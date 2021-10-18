 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.10.2021
09:33  Яблоки раздора: таджикским мигрантам не заплатили за сбор урожая в российском Воронеже
09:31  В Самарканде ушел из жизни известный поэт и исследователь Хает Неъмат (Самарканди)
09:22  National Interest: следует признать, что в Сирии США уже проиграли
09:13  В Туркмении построили собственные верфи и заложили первый сухогруз
09:08  Уэст вместо Халилзада. США меняют спецпредставителя по Афганистану
09:03  Замакима Атырауской области Казахстана Нурлыбаев обвинен в растрате
08:57  Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке, - Дм.Седов

08:52  Новым главой Госфиннадзора Киргизии стал Улан Сарбанов (ранее сидевший за хищения)
08:39  Зачем нужна игра в поддавки с "Талибаном", - А.Серенко
08:35  "Генерал Мороз" покажет Европе кузькину мать. Топливный кризис бушует от Брюсселя до Лондона, - "СП"
08:15  В туркменском Дашогузе ввели карточки на хлеб
01:23  Национализацию элит России понемногу сворачивают, - "НГ"
00:21  Россию накрыли три волны вымирания
00:20  Ситуация в Афганистане подталкивает Таджикистан к военному сотрудничеству с Турцией, - В.Панфилова
00:19  Журавенский мир. Как Польша и Турция поделили между собой Украину, - О.Хавич
00:17  Есть ли завтра война? Где начнется Третья мировая война, - Дмитрий Выдрин
00:14  США должны признать свое поражение в Сирии - The National Interest
Понедельник, 18.10.2021
21:12  Узбекистан и новое правительство Афганистана подготовят "дорожную карту" развития отношений
20:06  В битве за сирийский Телль-Рифъат американцы и русские готовятся вместе отражать нападение турок
19:00  Будет ли военная база США в Узбекистане? Их через дверь, а они в окно…, - В.Кудрявцев
18:02  Почему западные СМИ трубят об Армагеддоне. Беспрецедентные времена? - В.Малышев
15:28  Умер от КОВИ экс-госсекретарь США генерал Колин Пауэлл
15:15  Учатся в три смены. В Кыргызстане не хватает около 670 школ
15:14  Дурковатую, но блатную ошмяк-депутатку Касымалиеву отправляют постпредом Киргизии при ООН
15:13  Абдулла, Карзай и талибы встретятся в Москве
15:04  Что будет если Москва, Пекин и Вашингтон не договорятся? - Al Arab
15:02  Талибы... Кабул захватили, а что делать дальше - не понимают, - Омар Нессар
14:39  США не по силам враждовать с Россией и Китаем одновременно, - Стив Кинзер
14:38  80 лет назад в Японии был арестован советский разведчик Рихард Зорге
14:34  В Узбекистане впервые в прямом эфире пройдут предвыборные дебаты
14:33  Сильная катка: российская команда выиграла главный турнир по Dota 2
14:30  Выборы в Ираке. Под сенью липовой свободы, - С.Кожемякин
14:10  Союзнички. США "продуктивно" договорились о размещении в Узбе своих военных баз
11:50  Чем Мирзиеев отличается от Каримова. Первый любил власть, второй любит деньги.., - А.Волосевич
10:19  Пентагон получил гиперзвуковой "нокаут" от Китая
09:13  Акимат Семипалатинска заставил учителей... подметать улицы
09:08  Количество афганских беженцев в Таджикистане уже превышает уже 15 тысяч человек
08:58  Зачем иранский генерал Багери приехал в Москву. Новые альянсы
08:54  Багланские таджики по-партизански бьют талибов, - С.Строкань
01:13  Казахстан. "Глубинный народ" с неожиданных ракурсов, - Гульмира Илеуова
00:44  Китай стремится в Транстихоокеанское партнерство, - Алексей Портанский
00:43  Байден сравнил действия Пекина в Синьцзяне с Холокостом, - В.Скосырев
00:34  КазФантазпром. Почему развитие несырьевой обрабатывающей промышленности все чаще остается на уровне проектов?
00:28  Узбекистан возьмет в аренду землю в России? Потребности и цели Ташкента, - Брюс Панниер
00:12  Холодная осень 2021-го. "Мигранты российскому обществу спокойствия явно не добавят", - Д.Дризе
00:08  Армия США тихо сходит с ума, - С.Гомзикова
00:06  В Казахстане достроят "памятник коррупции" - ЛРТ
00:00  Ночной кошмар Кремля: союз талибов* и Пакистана, - Джеймс Дорси
Воскресенье, 17.10.2021
19:06  Вышел в свет труд Т.Акерова "Усуни-кыргызы. Кыргызы на просторах Евразии"
18:46  Энергетические авантюры Киева ставят народ за грань, - С.Князев
13:04  "Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…", - Н.Нуртазина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем нужна игра в поддавки с "Талибаном", - А.Серенко
08:39 19.10.2021

Россия отталкивает от себя политические силы, альтернативные нынешним властям Афганистана

Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог, обозреватель "НГ".

Депортированный из России афганский студент Рафиулла Рохани – племянник "врага № 1 "Талибана" (запрещенное в РФ движение) – находится в Тегеране и, по информации "НГ", вопрос о его выдаче Афганистану сейчас не стоит. Молодого человека, приходящегося родственником бывшему начальнику Генштаба афганской армии генералу Хайбатулле Ализаю, теперь опекают иранские спецслужбы, а скандал с депортацией Рохани из РФ негативно отразился на имидже России в афганском общественном мнении.

История со странным выдворением из России 21-летнего афганца Рафиуллы Рохани началась 15 октября, когда его самолет приземлился в московском аэропорту Домодедово. Молодой человек из весьма влиятельной афганской семьи (его отец был губернатором провинции Гельманд и советником президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, дядя командовал спецназом афганской армии и ее Генштабом, дед был приближенным последнего короля Афганистана Захир Шаха и т.д.) прибыл в Россию на учебу. Из Москвы Рохани должен был сразу отправиться в Краснодар – он стал студентом местного Государственного технологического университета. На пограничном контроле он был задержан некими людьми в штатском и препровожден в специальную комнату в зоне прилета. Вскоре его безо всяких дополнительных пояснений посадили на самолет, вылетавший в Доху. Родные и друзья Рафиуллы предположили, что его собираются "выслать в Афганистан, выдать талибам". Но если у российских представителей и имелись такие намерения, то выполнить их было очень непросто: между Москвой и Кабулом сегодня нет прямого авиасообщения. Видимо, поэтому и пришлось прибегнуть к транзиту через Доху.

Вечером 16 октября Рафиулла Рохани прибыл в аэропорт столицы Катара, из аэропорта афганца не выпускали сотрудники службы безопасности аэровокзала, несколько раз напомнив ему, что он находится под наблюдением. Утром 17 октября к Рохани пожаловали сотрудники политического офиса "Талибана" в Дохе, которые предложили ему "добровольно сдаться" и дать согласие на возвращение в Кабул. Молодой человек отказался, заявив, что будет дожидаться авиарейса на Тегеран – конечную точку в его маршруте депортации из Москвы. Дело в том, что после прихода талибов к власти в Афганистане семья Рохани бежала в Иран. Оттуда сам Рафиулла и вылетал в Россию на учебу с пересадкой в Дохе. В аэропорту иранской столицы его уже ждали сотрудники местных спецслужб в сопровождении нескольких бойцов спецназа. Прямо от трапа на микроавтобусе Рафиулла Рохани был доставлен в изолированную комнату в Тегеране, где и находится до сих пор. Видимо, иранские власти не спешат с выдачей Рафиуллы Рохани властям талибского Афганистана.

Именно эту версию – выдачу талибам – родные и близкие Рафиуллы Рохани рассматривают в качестве главной цели и причины его депортации из Москвы: "Есть неофициальная информация, что о выдаче Рафиуллы просил российскую сторону один из бывших руководителей катарского офиса "Талибана" Шер Аббас Станекзай. Возможно, планировалось после выдворения из России перехватить Рафиуллу в Дохе, используя возможности представительства талибов в Катаре. Но не получилось. Талибы теперь могут начать требовать Рафиуллу у иранской стороны, но мы надеемся, что Тегеран не поступит с ним так, как поступила Москва".

Почему в РФ организовали сначала задержание, а затем депортацию 21-летнего афганца, прилетевшего учиться, сказать трудно. Если бы Рафиулла Рохани был сторонником какой-либо террористической или радикальной организации, то об этом бы наверняка знали заранее в компетентных органах и он просто не получил бы российской визы, а тем более не был бы зачислен в российский университет. Виза была, а краснодарский политех подтвердил студенческий статус Рохани, значит, претензий по части вопросов безопасности к Рафиулле не было. Он, кстати, известен в Афганистане как молодежный активист, выступающий против терроризма, экстремизма и джихадистских практик талибов.

Остается одно объяснение – кто-то из представителей внешнеполитических структур, возможно, решил оказать талибам услугу и помочь заполучить племянника бывшего командующего Корпусом специальных операций (КСО) Афганской национальной армии (АНА) генерал-лейтенанта Хайбатуллы Ализая. Генерал Ализай был и остается "врагом номер один" для главарей "Талибана": его спецназовцы были слишком хорошими солдатами, а сам Ализай слишком эффективным и жестким командиром. В боях со спецназовцами генерала Ализая талибы потеряли, по некоторым оценкам, не менее 20 тыс. боевиков и командиров. "Безусловно, талибы горят желанием отомстить Ализаю и хотят дотянуться если не до него самого, то хотя бы до его племянника. Если Рафиулла Рохани попадет в руки талибов, он будет обязательно убит", – единодушны в своих оценках сразу несколько бывших афганских силовиков, сейчас находящихся на территории РФ.

Понять цели талибов можно, труднее понять логику РФ в этой истории. Если бы студент оказался в застенках "яростных мулл" в Кабуле, вряд ли это стало бы политической удачей Москвы. Наивно полагать, что талибы после этого стали бы лучшими союзниками России. Напротив, если бы российские чиновники стали действовать по закону, соблюдая права иностранного студента, прибывшего на учебу в РФ, то закрепили в глазах тысяч афганцев имидж надежного партнера, а также получили бы искренних друзей в лице очень влиятельной афганской семьи Ализаев. А эта семья пережила и монархию, и коммунистов, и моджахедов, и первую волну талибов, и западное присутствие, переживет и нынешний приход "Талибана", сохраняя свое влияние и авторитет в "Большом Кандагаре", одном из ключевых регионов на политической карте Афганистана. Теперь же и талибы не получили в свои руки сакральную жертву, и влиятельный клан афганцев вряд ли окажется в числе друзей России.

Скандал, за которым следили тысячи афганцев, безусловно, стал серьезным репутационным ударом для РФ. Россия лишний раз показала, что с ней опасно иметь дело, ей не надо доверять. К сожалению, в Афганистане такой негативный имидж у нашей страны сложился еще с 90-х годов, когда Москва предала своего союзника президента Мохаммада Наджибуллу. История с нелепой депортацией студента только закрепила его. Вряд ли это можно считать достижением российской дипломатии на афганском треке.

18.10.21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634621940
Новости Казахстана
- Об экономической политике и экономических чиновниках
- Спикер Сената встретился с Председателем Консультативного совета Саудовской Аравии
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №715
- Приоритеты внешней политики Казахстана "из народа"
- Памяти государственных программ
- Национальны ли национальные проекты?
- Нацпроекты в Казахстане – упорядочивание или новое название для старых мер?
- Глава Минэнерго провел выездное совещание в связи с ситуацией с дизтопливом
- В Nur Otan рассмотрели вопрос строительства новых школ в столице
- Национальный проект по развитию АПК презентовал Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  