Яблоки раздора: таджикским мигрантам не заплатили за сбор урожая в российском Воронеже

09:33 19.10.2021

Яблоки раздора: таджикским мигрантам не заплатили за сбор урожая яблок.

Октябрь 14, 2021

Мумин Ахмади



В селе Шубное Воронежской области без денег и работы оказались около ста граждан Таджикистана, обманутые работодателем. Мигрантов пригласили в Воронежскую область для выполнения работ по сбору яблок. "Нам не заплатили за три месяца, живем в рабских условиях", жалуются таджикистанцы.



Работодатели и посольство Таджикистана в РФ пока не прокомментировали ситуацию с обманутыми мигрантами.



Трудовых мигрантов, в том числе 12 женщин, привезли из Таджикистана в Воронежскую область на сбор урожая яблок в конце июля. "Нас привез сюда наш соотечественник – таджик, но потом оказалось, что и его тоже обманули", сказала в беседе с Радио Озоди Джамиля, одна из мигранток.



"Ни у кого из нас не осталось приличной одежды, одеваем старые платья и рубашки, которые дают сердобольные местные жители. Увезите нас отсюда! За три месяца нам заплатили всего 10 тыс. рублей. Многие из нас взяли кредиты в банке, чтобы приехать на заработки", говорит женщина.



"Мы здесь оказались в заложниках. Без денег, баз работы, без документов. Чувствуем себя хуже брошенных собак", говорит другой мигрант.



13 октября обманутые мигранты собрались у здания ОМВД России по Острогожскому району и пожаловались, что не могут выехать за пределы села, поскольку паспорта находятся у работодателей.



В местном отделе полиции 14 октября корреспонденту Радио Озоди сообщили, что жалоба трудовых мигрантов будет обязательно проверена.



В посольстве Таджикистана в Москве на вопрос о том, знают ли они о ситуации, в которой оказались граждане страны, ответа не последовало. Работодатели на наши телефонные звонки не ответили.



Трудовые мигранты остались без документов, без денег и без работы

Трудовые мигранты остались без документов, без денег и без работы

По неофициальным данным, более миллиона граждан Таджикистана ежегодно выезжают на заработки в РФ. Переводы работающих в России таджикских мигрантов составляют значительную часть денежных поступлений в страну. Таджикистан входит в число самых зависимых от переводов денежных мигрантов экономик мира.



Таджикские мигранты в России зачастую жалуются на незаконные задержания, необоснованные увольнения и невыплату заработной платы. Как сообщает портал Media-Mig со ссылкой на представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ по миграции, в первом полугодии 2021 г. поступило 88 обращений от работающих в России трудовых мигрантов из Таджикистана в связи с невыплатой им заработной платы. Совокупный объем невыплат по этим обращениям составил 14,5 млн рублей. Сотрудники представительства связалссь с российскими работодателями и соответствующими инстанциями, в результате мигрантам вернули более 10 млн рублей.