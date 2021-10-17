 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уэст вместо Халилзада. США меняют спецпредставителя по Афганистану
09:08 19.10.2021

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад покидает свой пост. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Al Jazeera.

Эту должность займет заместитель Халилзада Томас Уэст.

"Поскольку Халилзад ушел с поста, я выражаю благодарность за десятилетия его работы в интересах американского народа. Томас Уэст, который ранее работал его заместителем, будет спецпредставителем по Афганистану", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой госдепа.

Уход Халилзада последовал за его исключением из первых официальных переговоров администрации Байдена с талибами после ухода США, которые состоялись в Дохе в начале октября.

В письме госсекретарю Энтони Блинкену Халилзад защищал свой послужной список, но признал, что он не оправдал ожиданий, и сказал, что хочет уступить дорогу "новому этапу нашей политики в отношении Афганистана".

"Политическая договоренность между афганским правительством и талибами не продвигалась, как следует. Причины этого слишком сложны, и я поделюсь своими мыслями в ближайшие дни", - цитирует его агентство AFP.

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Источник - centralasia.media
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