достаточно подробно и активно обсуждали".



Можно привести еще цитату главы МИД РФ Лаврова двухлетней давности: "Что касается ситуации на турецко-сирийской границе, она возникла, прежде всего, из-за решения США вывести лояльные им подразделения из этих районов и, безусловно, такая ситуация требует немедленных шагов, чтобы не допустить там вакуума. Мы считаем вполне возможным, чтобы Турция и Сирия использовали в этих целях Аданское соглашение 1998 года".



Тогда был совсем другой баланс сил, и, возможно, ввод Анкарой своих войск на север САР рассматривался Москвой как стабилизирующая мера. Вероятно, РФ и Турция тем самым делали попытку разграничить сферы влияния в измученной от гражданской войны стране. Не исключено, что Эрдоган пообещал Путину свести на нет кровопролитие в Идлибе и Алеппо.



Теперь же, в свете новой реальности, при которой Асад, законный президент САР, контролирует 90% территории страны, нахождение здесь турок противоречит планам Дамаска, да и Москвы тоже, по окончанию кровопролития.



Но, как говорится, "подписались - получите". В вышеупомянутых листовках об этом говорится предельно ясно: "Мирным жителям города Телль-Рифъат, город будет очищен от террористов YPG и РПК (Рабочей партии Курдистана). Пожалуйста, сотрудничайте с нашими силами, пока не стало слишком поздно".



Что касается планов Эрдогана по захвату Алеппо, к ним следует отнестись со всей серьезностью. Новостное агентство Reuters, со ссылкой на свои источники - двух высокопоставленных чиновников в турецком правительстве, сообщило, что "Турция готовится к возможным дальнейшим военным действиям против поддерживаемого США курдского ополчения на севере Сирии, если переговоры по этому вопросу с Соединенными Штатами и Россией провалятся".



Обозначили инсайдеры Reuters и цель военной операции Эрдогана - тот самый Телль-Рифъат, из которого якобы совершили налет бойцы YPG на турецкий форпост на выезде из сирийского города Мареа и убили двух турецких солдат. Анкара настаивает, что это дело рук курдов. Дескать, если бы защитники убийц и мародеров ХТШ пали от правительственных войск Асада, тогда у Анкары не было бы юридически обоснованных аргументов для возмездия.



"Крайне важно, чтобы районы, в частности район Телль-Рифъат, из которых постоянно совершаются нападения на нас, были очищены", - заявил агентству один высокопоставленный чиновник.



Сообщается также, что Турция начнет операцию, если, мол, дипломатические усилия Анкары не смогут заставить курдские силы отойти еще на 30 километров от нынешней линии фронта. Reuters считает, что перед ударом по городу Телль-Рифъат Эрдоган сделает контрольные звонки Путину и Байдену с явными признаками ультиматума. Типа, "уберите своих парней, или они будут уничтожены".



В ответ 16 октября, тоже поздно вечером, военные самолеты ВКС РФ сбросили листовки над оккупированными Турцией сирийскими городами Мареа и Азаз с недвусмысленным предупреждением о недопустимости каких-либо нападений в сельской местности на севере Алеппо.



СМИ САР пишут, что правительственные войска Асада и российские военные настроены решительно. Кому-то ситуация покажется политической фантасмагорией, но и офицеры США, советники YPG, тоже готовятся к отражению атаки янычар. Можно и так сказать: русские и янки оказались в одном окопе против турок, по злой иронии судьбы, союзников американцев по НАТО. Воистину, Восток - дело тонкое.



По информации портала South Front, разбросанные нашими самолетами листовки были напечатаны Главным командованием Сирийской арабской армии. В них сказано: "Вы, террористы, сражаетесь за небольшую сумму денег, в то время как ваши лидеры демонтируют фабрики и заводы и продают их брокерам Эрдогана, грабят компании и учреждения, которые были построены местными жителями сельской местности [Алеппо], вырубают деревья, за которые [местные жители] заплатили своим потом и едой своих детей … Проснись ради своего народа и страны … И знайте, что Алеппо останется [в руках] своего благородного народа.



Сейчас в район предполагаемой битвы стягиваются дополнительные асадовские войска, которые совместно с отрядами YPG готовятся к отражению нападения турецких войск.



Сюда же, в район Телль-Рифъат и Манбидж, перебрасываются танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня БМ-21 и самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". В качестве резерва поблизости развернута 4-я дивизия САА, по слухам, созданная и подготовленная российским командованием в САР.



До этого туркам в ходе операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" удавалось передвигаться вперед, вглубь Сирии, громя курдов и солдат САА, но нынешняя заявка Анкары на захват Алеппо, похоже, встретит мощное сопротивление, в том числе со стороны РФ и США. Можно не сомневаться, ни Путин, ни Байден не примут ультиматум Эрдогана, который, судя по всему, попутал берега.



* Верховный суд РФ признал организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической и запретил ее деятельность на территории России.



** Исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией Верховным судом РФ. Ее деятельность в России запрещена.