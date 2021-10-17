В туркменском Дашогузе ввели карточки на хлеб

08:15 19.10.2021

В Туркменистане ввели хлебные карточки



В Дашогузском велаяте Туркменистана хлеб с середины октября начали выдавать нормировано - по буханке на члена семьи в день. Для этого необходимо завести книжку, разрезав надвое обычную школьную тетрадь. Там продавец отмечает выдачу буханок и число, сообщает turkmen.news.



Ранее хлеб в госмагазинах Дашогуза отпускали без строгого учета. В нормированный паек входили лишь сахар, растительное масло, мука и замороженные куриные окорочка. Общая стоимость пайка - 50 манатов ($2,2). Что же касается хлеба, то до недавних пор его можно было покупать относительно свободно, но на практике это удавалось лишь тем, кто готов был отстоять огромные очереди. Одна буханка в госмагазине стоит 0,6 маната, а у частных торговцев - 5 манатов. Госцена лаваша - 0,5 маната, а на базаре этот товар обходится в 3-3,5 маната. (Курс доллара на "черном рынке" Ашхабада на 17 октября составлял 22,5 маната).



В начале октября, непосредственно перед вводом "хлебных книжек", некоторые госмагазины неожиданно наполнились хлебом, и в течение нескольких дней его можно было купить без проблем.



"Но давали только взрослым по месту жительства и не более трех буханок в руки, - заявил источник turkmen.news. - Это было настолько непривычно! Ведь люди привыкли с ночи занимать очередь, и к моменту приезда хлебовозки десятки людей уже толпились возле магазина".



Переход на карточную систему, по мнению источника - уже крайняя мера. Но, с другой стороны, это хоть какая-то гарантия, что твоя семья получит хлеб, даже если ты не пойдешь на штурм магазина. Ведь у некоторых на это просто объективно не хватает сил и времени.



15 октября сообщалось об обострении дефицита хлеба в Туркменабаде. Там цена лепешек в частных магазинах поднялась с 3-5 до 8-10 манатов. Лепешки в госмагазинах отсутствуют, а купить там буханку практически невозможно из-за очередей.



В Туркменистане хлеб традиционно считается главным продуктом питания. Дастархан без хлебного сачака - это не дастархан. При этом туркменские семьи, как правило, многодетные, хлеба требуется много, покупка у частников тут не выход. Для большинства семей цены в частных магазинах недоступны.



К тому же покупатели отмечают, что лаваш в последнее время сильно уменьшился в размере, а цена не меняется.



Карточная система отпуска продуктов по государственным ценам действует в регионах Туркменистана уже больше года. При этом пайковая система не полностью исключает проблему дефицита. Так, часто случаются перебои с маслом. В сентябре жители Дашогуза недосчитались его в своем пайке. Что касается окорочков, то тут, по информации источников, продавцы действуют согласно своей совести или ее отсутствию.



Власти Туркменистана не признают наличия проблемы. Официальные СМИ не пишут ни о многократном различии цен в государственных и частных магазинах, ни о нормированных пайках.