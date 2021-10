National Interest: следует признать, что в Сирии США уже проиграли

09:22 19.10.2021 У Америки много великих достижений, но создание государства не входит в их число. Вашингтон не раз доказывал, что его сила - уж точно не в государственном строительстве. После распада СССР Америка потратила последние тридцать лет впустую, "увязнув" между реками Евфрат и Тигр в Ираке и в горах Афганистана, преследуя призрак терроризма. Пора США уйти и из Сирии.

The National Interest (США): следует признать, что в Сирии США уже проиграли

19.10.202174269

Али Демирдас (Ali Demirdas)

Наверное, ничто так не олицетворяет полное фиаско Вашингтона, на протяжении 20 лет участвовавшего в сложном афганском конфликте, и его некомпетентность в более широком плане в строительстве государств в странах Ближнего Востока, чем образы афганцев, пытающихся уцепиться за шасси и крылья американских военных самолетов C-17 и разбивающихся насмерть, падая с высоты в несколько сотен метров. Взятых из карманов американских налогоплательщиков 2,3 триллиона долларов и гибели 2400 с лишним военнослужащих было недостаточно для устранения огромных этнических, племенных и религиозных разногласий, необходимого для создания дружественной Америке и демократической афганской страны.



Похожая история была и в Ираке. После того, как было потрачено два триллиона долларов и потеряно более чем 4500 американских военнослужащих, Ирак был передан Ирану на "блюдечке с голубой каемочкой". Устранив Саддама Хусейна (Saddam Hussein), заклятого врага Ирана, США в некотором смысле, сделали то, чего Иран не смог сделать в 1980-е годы, и Тегеран никогда не имел такого влияния в иракской политике, как сейчас. Иракский парламент проголосовал за вывод американских войск, и поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы регулярно наносят ракетные, минометные удары и удары с беспилотников по американским войскам, дислоцированным на иракских военных базах, явно пытаясь заставить их уйти. Кроме того, вторжение США в Ирак не только создало условия для экспансии Ирана в Ирак, Сирию и Ливан, но и способствовало эксплуатации Россией и Китаем прибыльной нефтяной промышленности Ирака. В настоящее время Россия стала основным поставщиком оружия в Ирак.



Тот же сценарий повторяется и в Сирии, где предположительно размещено около 900 американских военнослужащих. Как и в Афганистане и Ираке, несмотря на потраченные миллиарды долларов, Вашингтон упорно не желает видеть тщетности своих усилий по строительству государства в Сирии. Проще говоря, этнические, племенные и религиозные реалии на местах, а также присутствие региональных игроков - России, Турции и Ирана препятствуют попыткам Вашингтона создать в регионе дружественное Америке курдское государство. Соединенным Штатам, вместо того чтобы продолжать тщетные попытки, было бы лучше сократить свои потери.



Создание курдского государства практически невозможно



Когда франко-британский альянс успешно расчленил османский Ближний Восток на независимые государства, он не смог создать независимое курдское государство, поскольку (помимо прочих причин) у курдов "не было единства" и "они были неспособны взаимодействовать в интересах большего целого". Сила племенного недоверия среди курдов настолько велика, что оно по-прежнему является самым большим препятствием на пути создания независимого государства в постколониальную эпоху.



На протяжении большей части конца XX века в центре основных трений среди курдов было ведущее племя барзани, говорящее на курманджи, и племя талабани, говорящеее на сорани, проживающие в иракских провинциях Эрбиль в Сулеймания соответственно. Присущее курдам восприятие угрозы того, что одно племя может установить господство над другим, стало более выраженным в начале 1990-х годов, когда возможность создания независимого курдского государства достигла своего апогея, после того как возглавляемая США коалиция установила бесполетную зону (1991-2003) в северном Ираке, где доминируют курды, чтобы предотвратить ответные действия Саддама. Патриотический союз Курдистана (ПСК), созданный покойным Джалялем Талабани (Jalal Talabani), и Демократическая партия Курдистана (ДПК) Масуда Барзани (Masoud Barzani) участвовали в гражданской войне (1994-1997), в результате которой погибло около восьми тысяч курдов. Мечты о курдском единстве стали еще более тщетными, когда Марксистская рабочая партия Курдистана (РПК)** - заклятый враг Турции в регионе - объединилась с Талабани против Барзани (что заставило Турцию поддержать его). В то же время Барзани заключил сделку с Саддамом, благодаря которой он смог отбить Эрбиль и Сулейманию у сил ПСК в 1996 году. В 2017 году соперничество между курдами достигло беспрецедентного уровня, когда ПСК вместе с курдским движением "За перемены" (Kurdish Gorran Movement) открыто выступили против референдума о независимости ДПК. Кроме того, РПК уничтожила отряды пешмерга, находившиеся под командованием Барзани, и распространилась вдоль иракско-сирийской границы в районе под названием Синджар, что Барзани воспринял как экзистенциальную угрозу. В ответ на обещание Барзани отомстить за убийство своих отрядов пешмерга член Совета сопредседателей Партии Сирийского курдского демократического союза (PYD) Салих Муслим (Salih Muslim) пригрозил, что "если ДПК не будет действовать разумно, она понесет самый серьезный ущерб".



Среди всего этого курдского хаоса бывший посланник США в Сирии Бретт Макгерк (Brett McGurk) безуспешно пытался объединить сирийские соперничающие курдские группировки PYD - сирийское отделение РПК - и Курдский национальный совет (ENKS), который поддерживают Барзани и Турция. Известно, что поддерживаемая Соединенными Штатами партия Сирийского курдского демократического союза арестовывала лидеров Курдского национального совета, сжигала офисы этого совета и мешала его членам проводить собрания и конференции. Несмотря на очевидные признаки непреодолимых разногласий в курдской политике, Вашингтон приступил к выполнению миссии, которую британцы провалили, когда столетие назад условия были самыми благоприятными: создание курдского государства путем объединения иракских и сирийских курдов.



Помимо междоусобиц среди курдов, Турция, второй по величине член НАТО, абсолютно ясно дала понять, что она не потерпит возможного создания курдского государства под руководством Сирийского курдского демократического союза у своих границ, предприняв военные вторжения в Сирию, тем самым оттеснив силы Сирийского курдского демократического союза вглубь сирийской пустыни. Более того, будучи региональным экономическим и геополитическим гигантом, Турция контролирует значительную часть торговли, сырья и, что более важно, реку Евфрат, имеющую решающее значение для выживания государства во главе с Сирийским курдским демократическим союзом. Как признал бывший посол США в Сирии (2011-2014) Роберт Форд (Robert Ford), "в нынешнем подходе США [в отношении Сирии] не хватает достижимого финала. Без дипломатического и военного прикрытия США Отряды народной самообороны/YPG [вооруженное крыло Сирийского курдского демократического союза], скорее всего, столкнутся с войной на два или три фронта как против Турции, так и против сирийского правительства… Чтобы предотвратить такой исход, продолжая поддерживать курдские силы, Соединенным Штатам придется оставаться в восточной Сирии на неопределенный срок". Операция Турции в Африне является доказательством того, что без поддержки США Отряды народной самообороны могут быть разгромлены в течение нескольких дней. Для администраций Трампа и Байдена вопрос о бессрочном присутствии войск США был крайне отрезвляющим, что привело к резкому отказу от поддержки Афганского национального правительства и его стремительному краху после этого.

ИГИЛ* - это не проблема Америки



"Исламское государство", образованное в результате распада иракского государства после 2003 года, участвовало в проведении геноцида против мусульман-шиитов, а также тысяч иракских и сирийских туркмен, езидов, халдеев и ассирийцев. Кроме того, боевики ИГИЛ* убили десятки мирных жителей в Турции. Однако единственными известными непосредственными жертвами ИГИЛ среди американцев являются два журналиста и два контрактника. Учитывая, что воздушные и наземные операции под руководством США (2014-2019) помогли разгромить ИГИЛ* (хотя в ходе этих операций погибло более 10 тысяч мирных жителей), Вашингтон оправдывал свое присутствие в Сирии возрождением ИГИЛ*, что сегодня маловероятно, учитывая меняющуюся геополитику в регионе. При поддержке Москвы президент Сирии Башар Асад (Bashar al-Assad) восстановил свой контроль над большей частью территории к западу от Евфрата. Турция показала себя как военная держава, проводя или содействуя проведению успешных военных операций в северном Ираке, Ливии, на Южном Кавказе и на севере Сирии. Опираясь на свои подконтрольные силы, Иран доказал, что он останется влиятельной военной и политической силой в Сирии и Ираке. Если когда-либо ИГИЛ возродится, это будет проблемой Турции, Сирии, России и Ирана в гораздо большей степени, чем Америки. И у региона есть средства противостоять этому.



Курды и безопасность Израиля



Некоторые в США и в других странах продолжают утверждать, что курдское государство, простирающееся от Сулеймании в Ираке до Средиземного моря, может стать буфером для Израиля против Ирана и других возможных региональных угроз. Но курды, особенно партнер США по Сирийским демократическим силам (СДС), в котором доминирует курдские Отряды народной самообороны/YPG, не хотят нарушать хрупкий баланс, который они установили с Ираном. Сотрудник Центра новой американской безопасности Николас Херас (Nicholas Heras) после беседы с представителями высшего руководства Сирийских демократических сил в Сирии сказал: "В СДС существует глубокая озабоченность по поводу того, в какой степени США стремятся использовать силы СДС в качестве противодействия Ирану в Сирии". На самом деле, в сложной для сирийских курдов ситуации Силы народной самообороны, как правило, для своего спасения прибегают к помощи оружия проиранского Асада. Союз Отрядов народной самообороны/YPG с Асадом (помимо их связей с РПК) является основной причиной, по которой британское правительство по-прежнему неохотно оказывает им поддержку.



РПК, СДС и головная организация Отрядов народной самообороны YPG, а также Иран имеют общие долгосрочные интересы в противодействии Турции и Барзани. В стратегически важном городе Синджар, расположенном у иракско-сирийской границы, РПК и поддерживаемые Ираном иракские ополченцы (Силы наргодной мобилизации/ "Хашд аш-Шааби"), объединились против отрядов Барзани и для противодействия возможному нападению Турции. Силы сопротивления Синджара (YBS), езидский филиал РПК, как известно, содействуют поставкам иранского оружия в Сирию через Синджар, что вызывает серьезную озабоченность у Израиля.



В Региональном правительстве Курдистана (KRG) созданный Джалялем ПСК заключил в августе 2021 года, накануне выборов в Ираке, формальный союз с поддерживаемой Ираном шиитской коалицией под названием "Аль-Фатех" (Al-Fateh). После смерти курдского лидера ПСК Джаляля Талабани иранские СМИ массово написали о нем, назвав его "другом Ирана".



Следует иметь в виду, что, по большому счету, чужаком на Ближнем Востоке является не Иран, а США. В высшем руководстве СДС/YPG осознают, что их союз с США является временным, и они прекрасно понимают, что нападать на Иран в интересах Израиля не собираются.



Что дальше?



У Америки много великих достижений, но создание государства не входит в их число. От Вьетнама до Афганистана и Ирака Вашингтон не раз доказывал, что его сила - не в государственном строительстве. Неспособность Америки понять тысячелетнюю социальную и племенную модель отношений, которая определяет ситуацию на Ближнем Востоке, ее излишний расчет на вооруженные силы США (что привело лишь к дальнейшему разрушению и хаосу) и ее безрассудная и импульсивная поддержка своих ставленников (которая нарушают баланс в регионе) - все это является причиной неспособности Америки добиться успеха на Ближнем Востоке. После распада СССР Америка потратила последние тридцать лет впустую, "увязнув" между реками Евфрат и Тигр в Ираке и в горах Афганистана, преследуя призрак терроризма. Призрака, который лишь привел к ее финансовому истощению, погрузил американский народ в состояние хронической "усталости от вечных войн" и дал Китаю возможность стать серьезным соперником США, пытающимся лишить их глобальной гегемонии. Вместо того чтобы и дальше придерживаться этого курса и впустую тратить свои силы в Сирии, Вашингтону было бы лучше обратить свое внимание на более важные вопросы. Он должен позволить региональным странам решать проблему, которая никогда не входила в сферу его ответственности.



*ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.)



**(РПК - запрещена в РФ - прим.ред.)



Оригинал публикации: Admit It: The United States Has Already Lost in SyriaОпубликовано 17/10/2021 Источник - inosmi.ru

