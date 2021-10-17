Новым главой Госфиннадзора Киргизии стал Улан Сарбанов (ранее сидевший за хищения)

08:52 19.10.2021

19 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Новым главой Госслужбы по надзору за финансовым рынком назначен Улан Сарбанов. Об этом сообщается на сайте организации.



Улана Сарбанова уже представил коллективу первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев. Отметим, что именно он был главой Госфиннадзора до назначения на должность.



Улан Сарбанов был председателем Национального банка с 1993 по 2006 год.