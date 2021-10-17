Узбекистан и новое правительство Афганистана подготовят "дорожную карту" развития отношений

21:12 18.10.2021

По итогам переговоров в Термезе Узбекистан и представители временного правительства Афганистана создали рабочие группы по нескольким областям сотрудничества. В течение 10 дней планируется подготовить "дорожную карту" и представить ее лидерам двух стран.



Члены Кабинета министров Узбекистана и представители временного правительства Афганистана 16 октября провели переговоры в Термезе, сообщила пресс-служба МИДа.



Узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, афганская сторона была представлена исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи.



Как уточнил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, в состав афганской делегации входили представители МИДа, Минобороны, Министерства экономики, Минздрава, Министерства образования и ряда других ведомств, а также группа бизнесменов.



По его словам, стороны обсудили расширение двусторонней торговли, особенно в предстоящую зиму, а также увеличение объемов поставляемого топлива в Афганистан и товаров первой необходимости, транзитных мощностей для афганских предпринимателей, сотрудничестве в сфере здравоохранения, прокладку линии электропередач "Сурхан - Пули-Хумри" и строительство железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".



По итогам переговоров Узбекистан и Афганистан "создали рабочие группы по нескольким областям". В течение 10 дней стороны подготовят "дорожную карту" по развитию двусторонних отношений и представят ее лидерам двух стран, сообщил Забихулла Муджахид.



Напомним, 7 октября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Кабуле переговоры с руководителями временного правительства Афганистана. Тогда он сообщил, что стороны договорились провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, в том числе по реализации проектов строительства ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".