 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ответственен ли Сооронбай Жээнбеков за "черный июль"? - Бюбюсара Орозалиева
12:48 19.10.2021

19 октября 2021

Ответственен ли Сооронбай Жээнбеков за "черный июль"?

Виновниками октябрьских событий народ однозначно называет братьев Жээнбековых и близкие к ним политические партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". Об этом высказался в своем недавнем обращении экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, который находится в настоящее время в СИЗО КГНБ.

Да, действительно, все мы помним, с какими нарушениями прошли парламентские выборы 4 октября 2020 году, когда большинство голосов путем подкупа получили политические партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". Разумеется, против такого беспредела люди не могли не выступить. Как говорится, наш народ кочевой и боевой, сразу приехали жители со всех регионов нашей страны. Все хотели справедливости, но на тот момент президент Сооронбай Жээнбеков проигнорировал требования и чаяния народа и, можно сказать, поплатился за свою беспечность.

Впрочем, для всех стало очевидно, что Жээнбеков с самого начала допустил ряд грубых ошибок, когда, к примеру, в первую очередь пустил выборы на самотек. Экс–президент в свое время делал заявления о том, что не намерен вмешиваться в ход выборов и в итоге мы пришли к тому к чему пришли. Остается надеяться, что нынешний президент не повторит этой ошибки.

Проверка на прочность

В одной из зарубежных стран прежде чем назначить президента проверяют действия претендента в случае непредвиденных ситуаций, и он должен предложить оптимальное решение проблемы. Это к тому, что было бы неплохо такую практику ввести и у нас. По крайней мере, период пандемии в 2020 году стал лишний раз тому подтверждением.

Ведь были все предпосылки того, что в Кыргызстане распространится вирус и нужно подготовиться к черному дню, однако, мы столкнулись с очередной кыргызбайской прокрастинацией. В итоге вовремя не оказалось в наличии ни препаратов, ни спецодежды, ни лекарств. Люди выживали собственными силами, наступила паника, мест в больницах не оказалось и смертность резко увеличилась.

Через некоторое время стала поступать гуманитарная помощь от международных доноров в виде денег, медицинского оборудования и прочее. Врачам, которые работали в красной зоне, пообещали достойные зарплаты, но в итоге не все получили обещанные вознаграждения. Крупными партиями завозились бесплатные медицинские маски, которые должны были быть розданы среди всех граждан, но никто ни разу не получил их бесплатно.

Настал черный июль, когда каждый день в стране количество умирающих возрастало. Люди писали в соцсетях, что отдадут последние деньги, чтобы спасти своих родных, при этом, цены на лекарства возросли до небес. В итоге многие кыргызстанцы вынуждены были сплотиться и собственными силами справляться с бедой. Кто-то может задать вопрос, при чем же тут Жээнбеков, но дело в том, что при желании он вполне мог скоординировать действия госорганов и медиков для спасения граждан страны. По крайней мере, время и средств у него для этого было вполне достаточно.

В этой связи возникает и закономерный вопрос, а где вся это помощь в виде миллиардов сомов от доноров? Куда они были потрачены и на что? И хоть власти отчитались, что их потратили на зарплаты бюджетникам и медикам, для многих стало очевидно, что львиная доля все-таки осела в чьих-то карманах.

Если вернутся к парламентским выборам, то самое печальное в этой истории, что во время событий погиб совсем юный парень Умут, имя которого переводится как "надежда". Кто теперь ответит за эту бессмысленную смерть?

Подытоживая все вышесказанное можно предположить, что если бы Жээнбеков смог договориться с народом 4 октября, то возможно его политическая судьба сложилась бы иначе. Впрочем, все это только догадки, так как история не знает сослагательного наклонения.

Автор: Бюбюсара Орозалиева

Источник - vb.kg
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