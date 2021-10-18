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Национализацию элит России понемногу сворачивают, - "НГ"
01:23 19.10.2021

МВД пошло в обход нормы Конституции о запрете второго гражданства для чиновников
Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"
18 окт. 21
Основной закон страны запрещает госслужащим иметь еще и иностранное гражданство, но в других законах будут исключения.
Через поправки к закону о правовом положении иностранных граждан в РФ, которые разработаны в МВД, правительство намерено ослабить запрет для чиновников иметь какое-либо иное, кроме российского, гражданство. Государственных и муниципальных служащих, которые объективно не смогли отказаться от второго паспорта, президент в исключительных случаях будет оставлять на их должностях при условии недопуска к гостайне. МВД, по сути, признало, что у него нет возможности контролировать все связи россиян с заграницей. Таким образом, запретная норма в Конституции остается, но универсального подхода к процессу национализации элиты не будет.
Тема так называемой национализации российской элиты активно использовалась в 2020 году в ходе агитации за пакет поправок к Конституции. Тогда в Основной закон были введены нормы о запрете для всех госслужащих иметь не просто паспорта других стран, но и вообще какие-либо устойчивые связи с заграницей. Однако после июльского плебисцита продолжились те обратные процессы, которые фактически подмывают фундамент всех пропагандистских конструкций.

Например, в действующей сейчас редакции закона о правовом положении иностранцев в России еще с 2017 года есть уточнение, что общий запрет не действует для тех лиц, которые не отказались от иного гражданства "по не зависящим от них причинам". От таких требуется только письменное заявление, что официальный отказ властям другого государства ими направлен, при этом все заграничные документы они должны передать на хранение в органы внутренних дел РФ. В указе Владимира Путина, который появился в конце августа этого года, уже была ссылка на некие исключительные обстоятельства, на основании которых "чиновникам двойного подчинения" будет разрешено оставаться на их местах по решению самого президента. Одним из главных условий был заявлен недопуск таких людей к государственной тайне.

После публикации данного указа Путина власти стали разъяснять, что он, дескать, касается в основном бывших граждан Украины, доставшихся России вместе с Крымом. Однако из законопроекта, подготовленного для правительства в МВД, следует, что из прежде универсального запретного принципа, зафиксированного в Конституции, будут сделано столь же универсальное исключение для неопределенного круга лиц. В документе, который опубликован на интернет-портале для обсуждения нормативных актов, предлагается вообще отменить ту часть закона, которая говорит о запрете иностранцам на госслужбу. Вместо этого предполагается записать, что правила для чиновников с двойным гражданством будут разъяснены в профильных законах о разных видах такой службы. Общий подход повторяет принцип президентского указа: высший руководитель страны по докладам снизу все решает сам, в том числе, видимо, оценивает и степень исключительности тех случаев, которые требуют поблажки.

Однако даже более ценным в материалах, размещенных МВД, является признание ведомства в том, что оно фактически не может контролировать процесс национализации элиты. Поэтому из закона планируется исключить пункт об обязательной сдаче иноземных паспортов или видов на жительство за рубежом. В пояснительной записке этот пассаж начинается с фраз, изложенных высоким штилем: "Вопросы гражданства являются суверенным правом иностранного государства, и решение РФ не может повлиять на правовую связь вышеуказанных лиц со страной, гражданство которой они имеют одновременно с гражданством РФ". Однако потом МВД, пытаясь объяснить, в чем же тут загвоздка, сбивается на просторечный слог. Если пересказать коротко целую страницу этих аргументов, то складывается такая картина: мол, российский чиновник может и написать бумагу об отказе от второго гражданства, а потом поехать в свою прежнюю страну и опять получить все нужные для возобновления этого своего статуса документы.

Самым же непонятным обстоятельством остается цель такой корректировки законодательства, а точнее, под или для кого написаны поправки. МВД поясняет, что наниматель, то есть чаще всего тот или иной госорган, направляя прошение президенту, должен будет его обосновать. Указать, например, на "наличие у работника необходимой квалификации, специальных знаний, соответствие его профессиональным стандартам и т.д.". Ясно, что высокопоставленных начальников эти поправки не касаются прежде всего потому, что допуск к гостайне им оформляется как бы по должности. Конечно, запрет на работу иностранным гражданам распространяется на многие сферы: скажем, нельзя возглавлять экипажи морских и воздушных судов или даже состоять в них, если нет оснований, специально указанных в законах, нельзя поступить на объекты, связанные с обеспечением безопасности и пр. Однако четко заметно, что МВД в основном сосредоточилось на госслужбе. Из этого можно сделать вывод, что речь идет о чиновниках среднего и низкого уровней. И всеми ими придется заниматься президенту, каждый раз вникая в некие исключительные ситуации. В связи с этим возникает подозрение, а не является ли демонстративный обход конституционной нормы через более низкий по правовому статусу федеральный закон своего рода заботой "о родных да близких", к примеру, о детях, а скорее даже внуках нынешней российской госэлиты.

Источник - ng.ru
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