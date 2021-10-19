Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке, - Дм.Седов

08:57 19.10.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 19.10.2021



Резкая декарбонизация энергетики была ошибкой



Председатель комиссии по труду и социальным правам Совета Европы Николас Шмидт развел руками и изрек: ""Энергетическая бедность" в Европе будет расти".



Что это за штука такая – энергетическая бедность? Оказывается, это не только предложение забыть о разговорах про социальное государство, не только неспособность населения оплатить счета по отоплению своих жилищ. Энергетическая бедность – это всеобщий рост цен из-за резко подскочившей вдруг цены на энергоносители. Представитель Совета Европы сказал, что "от этого роста уже страдают миллионы граждан стран ЕС, но все только начинается". И добавил: "Еврокомиссия могла бы ограничить рост цен на энергетику, но это дело национальных правительств". Спрашивается, зачем тогда нужен Европейский союз?



Короче, немцам все это не нравится. Через неделю вопрос будет обсуждаться в Брюсселе, но успех обсуждения не гарантирован. Что, собственно, обсуждать? Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) объявила, что уже сейчас 2.7 миллиона работающих жителей Европы не в состоянии оплачивать отопление своих жилищ. Лучше всего ситуацию описывает президент исследовательского института Handelsblatt Research Institute (HRI) и главный экономист газеты Handelsblatt профессор Берт Рюруп (Bert Rürup): "Начнем с того, что в европейских государствах зарплаты госслужащих привязаны к инфляции и немецкие профсоюзы уже потребовали их повышения. Несмотря на сложное положение, нет сомнений, что прибавки будут сделаны. К тому же надо добавить ранее обещанные повышения на 2022 год. А главное заключается в том, что борьба против потепления климата предусматривает повышение налогов на продукцию, увеличивающую выделения СO2".



В этом пункте герр профессор дошел до самого главного. Скачки цен на энергоносители, в первую очередь на газ, во многом вызваны внешними причинами. С ними, однако, европейские экономики могли бы справиться, хотя и с трудом, а вот внутренние причины гораздо серьезнее.



В своем "наступлении против потепления" Евросоюз увеличил налоги на ископаемые энергоносители (уголь, торф, нефть) до такой степени, что они стали непомерно дороги и не могут заместить газ даже при наличии соответствующих мощностей. Так ведь и мощностей этих в ряде стран ЕС, например в Германии, уже не осталось.



Отказавшись от традиционных источников энергии и перейдя на возобновляемые источники, Европа попала в ловушку. Генеральный план Европы по достижению углеродной нейтральности заставлял страны-члены ЕС отказываться от долгосрочных закупочных контрактов и переходить на краткосрочное ценообразование. Из-за этого энергетическим предприятиям и потребителям кризис обходится еще дороже.



Профессор Берт Рюруп прямо утверждает: декарбонизация энергетики была ошибкой. Проблема заключается в том, что, отказавшись от традиционных энергоносителей, Брюссель не сумел создать достаточно надежные мощности для производства электроэнергии. Европе грозит превращение в темный и холодный континент. Даже подмены возобновляемых источников на случай безветрия или пасмурных периодов у нее нет. Причины кризиса лежат не в скачке цен, а в нехватке базовой генерации. "Зеленая" эйфория заканчивается. Снижения мировых цен на газ никто не гарантирует, а это сулит печальные времена.



В Евросоюзе начались метания. Например, Франция объявила, что к концу десятилетия выделит на атомную энергетику миллиард евро. Однако локомотив "зеленой идеи" Германия твердо намерена в 2022 году вывести из эксплуатации последние атомные реакторы. Не ветер и не солнце придут им на смену, а российский газ из "Северного потока – 2", проект которого немцы сумели отстоять. Хотя вопрос цены на газ не снимается. К тому же Германия совсем скоро столкнется с торможением производства из-за старения рабочей силы. Если в прошедшем десятилетии рабочий ресурс немецкой промышленности рос на 1.5% в год, то, по расчетам специалистов, вскоре этот рост остановится, а с 2026 года число работников начнет убывать на 130 тыс. человек ежегодно.



Снижение объемов производства повлечет увеличение импорта из Азии, но импульсы инфляции, которые придут с этим импортом, погасить не удастся; при этом Европейский центральный банк будет вынужден продолжить выполнение обязательств по финансированию "зеленой энергетики", которые наложены на него решениями Совета Европы. Это только затруднит борьбу с ростом цен, так как "зеленые" технологии бессильны повлиять на конъюнктуру рынка. Эра низкой инфляции надолго уходит в прошлое. Инфляция в первую очередь ударит по слабым производствам, что потребует социального выравнивания, но низкий прирост ВВП сократит возможность распределять достаточное количество средств.



Найти новый баланс будет очень нелегко.