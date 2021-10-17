В Самарканде ушел из жизни известный поэт и исследователь Хает Неъмат (Самарканди)

09:31 19.10.2021

В Самарканде ушел из жизни известный таджикский поэт, писатель и исследователь Хает Неъмат Самарканди. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Адаш Истад. Хаету Неъмату было 78 лет. Прощание с покойным и похороны пройдут сегодня, 18 октября, в самаркандском селе Куйи Сахо.



Поэт, писатель, исследователь, член Совета Международного форума таджиков и персоязычных мира "Пайванд" Хает Неъмат Самарканди с 2000 года был членом Союза писателей Таджикистана. Лауреат литературной премии имени Деваштича.



Сафар Абдулло, таджиксий литературовед, живущий в Алматы, в беседе с Радио Озоди 18 октября сказал, что Хает Неъмат Самарканди последние несколько месяцев болел. "Несмотря на врожденную инвалидность, Хает Неъмат Самарканди не раз вставал на защиту морально-нравственных интересов таджиков Узбекистана", подчеркнул Сафар Абдулло. Хает Неъмат в 1990 году в знак протеста против безнравственной национальной политики бывшего Союза объявил голодовку перед зданием Самаркандского обкома Коммунистической партии Узбекистана. В результате этой акции, как заявил поэт в одном из своих интервью, власти вынуждены были пойти на некоторые уступки: таджикам Самарканда было разрешено внести изменения в графе "национальность" паспорта, стала издаваться газета "Овози Самарканд" на таджикском языке.



Хает Неъмат всю свою жизнь провел в родном Самарканде. Поэта называли послом таджикской литературы в Узбекистане. Произведения Хаета Неъмата Самарканди изданы в Узбекистане, Таджикистане, Иране, Эстонии, Франции Великобритании, Израиле и США. Он перевел на узбекский язык газели Саади Ширази, Абдурахмана Джами и Имама Хумайни.



Хает Неъмат Самарканди автор нескольких драматических произведений и дилогии "Муки бытия". Поэт составил и новую антологию таджикской литературы. В книге "Тазкираи адибони Самарканд" рассказывает о 150 поэтах и писателях древнего города Самарканд, которые писали исключительно на таджикском языке, Среди них есть и те, что жили 200 лет назад говорил сам поэт в интервью журналистам.



Хает Неъмат Самарканди исследовал и творчество великого таджикского поэта Мавлоно Джалодиддини Балхи.