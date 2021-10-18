Памяти государственных программ Казахстана.., - Данияр Ашимбаев

13:33 19.10.2021

Памяти государственных программ

Данияр Ашимбаев: Можно сколько угодно нахваливать новые национальные проекты, но нужно помнить, что их разрабатывали те же люди, что писали (и реализуют) нынешние государственные программы



Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 18 октября



В этом году Казахстан перешел на новую систему планирования. Президент утвердил план развития до 2025 года и национальные приоритеты, по которым правительством вместе с агентствами при главе государства разработали национальные планы, заменившие прежние госпрограммы.

Можно сколько угодно нахваливать новые национальные проекты, но нужно помнить, что их разрабатывали те же люди, что писали (и реализуют) нынешние государственные программы.

Для имиджа и тех, и других было бы полезно все-таки подвести итоги реализации госпрограмм, зачастую скандальных, не слишком прозрачных и малоэффективных.

Наиболее оптимальный вариант - провести слушания в Мажилисе с участием Счетного комитета, агентств по финмониторингу и по борьбе с коррупцией, экспертов, СМИ. Обсудить достижения, недостатки, уроки на будущее.

Уходящие в небытие госпрограммы - это не частная лавочка отдельных министерств, это огромные финансовые потоки и многочисленные задачи, которые нужно было бы реализовать.

Напомним:

- Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы - 11,5 трлн. тенге

- Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы Жол" на 2020–2025 гг. - 5,5 трлн. тенге

- Государственная программа жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы - 5,2 трлн. тенге

- Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы - 3,2 трлн. тенге

- Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы - 2,9 трлн. тенге

- Государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы - 1,3 трлн. тенге

- Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы - 780,7 млрд. тенге

- Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" - 593,7 млрд. тенге

- Государственная программа поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" - 457,4 млрд. тенге

- Государственная программа развития регионов на 2020-2025 годы - 412,8 млрд. тенге

- Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018–2022 годы - 270,1 млрд. тенге

- Государственная программа "Цифровой Казахстан" - 108,6 млрд. тенге

- Государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы - 16,9 млрд. тенге

Брифинги в СЦК как форма отчетности с заранее согласованными вопросами и ответами - это дурной тон. Правительственный Тик-Ток.

Нужен конкретный разговор.

Что молодые министры, что опытные акимы - все ведут себя как снежинки, у которых от любых острых вопросов начинается депрессия.

Но, подчеркиваю, по государственным программам нужен обстоятельный отчет и открытое обсуждение.

Иначе никакого смысл принимать и, так сказать, реализовывать новые нацпланы - нет никакого смысла.