Зачем нужна игра в поддавки с "Талибаном", - А.Серенко

08:39 19.10.2021

Россия отталкивает от себя политические силы, альтернативные нынешним властям Афганистана



Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог, обозреватель "НГ".



Депортированный из России афганский студент Рафиулла Рохани – племянник "врага № 1 "Талибана" (запрещенное в РФ движение) – находится в Тегеране и, по информации "НГ", вопрос о его выдаче Афганистану сейчас не стоит. Молодого человека, приходящегося родственником бывшему начальнику Генштаба афганской армии генералу Хайбатулле Ализаю, теперь опекают иранские спецслужбы, а скандал с депортацией Рохани из РФ негативно отразился на имидже России в афганском общественном мнении.



История со странным выдворением из России 21-летнего афганца Рафиуллы Рохани началась 15 октября, когда его самолет приземлился в московском аэропорту Домодедово. Молодой человек из весьма влиятельной афганской семьи (его отец был губернатором провинции Гельманд и советником президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, дядя командовал спецназом афганской армии и ее Генштабом, дед был приближенным последнего короля Афганистана Захир Шаха и т.д.) прибыл в Россию на учебу. Из Москвы Рохани должен был сразу отправиться в Краснодар – он стал студентом местного Государственного технологического университета. На пограничном контроле он был задержан некими людьми в штатском и препровожден в специальную комнату в зоне прилета. Вскоре его безо всяких дополнительных пояснений посадили на самолет, вылетавший в Доху. Родные и друзья Рафиуллы предположили, что его собираются "выслать в Афганистан, выдать талибам". Но если у российских представителей и имелись такие намерения, то выполнить их было очень непросто: между Москвой и Кабулом сегодня нет прямого авиасообщения. Видимо, поэтому и пришлось прибегнуть к транзиту через Доху.



Вечером 16 октября Рафиулла Рохани прибыл в аэропорт столицы Катара, из аэропорта афганца не выпускали сотрудники службы безопасности аэровокзала, несколько раз напомнив ему, что он находится под наблюдением. Утром 17 октября к Рохани пожаловали сотрудники политического офиса "Талибана" в Дохе, которые предложили ему "добровольно сдаться" и дать согласие на возвращение в Кабул. Молодой человек отказался, заявив, что будет дожидаться авиарейса на Тегеран – конечную точку в его маршруте депортации из Москвы. Дело в том, что после прихода талибов к власти в Афганистане семья Рохани бежала в Иран. Оттуда сам Рафиулла и вылетал в Россию на учебу с пересадкой в Дохе. В аэропорту иранской столицы его уже ждали сотрудники местных спецслужб в сопровождении нескольких бойцов спецназа. Прямо от трапа на микроавтобусе Рафиулла Рохани был доставлен в изолированную комнату в Тегеране, где и находится до сих пор. Видимо, иранские власти не спешат с выдачей Рафиуллы Рохани властям талибского Афганистана.



Именно эту версию – выдачу талибам – родные и близкие Рафиуллы Рохани рассматривают в качестве главной цели и причины его депортации из Москвы: "Есть неофициальная информация, что о выдаче Рафиуллы просил российскую сторону один из бывших руководителей катарского офиса "Талибана" Шер Аббас Станекзай. Возможно, планировалось после выдворения из России перехватить Рафиуллу в Дохе, используя возможности представительства талибов в Катаре. Но не получилось. Талибы теперь могут начать требовать Рафиуллу у иранской стороны, но мы надеемся, что Тегеран не поступит с ним так, как поступила Москва".



Почему в РФ организовали сначала задержание, а затем депортацию 21-летнего афганца, прилетевшего учиться, сказать трудно. Если бы Рафиулла Рохани был сторонником какой-либо террористической или радикальной организации, то об этом бы наверняка знали заранее в компетентных органах и он просто не получил бы российской визы, а тем более не был бы зачислен в российский университет. Виза была, а краснодарский политех подтвердил студенческий статус Рохани, значит, претензий по части вопросов безопасности к Рафиулле не было. Он, кстати, известен в Афганистане как молодежный активист, выступающий против терроризма, экстремизма и джихадистских практик талибов.



Остается одно объяснение – кто-то из представителей внешнеполитических структур, возможно, решил оказать талибам услугу и помочь заполучить племянника бывшего командующего Корпусом специальных операций (КСО) Афганской национальной армии (АНА) генерал-лейтенанта Хайбатуллы Ализая. Генерал Ализай был и остается "врагом номер один" для главарей "Талибана": его спецназовцы были слишком хорошими солдатами, а сам Ализай слишком эффективным и жестким командиром. В боях со спецназовцами генерала Ализая талибы потеряли, по некоторым оценкам, не менее 20 тыс. боевиков и командиров. "Безусловно, талибы горят желанием отомстить Ализаю и хотят дотянуться если не до него самого, то хотя бы до его племянника. Если Рафиулла Рохани попадет в руки талибов, он будет обязательно убит", – единодушны в своих оценках сразу несколько бывших афганских силовиков, сейчас находящихся на территории РФ.



Понять цели талибов можно, труднее понять логику РФ в этой истории. Если бы студент оказался в застенках "яростных мулл" в Кабуле, вряд ли это стало бы политической удачей Москвы. Наивно полагать, что талибы после этого стали бы лучшими союзниками России. Напротив, если бы российские чиновники стали действовать по закону, соблюдая права иностранного студента, прибывшего на учебу в РФ, то закрепили в глазах тысяч афганцев имидж надежного партнера, а также получили бы искренних друзей в лице очень влиятельной афганской семьи Ализаев. А эта семья пережила и монархию, и коммунистов, и моджахедов, и первую волну талибов, и западное присутствие, переживет и нынешний приход "Талибана", сохраняя свое влияние и авторитет в "Большом Кандагаре", одном из ключевых регионов на политической карте Афганистана. Теперь же и талибы не получили в свои руки сакральную жертву, и влиятельный клан афганцев вряд ли окажется в числе друзей России.



Скандал, за которым следили тысячи афганцев, безусловно, стал серьезным репутационным ударом для РФ. Россия лишний раз показала, что с ней опасно иметь дело, ей не надо доверять. К сожалению, в Афганистане такой негативный имидж у нашей страны сложился еще с 90-х годов, когда Москва предала своего союзника президента Мохаммада Наджибуллу. История с нелепой депортацией студента только закрепила его. Вряд ли это можно считать достижением российской дипломатии на афганском треке.



18.10.21