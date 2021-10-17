 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россию накрыли три волны вымирания
00:21 19.10.2021

Нашу страну накрыл демографический шторм: по прогнозам ученых, скоро РФ будет терять по миллиону человек в год

Сергей Плотников

Образно говоря, каждый год с карты России будет исчезать один крупный региональный центр. А регионов у нас не поле насеяно - всего-то 85 областей, краев и республик. Потери страны в населении к 2035 году будут сопоставимы с потерями в Мировой войне и все это без единого выстрела.

Собственно, уже 2021 год - начало "идеального шторма" - отметился неожиданно грозным аккордом: разом произошло самое крупное, в мирное время, сокращение населения России. Более значительные потери "в живой силе" страна несла только во время Великой Отечественной войны. Этот факт признает даже оптимистично-политизированная официальная статистика.

Британское издание The Guardian, опираясь на независимое исследование демографа Алексея Ракши, сообщает, что с октября 2020 года по сентябрь 2021 года, численность населения Российской Федерации, рассчитанная только по базе зарегистрированных смертей и рождений, снизилась на 997 тыс. человек. Это "чистая" цифра оказалась неожиданно большой. Переизбыток смертей от цифры прогнозов составляет 660 тысяч человек. Видимо, существенную лепту в показатели внесла смертность от пандемии COVID-19 и сопутствующих ей моментов - перегруженность системы здравоохранения и так далее.

В целом же, грядущая пятнадцатилетняя демографическая яма в РФ будет результатом совпадения нескольких факторов. Первый фактор - это, так называемое "третье эхо" ВОВ. Из-за больших человеческих потерь и снижения рождаемости во время войны 1941−1945 годов, примерно каждые 25 лет (срок смены поколений) на Россию накатывают волны демографического спада. Первая волна пришлась на конец 1960-х и начало 1970-х годов, вторая волна - на конец 1990-х и начало 2000-х годов. Сейчас подкатила третья волна, что само по себе повод для тревоги и увеличения суммы материнского капитала.

Но это еще половина беды. "Второе эхо" ВОВ в конце 1990-х годов в России совпало с новой рукотворной демографической ямой - резким снижением рождаемости, связанном с развалом СССР, общей нестабильностью и падением уровня жизни. Кстати, по оценкам экспертов, демографический кризис, вызванный развалом Советского Союза, оказался куда более разрушительным, чем потери в ВОВ. Главное - более продолжительным, так что "нерожденным" оказалось практически целое поколение россиян.

Теперь же, в начале-середине 2020-х годов, друг на друга неизбежно накладываются "третье эхо" войны и "первое эхо" развала СССР - в стране просто отсутствует достаточное количество женщин и мужчин детородного возраста, чтобы рождаемость хоть как-то компенсировала потери от смертности. Эту пустоту невозможно заполнить мигрантами из Средней Азии, как бы ни мечтали московские застройщики.

Причем, благодаря пандемии COVID-19, погружение страны в предсказанную демографическую яму началось не "сползанием", а "падением" и значительно раньше расчетного срока. Потерю миллиона граждан России уже в 2021 году не смог предсказать ни один теоретик - COVID-19 стал для демографов нежданным "черным лебедем". Вероятно, в итоге коронавирус и сопутствующие ему негативные социальные факторы скорректируют численность населения в минус, на несколько миллионов человек. О последствиях грядущего демографического кризиса для социальной ткани и экономики России нам рассказал социолог Григорий Самохин.

- Правительство РФ в 2019 году прогнозировало, что в результате "демографической ямы", к 2035 году Россия не досчитается 12 миллионов человек. Теперь понятно - это даже слишком оптимистичный прогноз. Что произойдет в стране при сокращении, примерно, одной десятой части населения?

- Это будет интересный, для стороннего наблюдателя, урок экономики и социологии. Ведь всякий производственный, либо финансовый процесс подразумевает потребителя, в конце цикла. Без потребителя экономика теряет смысл. Растет число потребителей - растет экономика, растут финансы. Например, вилла на Лазурном берегу стоит сто миллионов евро. Но такая же вилла на берегу моря Изобилия, на Луне, не стоит ломаного гроша, так как на Луне нет покупателей на эту недвижимость. Когда в России потребитель, как таковой, будет физически исчезать, вся сложная социальная инфраструктура - сельская и городская - начнет терять "вес" и ценность.

В провинциях этот тренд проявится резче, соответственно - ускорится миграция населения в крупные городские агломерации. Как следствие, окраины страны, заволжские степи и нечерноземные районы обезлюдеют не на одну десятую часть, а на две трети. Не исключено, что к 2035−2050 году границы естественно-населенной части России будут соответствовать границам XVI века, плюс побережье Черного моря и несколько городов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634592060
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