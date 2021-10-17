Есть ли завтра война? Где начнется Третья мировая война, - Дмитрий Выдрин

00:17 19.10.2021 Есть ли завтра война? Где начнется Третья мировая война

Дмитрий Выдрин



Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает о возможных очагах возникновения Третьей мировой и о посвященной этому публикации в издании Daily Express



Как-то не особо обратил на эту статью внимания, как на всякий другой информационный спам, который время от времени бросают на вентилятор. Пока вдруг не начались конспирологические споры и комменты по поводу отсутствия в этих локациях России. Типа, "кремлевские" подкупили автора или даже все издание, чтобы наша страна не фигурировала в данном алармистском списке. Ну-ну…



Напомню, какие конфликтные зоны были обозначены. 1. США - Иран. 2. Иран - Израиль. 3. США - Турция (это не шутка, а позиция британского автора.) 4. Индия - Пакистан. 5. США - Северная Корея. 6. США - Китай.



России действительно нет. И даже нет Украины вместе со всей стремной Балтийско-Черноморской дугой. Странно? Не думаю. Даже учитывая то, что этот правоконсервативный таблоид, который сами бритты называют скандальным, и который, кстати, некогда обожал способный колумнист и политический беспредельщик Лев Троцкий, ранее не стеснялся обозначать Россию местом будущей глобальной войны. И вдруг - на тебе!



Хотя вряд ли прозрела газета. Скорее, сработала чуйка у автора публикации. И здесь точеной рукой автора, ломким запястьем, хрупкими пальчиками явно водила незаурядная интуиция.



А я попробую-ка добавить еще немного логистики и личных воспоминаний.



Убить президента. Для большого хаоса



Вот проходило как-то в Киеве совещание высшей комиссии по украинской обороне. И я был среди участников. Нет, никаких секретов не выдам! Озвучу только один курьезный момент. Рассматривались угрозы вовлечения страны в военный конфликт. Я и выступил: мол, главным предохранителем от масштабной войны является высокий технологический уровень страны. В современном мире державы одного военно-технологического уровня, как правило, не воюют. Слишком высоки, даже недопустимы будут потери и риски.



Чтобы чем-то заполнить вдруг возникшую мертвую тишину, я даже вспомнил свою поездку по национальному парку в Штатах. Там на деревьях высоко-высоко над землей были глубокие горизонтальные полосы. Оказалось, что так гризли метят свою территорию. Если забредший в чужие края шатун не может дотянуться до отметки - сразу уходит из адреса. Если поставит когтями метку выше - уйдет хозяин, когда увидит сверку. Но гризли никогда не дерутся - слишком сильны и слишком фатальны будут взаимные увечья. Эта же логика работает и между странами потенциального военного конфликта…



Председатель комиссии долго и пристально смотрел на меня взглядом генпрокурора (он эту должность занимал ранее) и наконец изрек залу: "Поднимите руки, кто еще не считает нашу любимую страну самой высокотехнологичной в мире". Ни одной руки не поднялось…



И еще дервишевская история в тему. Собирался украинский президент на встречу с американским. Очень хотел его заинтересовать, заинтриговать. Страна выпадала из мировой повестки, и срочно нужно было вернуть к ней интерес заокеанских покровителей. Это сейчас президент Зеленский после встречи с Байденом скажет: "Химии я не почувствовал". А тогда химия ощутимо витала в геополитике, и я посоветовал главе державы предложить помощь в предстоящей ликвидацию химоружия в Сирии.



Когда он вернулся, на нем лица не было. Сказал, что после этих слов лик американского лидера из темнокожего стал бледнолицым. И единственное, что тот смог вымолвить, были слова: "А мы-то полагали, что ваша страна не имеет химоружия!" То есть американец предположил, что уничтожать эту гадость могут только те, кто ее имеют сами.



Aмерика: не третья мировая, а первая космическая



Чтобы спасти ситуацию, срочно был созван совет нацбеза на который пригласили ведущих по профилю академиков. Те должны были предложить технологии, доказывающие, что даже страны, не имеющие подобного оружия, способны его уничтожать. Один ученый муж оптимистично сказал: "не вопрос". И пообещал за год и какие-то полмиллиарда долларов разработать соответствующую технологию. Другой пообещал подобный протокол создать в два раза быстрее, хотя и за тот же бюджет. Короче, назревал колоссальный скандал.



И тогда я представил свой козырь - древнего дОцента - химика, которого привел с собой. Тот скромно пообещал начать работу через пару-тройку дней. А бюджет запросил в пятьсот (!) зеленых. "Технология?" - взревел хором Совет. - "Очень просто, - сказал дедок. - Покупаю старую прорезиненную палатку, бэушный холодильник, чайник, дрель и противогаз. Сверлю в б/ч заряда отверстие. Доливаю туда воду и ставлю в морозильник. Через неделю - готово". "И этот бред работает?" - продолжал реветь Совет. "Так мой дедушка уничтожал спецзаряды еще в первую мировую". Позвонили американцу и сказали, что готовы помочь сирийцам уничтожить оружие вовремя. "Люминивый" чайник остановил Третью мировую, устранив ее повод.



К чему я это? К тому, что для мировой войны абсолютно необходимы как минимум две вещи: 1. Железный повод, убойная причина. 2. Уверенность в превосходстве над потенциальным противником на один, а лучше на два технологических уровня.



Именно этой логике следует сенсационная статья в упомянутом таблоиде. Везде перечислены враждующие пары, где одна сторона опережает другую на один, два и даже три уровня. (Правда, недооценены возможности гиперзвукового Китая, переоценен военный потенциал отлибераленной Индии и не учтены последние приобретения своенравной Турции - технические, через ПВО, и интеллектуальные, через атомную энергетику. Но это такое, главное - тенденция.)



Итак. Везде из перечисленных комбинаций, есть "железные" поводы, типа нынешнего Кашмира или будущего Тайваня. И уже, повторюсь, нет в списке России, которая избегает подобные поводы любой ценой. Но главное не в этом.



Видимо, правда, что любая концепция имеет свой ресурс. Вот и до сирийской компании РФ в подобных перечнях всегда была. Тогда Россия вписывалась в общую западную парадигму о "катастрофическом технологическом отставании". Ее вооружения коллективный Запад оценивал максимум на "троечку" - то есть относил к третьему поколению. А себя - к пятому. Отсюда и все вероятностные расчеты глобального конфликта. Но именно Сирия показала, что РФ уже не отстает на поколения, а во многом опережает самых продвинутых "партнеров"-оппонентов по всем главным тактико-техническим направлениям и даже стратегированию.



И дело даже не в "гиперзвуке" и прочих ракетных чудесах. Ясно, что даже противники подмахивают тем, у кого "железо" летает быстрее пяти-девяти "махов". Но нет, все дело в принципиально новом стиле и уровне военного-политического мышления.



Для меня, как фаната спецназа, последний всегда выступает лакмусовой бумажкой. Да, российский спецназ многое взял из самурайских принципов, типа "держи удар, дистанцию и слово". Правда, еще добавил к древним максимам свое: держи время. Но он показателен не столько своими корнями в прошлое, сколько своими интенциями в будущее. И здесь он демонстрирует главный принцип и всей российской армии, и всей России - ставка на лучшее.



Кто интересуется отчетами о действии российского контингента в той же Сирии, наверняка ловил себя на мысли о том, что это отчеты, скорее, продвинутых программистов-"умняков", чем военных-"сапогов", скорее, демонов киберпространства, чем псов войны. И особенно это видно на примере спецгрупп. Там "вай-фай" упоминается чаще, чем "снайперки", а перехват управления "беспилотниками" - бо́льшая доблесть, чем захват "языков"… Чистая "пятерочка"!



Более того, Россия первой в мире вплотную подошла к реализации почти сорока военных программ, относящихся уже к шестому технологическому укладу: модерация киберпространства, спутниковая навигация, специальная робототехника… Подробнее можно спросить у Дмитрия Рогозина. Или у китайского философа, кажется, Конфуция, который изрек: "Они пытались похоронить нас, не зная, что мы семена"…



Полюс мира и новый миръ



Короче, можно с уверенностью констатировать, что мировой войны не будет. Поводы жидковаты. А технологические уровни потенциальных участников - близковаты. В частности, России удалось под дымовой завесой труб "Адмирала Кузнецова", под стеб рунета, рисованные "мультяшки" о новых ракетных системах и драму "лошарика" проскочить "точку слабости", выйти из виктимной зоны.



А та же Украина, которую хотели использовать как инструмент провоцирования войны с великим соседом, стремительно отстала на целые поколения от современного уровня военных технологий. Пес может укусить байкера, лишь когда тот набирает скорость - потом уже поздно.



Поэтому я не согласен с алармистскими утверждениями замечательного востоковеда Евгения Сатановского о вероятности Третьей мировой. Скорее, разделяю математическое вангование моего доброго знакомого - провидца Сидика Афгана о предстоящем длительном мире. Хотя ясно, что просто не будет.



У России всегда было целых два способа остановить глобальную войну. Просто выйти из нее, как в Первую мировую в семнадцатом или Первую холодную в девяносто первом. Либо оглушительно победить, как во Вторую мировую в сорок пятом и Вторую холодную в…? Выбор за нами. Источник - Ukraina.ru

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