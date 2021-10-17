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|В Туркмении построили собственные верфи и заложили первый сухогруз
09:13 19.10.2021
В Туркменистане приступят к строительству первого сухогруза
Сухогруз грузоподъемностью 5300–8100 тонн построят на судостроительном и ремонтном заводе "Балкан" в Туркменистана. О планах строительства доложил на сегодняшнем заседании правительства Туркменистана гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев, сообщает Госинформагентство.
По его словам, строительство первого судна в Туркменистане осуществит индивидуальное предприятие "Хазар логистик", занимающееся международными грузовыми перевозками.
Он также отметил, что это создаст новые рабочие места, а также даст возможность отечественным специалистам изучить опыт зарубежных производителей в этой области.
Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что это принципиально новое для нашей страны производство стало основой для развития отечественного кораблестроения.
Глава государства поручил проанализировать и провести необходимую работу по эффективному задействованию возможностей завода, тщательному изучению и практическому применению лучшего мирового опыта, а также приложить все усилия для реализации намеченных планов.
Новый морской порт, а также судостроительный завод "Балкан" в городе Туркменбаши был введен в строй в мае 2018 года. Как сообщалось тогда, мощности завода позволяют строить 4-6 судов и обрабатывать 10 тысяч тонн стали в год.