США впустую потратили прошедшие с момента распада Советского Союза последние тридцать лет, увязнув между реками Евфрат и Тигр в Ираке и в горах Афганистана, преследуя призрак терроризма, который лишь истощил их в финансовом отношении и привил американскому народу хроническую "усталость от вечных войн".



Возможно, самой лучшей иллюстрацией провала США в Афганистане, где американские военнослужащие безрезультатно провели 20 лет, и в целом некомпетентности Вашингтона в попытках национального строительства на Ближнем Востоке стали афганцы, которые цеплялись за американские транспортные самолеты в попытке убежать из страны, где к власти вернулись радикалы, и гибли, упав с огромной высоты. Ни $2,3 трлн американских налогоплательщиков, ни гибели более чем 2,4 тыс. военнослужащих оказалось недостаточно, чтобы преодолеть громадную пропасть этнических, племенных и религиозных противоречий. А без этого оказалось невозможным создание дружественной США и демократической афганской нации, пишет политолог Али Демирдас в статье, вышедшей 17 октября в The National Interest.



Такая же картина наблюдается и в Ираке, который, после того, как Вашингтон потратил $2 трлн и пожертвовал более чем 4,5 тыс. американских солдат, был передан Ирану на блюдечке с серебряной каемочкой. В каком-то смысле, свергнув заклятого врага Тегерана Саддама Хусейна, США достигли того, чего Исламской Республике не удалось в 1980-е годы. Более того, Тегеран никогда не был таким влиятельным в иракской политике, как сейчас.



Парламент Ирака проголосовал за выдворение американских войск, и поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы регулярно наносят ракетные и минометные удары, а также удары с беспилотников по американским войскам, дислоцированным на иракских военных базах, в явной попытке заставить их уйти из страны. Кроме того, вторжение США в Ирак не только создало условия для экспансии Ирана в Ирак, Сирию и Ливан, но также способствовало эксплуатации Россией и Китаем прибыльной нефтяной промышленности Ирака. Теперь Россия стала основным поставщиком оружия Ираку.



Та же картина повторяется в Сирии, где, по некоторым данным, размещено около 900 американских военнослужащих. Как и в Афганистане и Ираке, несмотря на многомиллиардные расходы, Вашингтон упорно не видит тщетности своих усилий по государственному строительству. Проще говоря, этнические, племенные и религиозные реалии на местах, а также присутствие региональных держав - России, Турции и Ирана - не дают Вашингтону создать дружественное Америке курдское государство в регионе. Вместо того чтобы продолжать тщетные попытки, США было бы лучше сократить свои потери.



Курдское государство почти невозможно



Когда франко-британский альянс разделил османский Ближний Восток на независимые государства, он не смог выделить независимую курдскую нацию, потому что среди прочего курдам "не хватало единства" и "умения сотрудничать ради общего целого". Сила внутрикурдского племенного недоверия была настолько велика, что оставалась самым большим препятствием на пути к созданию независимого государства в постколониальную эпоху.



На протяжении большей части последних десятилетий XX века основные внутрикурдские трения имели место между влиятельным племенем Барзани, говорящем на курманджи и имеющем центр в Эрбиле, и племенем Талабани, представители которого говорят на языке сорани и сконцентрированы в иракском городе Сулеймании. Страхи одного племени попасть под господство другого стали особенно очевидными в начале 1990-х годов. Тогда с целью предотвратить ответные удары со стороны Хусейна на севере Ирака, где преобладали курды, коалиция под руководством США установила бесполетную зону, которая сохранялась с 1991 по 2003 год. В этот момент своего апогея достигла возможность создания независимого курдского государства.



Так, Патриотический союз Курдистана (ПСК) покойного Джалала Талабани и Демократическая партия Курдистана (ДПК) Масуда Барзани развязали гражданскую войну 1994-1997 годов, в результате которой погибли около 8000 курдов. Мечты о курдском единстве пошли еще больше прахом, когда марксистская Рабочая партия Курдистана (РПК) - заклятый враг Турции в регионе - объединилась с Талабани против Барзани. В результате такого развития событий Турция пошла на то, чтобы поддержать последнего.



В то же время Барзани заключил сделку с Саддамом, благодаря которой он смог отбить Эрбиль и Сулейманию у сил ПСК в 1996 году. В 2017 году внутрикурдское соперничество достигло беспрецедентного уровня, когда ПСК вместе с курдским Движением за перемены (Горран) открыто выступили против референдума о независимости, организованного ДПК. Кроме того, РПК уничтожила силы пешмерга Барзани и распространилась вдоль иракско-сирийской границы в районе под названием Синджар, что Барзани считал угрозой своему существованию. Вслед за обещанием Барзани отомстить за убийства своих сил член-сопредседатель совета сирийской курдской партии Демократический союз (PYD) Салих Муслим заявил о том, что "ДПК понесет самый серьезный ущерб, если она не станет действовать разумно".



Среди всего этого курдского хаоса бывший посланник США в Сирии Бретт Макгерк безуспешно пытался объединить сирийские соперничающие курдские фракции PYD - сирийское отделение РПК - и Курдский национальный совет (КНС), который поддерживают Барзани и Турция. Известно, что поддерживаемая США PYD арестовывала лидеров КНС, сжигала офисы КНС и не позволяла его членам проводить встречи и конференции. Несмотря на очевидные признаки непреодолимых разногласий в курдской политике, Вашингтон приступил к выполнению миссии, с которой и в самых благоприятных условиях столетие назад не справилась Великобритания: создание курдского государства путем объединения иракских и сирийских курдов.



Даже если абстрагироваться от курдской междоусобицы, Турция, второй по величине член НАТО, дала понять абсолютно ясно, что не потерпит даже намека на создание на своем пороге курдского государства, возглавляемого PYD. Так, Анкара провела ряд военных операций в Сирии, по сути, оттеснив силы PYD вглубь сирийской пустыни.



Более того, будучи региональным экономическим и геополитическим гигантом, Турция контролирует большую часть торговли, сырья и, что более важно, реку Евфрат, которая имеет жизненно важное значение для выживания государства PYD.



"Стратегия США [в отношении Сирии] не предполагает никакого достижимого конечного результата. Без дипломатического и военного прикрытия от США YPG [вооруженное крыло PYD], скорее всего, окажется в состоянии войны на два или три фронта против Турции и сирийского правительства", - отмечал бывший посол США в Сирии с 2011 по 2014 год Роберт С. Форд.



"Чтобы предотвратить такой исход, США, продолжая поддерживать курдские силы, должны будут оставаться в восточной Сирии на протяжении неопределенного срока", - добавил он.



Операция Турции в Африне является свидетельством того, что без поддержки США отряды YPG могут быть разгромлены в считаные дни. Ни администрация Дональда Трампа, ни Джо Байдена не горели желанием продолжать бессрочное присутствие американских военных. В результате США отказались от поддержки национального правительства Афганистана, что привело его к быстрому падению.



ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не проблема Америки



Образовавшаяся в результате распада иракского государства в период после 2003 года группировка проводила кампании массового истребления мусульман-шиитов, а также тысяч иракских и сирийских туркмен, езидов, халдеев и ассирийцев. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также убили множество мирных жителей в Турции. Однако единственные известные прямые американские жертвы от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) - это два журналиста и два подрядчика.



Хотя группировке удалось нанести поражение благодаря возглавляемой США воздушной и наземной кампании 2014-2019 годов, случайными жертвами которой тем не менее стали более 10 тыс. мирных жителей, Вашингтон оправдывает свое пребывание в Сирии тем, что группировка может вновь окрепнуть, что сегодня маловероятно, учитывая меняющуюся геополитику региона.



Поддерживаемый Москвой, сирийский президент Башар Асад восстановил свой контроль над большей частью территории к западу от Евфрата. Турция зарекомендовала себя как военный центр, проводя или содействуя успешным военным операциям в северном Ираке, Ливии, на Южном Кавказе и в северной Сирии. Опираясь на своих прокси, Иран доказал, что он останется влиятельной военной и политической силой в Сирии и Ираке. Если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) когда-нибудь снова восстанет, это будут проблемы Турции, Сирии, России и Ирана в гораздо большей степени, чем проблемы Америки, и у региона есть средства противодействовать этому.



Курды и безопасность Израиля



Некоторые в Соединенных Штатах и других странах по-прежнему считают, что курдское государство, которое простирается от Сулеймании в Ираке до Средиземного моря, может сформировать буфер для Израиля от Ирана и других возможных региональных угроз. Тем не менее курды, особенно партнер Соединенных Штатов в Сирийских демократических силах (SDF), в которых доминирует курдская YPG, не хотят нарушать хрупкое равновесие, которое они установили с Ираном. После разговора с высшим эшелоном СДС в Сирии Николас Герас, научный сотрудник Центра новой американской безопасности, сказал: "В СДС глубоко обеспокоены тем, в какой степени Соединенные Штаты стремятся использовать силы СДС в качестве противостояния Ирану в Сирии".



Фактически, когда дела сирийских курдов идут плохо, YPG, как правило, бросается в объятия проиранского Асада, чтобы выжить. В дополнение к ее связям с РПК союз YPG с Асадом является основной причиной того, почему британское правительство по-прежнему неохотно оказывает им британскую поддержку.



РПК, СДС и головная организация YPG, а также Иран имеют общие долгосрочные интересы в противодействии Турции и Барзани. В стратегическом городе Синджар на иракско-сирийской границе РПК и поддерживаемые Ираном "Хашд ас-Шаби" (Силы народной мобилизации) объединили свои силы против Барзани и возможного турецкого вторжения. Известно, что отряды сопротивления Синджара (YBS), езидское подразделение РПК, способствуют доставке иранского оружия в Сирию через Синджар, что вызывает большую озабоченность Израиля.



В Региональном правительстве Курдистана (KRG) ПСК во главе с Талабани заключил в августе 2021 года формальный союз с поддерживаемой Ираном шиитской коалицией под названием "Аль-Фатех" накануне выборов в Ираке. Иранские СМИ массово написали о курдском лидере ПСК Джалале Талабани после его смерти как о "друге Ирана".



Следует иметь в виду, что, в конце концов, Соединенные Штаты, а не Иран, являются иностранцем на Ближнем Востоке. В высшем эшелоне группировки SDF/YPG понимают, что их союз с США носит временный характер, и они прекрасно знают, что они не собираются выступать против Ирана от имени Израиля.



Что теперь?



У Америки много великих достижений, но строительство нации не входит в их число. От Вьетнама до Афганистана и Ирака Вашингтон неоднократно доказывал, что его сила не в построении нации. Неспособность Америки понять тысячелетнюю давнюю социальную и племенную динамику, которая определяет происходящие на Ближнем Востоке процессы, ее чрезмерная зависимость от своих вооруженных сил, которая только породила новые разрушения и хаос, и ее безрассудная и импульсивная поддержка марионеток, нарушающих региональный баланс, - все это способствовало тому, что Вашингтон не смог добиться прогресса на Ближнем Востоке.



США впустую потратили прошедшие с момента распада Советского Союза последние тридцать лет, увязнув между реками Евфрат и Тигр в Ираке и в горах Афганистана, преследуя призрак терроризма, который лишь истощил их в финансовом отношении и привил американскому народу хроническую "усталость от вечных войн". Кроме того, такой курс Вашингтона позволил Китаю стать серьезным противником американской глобальной гегемонии. Вместо того чтобы придерживаться этого курса и застревать в Сирии, Вашингтону было бы лучше, если бы он обратил свое внимание на более важные вопросы. Он должен позволить региональным державам решить проблему, за которую он никогда не отвечал. Источник - REGNUM

