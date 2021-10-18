Трудовые мигранты в РФ. Раздутая шумиха и реальное недовольство, - Э.Биров

12:06 19.10.2021

Трудовые мигранты. Раздутая шумиха и реальное недовольство

вложение в человека не вписывается в известный принцип либерализма - оптимизацию расходов ради максимизации прибыли



Эдуард Биров



Шум вокруг новости об амнистии и завозе в Россию то ли 150, то ли 300 тысяч узбеков изначально показался раздутым и странным, тем более, как правильно пишет Петр Акопов, речь не идет об уголовниках:



"В реальности под амнистию попадут те, у кого были административные нарушения и решение о высылке принимали не суды, а МВД - просрочено разрешение на пребывание на территории России, не оформлены документы на работу. Их в последние годы в массовом порядке высылают из страны, но потом периодически проводят амнистию. Подобные амнистии уже были для граждан Молдавии и Киргизии, проводили амнистию и для тех, кто застрял в России после начала пандемии коронавируса, просрочил документы и не смог уехать на родину".



На самом же деле и вовсе речь идет о 10 тысячах трудягах из Узбекистана, которых Минстрой разрешает завезти адресно конкретным компаниям. То есть в данном случае сделали из мухи раздули слона.



Однако дело в том, что такой резонанс не получился без объективного и оправданного возмущения народа тем, что в экономике и особенно строительной отрасли делается ставка на трудовых мигрантов. Утверждение, что в России некому работать и поэтому не обойтись без массового завоза трудовых мигрантов, не аргумент, а оправдание того, чтобы не менять структуру рынка труда и, соответственно, всей экономики.



Структура эта пока, к сожалению, не соответствует развитию народного хозяйства в интересах большинства, а заточена на частную выгоду, прибыль отдельных крупных игроков. Очевидно, что трудовые мигранты нужны крупному капиталу как дешевая и бесправная рабочая сила, чтобы тратить средства на повышение зарплат и воспитание качественной рабочей силы среди россиян. Вложение в человека не вписывается в известный принцип либерализма - оптимизацию расходов ради максимизации прибыли.



Нежелание крупного капитала хоть немного поступиться своей прибылью (на самом деле, речь идет о совсем небольших деньгах для них) выливается в известное решение о том, что лучше завести побольше дешевого трудового ресурса, чем тратить деньги на зажравшихся россиян. Оправдывается это тем, что, мол, без дешевых мигрантов резко вырастет стоимость конечной продукции (в частности, недвижимости).



Во-первых, не такие уж мигранты и дешевые - если 5-10 лет назад они были готовы работать за копейки, в последние годы их зарплаты выросли и вполне себе соответствуют средней по региону. Если судить по вакансиям на стройках России за август, то зарплаты чернорабочего, бетонщика, маляра в районе 39 - 63 тысяч. Даже с учетом поправки на то, что реальная выплаты на руки ниже, то это все равно уже не копейки.



При этом доля заработного фонда в конечной стоимости жилья составляет совсем незначительную величину - около 5%. А стоимость этого жилья постоянно растет на 10-12%. За счет чего? Причин много, в частности, в этом году сильно выросли цены на стройматериалы, однако очевидно, что и жадность застройщиков здесь не из последних факторов (в графике их аппетит очень скромно оценен в 10%).



Элементарные подсчеты показывают, что даже кратное увеличение зарплаты строителям, скажем, до 100-120 тысяч рублей, не должно привести к сколь-нибудь заметному росту цен на жилье. А в случае если бы бизнес немного снизил свою прибыль, то и вовсе не сказалось бы. В то время как заинтересованность граждан России в работе на стройках выросла бы многократно.



Да, скажем честно, не все россияне готовы работать на стройке даже за хорошую зарплату, но ведь и не все мигранты работают там - их можно и нужно заменить в ритейле, в службах доставки. К слову, безумные гонщики на велосипедах в гололед - это почти ХIХ век с извозчиками. Да, на рынке труда есть нехватка кадров в связи с провалом в демографии, но пока что у нас вполне достаточно трудоспособных людей. Проблема в другом - что они зачастую работают не там, где могли бы принести больше пользы и лучше себя реализовать. Вот почему нужна грамотная госполитика по переквалификации трудовых кадров и воспитанию среди молодежи спроса на профессии физического труда (впрочем, здесь есть подвижки, и в колледжах сейчас конкурс, как в институтах).



И последнее - ни в коем случае нельзя впадать в другую крайность, вводить визовый режим и ограждаться стеной от "диких варваров". Это путь в никуда, так как только ограничит ареал русского мира и приведет к еще большему одичанию соседних народов, что обострит террористическую угрозу в Средней Азии. Трудовая миграция в Россию может быть полезна, если ее сделать качественной и активно работать с ней, воспитывать и ассимилировать в русское общество без обособления в диаспоры. Без введения виз необходимо еще по ту сторону границы, в самих странах ближнего зарубежья отсеивать низкоквалифицированных и не желающих принять русскую культуры. Для чего необходимо открывать русские школы и классы, которые станут неким фильтром и мостиком для тех, кто хочет работать честно и может принести пользу России.



https://russkiy-malchik.livejournal.com/1041885.html