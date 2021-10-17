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"Генерал Мороз" покажет Европе кузькину мать. Топливный кризис бушует от Брюсселя до Лондона, - "СП"
08:35 19.10.2021

Газовый капкан: "Генерал Мороз" покажет Британии кузькину мать
Топливный кризис бушует от Брюсселя до Лондона
Юрий Енцов
Материал комментируют:
Алексей Шматко Сергей Пикин

Европа всегда была для нас жизненным ориентиром, символом процветания и стабильности. И вот оттуда поступают тревожные вести, особенно из Великобритании, которая, побыв какое-то время частью Еврозоны, откололась и - отправилась в свободное экономическое плавание. Тут же это легкомыслие британцам аукнулось - не стало хватать на всех ни газа, ни бензина. Дошло до того, что тамошний российский посол, Андрей Келин пообещал британцам, что "заграница им поможет", в смысле, конечно, Россия.

Британия с русским послом - преодолеют газовый кризис, несмотря на то, что на этом островном королевстве доля "Газпрома" в поставках голубого топлива составляет… около трех процентов. Остальные 97% - Норвегия, США и Катар.

"Конечно, если будет возможность, мы придем на помощь, мы сделаем все возможное, чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис" - цитируют российского дипломата РИА "Новости".

Цены на газ не только в Британии, но и вообще в Европе резко выросли в последнее время, фьючерсы достигли исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров. Возможно, достигнут двух тысяч? Ведь, как писал Джордж Мартин "зима близко". А зима - это ужас, как свидетельствуют его книги, и как показал нам прошлый сезон. В Великобритании за полгода обанкротились полтора десятка энергокомпаний, которые обслуживали примерно полтора миллиона потребителей - два процента населения королевства.

Уже и чиновники Евросоюза вынуждены признать, что Россия - не виновата в грянувшем газовом кризисе, и ничем помочь не сможет, пока не заполнит свои подземные газовые хранилища. Теперь у европейцев одна надежда - на Катар, ведь тот очень хотел вытеснить "Газпром" с рынка ЕС. Однако когда дошло до дела, арабы дали задний ход.

Предприниматель Алексей Шматко подтверждает из Лондона, что все это сказалось на простых британцах:

- Многим пришли счета на электричество и газ больше, чем были до того. В том числе это коснулось и нашей семьи. Я платил за электричество и газ 75 фунтов, сейчас у меня сумма к оплате 175 - больше чем в два раза. Действительно, образовались очереди на автозаправочных станциях. Властями это объясняется проблемами с лицензиями дальнобойщиков. Но на самом деле проблема не в этом, а в "левом" регулировании.

То что, куда-то "дальнобойщики пропали" - это глупое объяснение. Дело не в Brexit. Если коротко, то топливные заправки так зарегулировали, что некоторым владельцам показалось, что проще их вообще закрыть, чем соблюдать новые условия, работая в системе жестких ограничений.

Почему это произошло, мне, как бывшему сотруднику российской крупной газовой компании (не хочу называть вслух), абсолютно понятно.

Первая причина - фактический запрет на разработку новых месторождений, практически во всем мире. Вторая - закрытие с первого квартала 2022 года месторождения Грунинген в Голландии. Оно снабжало Германию и северную Европу. Полюс падение добычи газа в Северном море. И это все из-за "чудесной" зеленой политики.

Если коротко, то политика "зеленого поворота" направлена на одно - помешать развивающимся странам. Но никто не отменял Второй закон термодинамики и вообще Законы сохранения энергии.

"СП": - Значит, вы считаете, что реальная причина "зеленой" политики - попытка ударить по Юго-Восточной Азии? Но они справляются.

- Ну, как - цены то везде выросли. Проблемы в Азии с ценами на ископаемое топливо начались, когда произошла катастрофа на японской атомной электростанции в Фукусиме. Испугавшись, что атомная электроэнергетика опасна, Япония начала отказываться от атомной энергии. Но энергия ей по-прежнему нужна, начали закупку ископаемого топлива: нефти, газа. Плюс бурный рост Китая, его переход с угля на газ.

Проблемы не следует рассматривать в локальных точках. В Калифорнии - сухо и солнечно, там интересно развивать солнечную энергетику. В Шотландии дождливо, но ветрено, хорошо использовать ветряки. В целом же в мире есть такое понятие, как энергобаланс, о котором многие не знают.

В этом мировом энергобалансе используется по 30% угля, нефти и газа. Оставшиеся 10% распределяются следующим образом: 7% - атомная энергетика и 3% так называемая возобновляемая энергетика. Из этих 3%, 2,5% - гидроэнергетика, а 0,5% - все остальное: ветряки, солнечные батареи и так далее. Где-то локально они занимают много места, а в целом в мире - по-прежнему работает энергетический баланс.

Второй фактор: есть страны "Золотого миллиарда" - Европа и Северная Америка и - весь остальной мир. Потребление энергии на душу населения между ними - значительно разнится. Разница между средним американцем и средним индийцем - в пятнадцать-двадцать раз. Между американцем и китайцев - в десять раз. Даже в Европе - потребляют энергии раза в два меньше, чем в Америке.

Главный вызов современности заключается в том, что жители азиатских стран, благодаря интернету, узнают западный образ жизни. Они видят, что там все ездят на автомобилях, моют посуду в посудомоечных машинах, у них водопровод в доме, они убираются пылесосом. И хотят себе то же самое.

Но проблема в том, что если жители Азии, Африки и Латинской Америки подтянут потребление раза в два, то никакой энергии - на всех не хватит. Нужно либо развивать новые, современные источники энергии, к которым относится, например, атомная, либо просто ограничить потребление. Политики всего мира решили выбрать второй путь - сократить потребление.

Вся "зеленая" политика связана исключительно с ограничением потребления энергии. Они пытаются остановить развитие. Могу сразу сказать, что ничего из этого не получится. Людей, попробовавших жить в условиях ХХI века, не заставишь вернуться в каменный век. Конечно, некоторые личности хотят этого, но количество таких - на уровне статистической погрешности.

В ХIХ веке на улицах Лондона свирепствовала холера и навоза было по колено. Сейчас все чисто и аккуратно. И все страны Третьего мира - хотят примерно того же самого…

В общем, газ Европе взять неоткуда. Уже и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби признался в невозможности увеличить поставки производимого им сжиженного природного газа. Арабам остается только следить за огромным спросом со всех сторон, не в состоянии что-то предложить сверх плана. Удовлетворить всех - не представляется возможным. Катар на данный момент "исчерпал" свое производство и не способен увеличить поставки газа. У кого еще просить? Не у Ирана же, он плохой, под санкциями.

Катар, конечно, хотя и занимается газодобычей, но - это отнюдь не законодатель мод. Больше всех газа добывают Соединенные Штаты. Среднегодовая добыча природного газа там составляла в последние несколько лет чуть ли не триллион кубических метров. Это 23% общемирового объема добытого газа, который составляет четыре триллиона кубометров в год. Но американцам - самими нужно. К тому же они привычно возят свой СПГ в Юго-Восточную Азию. Россия на втором месте с 679 миллиардами - это 17% мирового рынка. На третьем месте - Иран.

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напоминает, что в Британии газовые хранилища заполнены на сто процентов и проблема не в стоимости трубопроводного газа, а в стоимости сжиженного.

- Трубопроводный, как вы понимаете, мы в Великобританию не поставляем - российские трубы не проложили по дну Ламанша. Единственная российская компания, которая туда поставляет газ - это ПАО "НОВАТЭК", но у нее все контракты расписаны на долгое время вперед.

По континентальной Европе тоже ситуация неоднородная. Допустим, есть Франция с уровнем заполнения подземных хранилищ 95%, а есть Германия, там 75%. В Австрии - ниже шестидесяти процентов. Но австрийцам заполнять свои хранилища не надо, страна, расположенная в самом центре Европы, всегда можно воспользоваться трубопроводным газом.

Вопрос в другом. Дело не в хранилищах, а в том, чтобы газ оставался доступен зимой и хранилища не придется использовать по максимуму во время снижения температуры. Пока прогноз на зиму - холода, как и в прошлом году. Но может быть зима будет обычной "европейской".

"СП": - В Европе собираются закрывать добычу из знаменитого голландского месторождения Гренинген. Это повлияет на ситуацию? Или передумают от него отказываться? Как-то это глупо выглядит в нынешней ситуации.

- Нет, не передумают, закрытие месторождения - идет планово и это связано с экологическими последствиями. Но речь идет не о привычной борьбе с СО2, а о просадке пластов земной коры в результате добычи газа.

Они к этому поэтапно двигаются. Европа - сделала ставку на биржевые торги, на сжиженный газ. Считает, что от соседа с востока она получит газ в любом случае в неограниченном количестве, а чтобы цена была хорошая - еще и биржевую торговлю подключили. На практике оказалось, что все далеко не так.

"СП": - То, что замышляли в теории, на практике не подтвердилось?

- Они думали, что все будет как с поставками кукурузы: у вас есть и контракт на поставку кукурузы, и плюс всегда можно докупить ее в неограниченном количестве. Происходит конкуренция, поставщики за вас активно борются, снижая цену. С кукурузой - все замечательно. Но забыли, что без кукурузы можно прожить, заменив ее еще чем-то. А без газа оказалось, что нет - зимой можно замерзнуть.

"СП: "- А как же уголь, мазут, атом, возобновляемая энергия?

- Угольные станции повсеместно закрываются. Последний оплот противостояния в Европе по углю - это Польша. В ближайшие десять лет в Европе их вообще не останется. У них ставка на зеленую генерацию, но она - неравномерна из-за непостоянного ресурса ветра и солнца. В Германии закрываются атомные электростанции. В Европе немного стран, богатых гидроресурсами.

Источник - svpressa.ru
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