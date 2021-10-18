 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.10.2021
14:00  Депортированного из РФ таджикского диссидента Иззата Омона посадили на 9 лет. Оказался особо крупным "мошенником"
13:45  Одиозный вождь племени солто генерал Кожоналиев возглавил контрольное управление Администрации КырПрезидента
13:33  Памяти государственных программ Казахстана.., - Данияр Ашимбаев
12:48  Ответственен ли Сооронбай Жээнбеков за "черный июль"? - Бюбюсара Орозалиева
12:13  Секретная китайская база в Таджикистане, или Как Пекин приспосабливается к новым реалиям
12:06  Трудовые мигранты в РФ. Раздутая шумиха и реальное недовольство, - Э.Биров
12:05  К вопросу о вечной недооценке мусульманского фактора в истории Золотой Орды, - Н.Нуртазина

09:33  Яблоки раздора: таджикским мигрантам не заплатили за сбор урожая в российском Воронеже
09:31  В Самарканде ушел из жизни известный поэт и исследователь Хает Неъмат (Самарканди)
09:22  National Interest: следует признать, что в Сирии США уже проиграли
09:13  В Туркмении построили собственные верфи и заложили первый сухогруз
09:08  Уэст вместо Халилзада. США меняют спецпредставителя по Афганистану
09:03  Замакима Атырауской области Казахстана Нурлыбаев обвинен в растрате
08:57  Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке, - Дм.Седов
08:52  Новым главой Госфиннадзора Киргизии стал Улан Сарбанов (ранее сидевший за хищения)
08:39  Зачем нужна игра в поддавки с "Талибаном", - А.Серенко
08:35  "Генерал Мороз" покажет Европе кузькину мать. Топливный кризис бушует от Брюсселя до Лондона, - "СП"
08:15  В туркменском Дашогузе ввели карточки на хлеб
01:23  Национализацию элит России понемногу сворачивают, - "НГ"
00:21  Россию накрыли три волны вымирания
00:20  Ситуация в Афганистане подталкивает Таджикистан к военному сотрудничеству с Турцией, - В.Панфилова
00:19  Журавенский мир. Как Польша и Турция поделили между собой Украину, - О.Хавич
00:17  Есть ли завтра война? Где начнется Третья мировая война, - Дмитрий Выдрин
00:14  США должны признать свое поражение в Сирии - The National Interest
Понедельник, 18.10.2021
21:12  Узбекистан и новое правительство Афганистана подготовят "дорожную карту" развития отношений
20:06  В битве за сирийский Телль-Рифъат американцы и русские готовятся вместе отражать нападение турок
19:00  Будет ли военная база США в Узбекистане? Их через дверь, а они в окно…, - В.Кудрявцев
18:02  Почему западные СМИ трубят об Армагеддоне. Беспрецедентные времена? - В.Малышев
15:28  Умер от КОВИ экс-госсекретарь США генерал Колин Пауэлл
15:15  Учатся в три смены. В Кыргызстане не хватает около 670 школ
15:14  Дурковатую, но блатную ошмяк-депутатку Касымалиеву отправляют постпредом Киргизии при ООН
15:13  Абдулла, Карзай и талибы встретятся в Москве
15:04  Что будет если Москва, Пекин и Вашингтон не договорятся? - Al Arab
15:02  Талибы... Кабул захватили, а что делать дальше - не понимают, - Омар Нессар
14:39  США не по силам враждовать с Россией и Китаем одновременно, - Стив Кинзер
14:38  80 лет назад в Японии был арестован советский разведчик Рихард Зорге
14:34  В Узбекистане впервые в прямом эфире пройдут предвыборные дебаты
14:33  Сильная катка: российская команда выиграла главный турнир по Dota 2
14:30  Выборы в Ираке. Под сенью липовой свободы, - С.Кожемякин
14:10  Союзнички. США "продуктивно" договорились о размещении в Узбе своих военных баз
11:50  Чем Мирзиеев отличается от Каримова. Первый любил власть, второй любит деньги.., - А.Волосевич
10:19  Пентагон получил гиперзвуковой "нокаут" от Китая
09:13  Акимат Семипалатинска заставил учителей... подметать улицы
09:08  Количество афганских беженцев в Таджикистане уже превышает уже 15 тысяч человек
08:58  Зачем иранский генерал Багери приехал в Москву. Новые альянсы
08:54  Багланские таджики по-партизански бьют талибов, - С.Строкань
01:13  Казахстан. "Глубинный народ" с неожиданных ракурсов, - Гульмира Илеуова
00:44  Китай стремится в Транстихоокеанское партнерство, - Алексей Портанский
00:43  Байден сравнил действия Пекина в Синьцзяне с Холокостом, - В.Скосырев
00:34  КазФантазпром. Почему развитие несырьевой обрабатывающей промышленности все чаще остается на уровне проектов?
00:28  Узбекистан возьмет в аренду землю в России? Потребности и цели Ташкента, - Брюс Панниер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Памяти государственных программ Казахстана.., - Данияр Ашимбаев
13:33 19.10.2021

Памяти государственных программ
Данияр Ашимбаев: Можно сколько угодно нахваливать новые национальные проекты, но нужно помнить, что их разрабатывали те же люди, что писали (и реализуют) нынешние государственные программы

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 18 октября

В этом году Казахстан перешел на новую систему планирования. Президент утвердил план развития до 2025 года и национальные приоритеты, по которым правительством вместе с агентствами при главе государства разработали национальные планы, заменившие прежние госпрограммы.
Можно сколько угодно нахваливать новые национальные проекты, но нужно помнить, что их разрабатывали те же люди, что писали (и реализуют) нынешние государственные программы.
Для имиджа и тех, и других было бы полезно все-таки подвести итоги реализации госпрограмм, зачастую скандальных, не слишком прозрачных и малоэффективных.
Наиболее оптимальный вариант - провести слушания в Мажилисе с участием Счетного комитета, агентств по финмониторингу и по борьбе с коррупцией, экспертов, СМИ. Обсудить достижения, недостатки, уроки на будущее.
Уходящие в небытие госпрограммы - это не частная лавочка отдельных министерств, это огромные финансовые потоки и многочисленные задачи, которые нужно было бы реализовать.
Напомним:
- Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы - 11,5 трлн. тенге
- Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы Жол" на 2020–2025 гг. - 5,5 трлн. тенге
- Государственная программа жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы - 5,2 трлн. тенге
- Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы - 3,2 трлн. тенге
- Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы - 2,9 трлн. тенге
- Государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы - 1,3 трлн. тенге
- Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы - 780,7 млрд. тенге
- Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" - 593,7 млрд. тенге
- Государственная программа поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" - 457,4 млрд. тенге
- Государственная программа развития регионов на 2020-2025 годы - 412,8 млрд. тенге
- Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018–2022 годы - 270,1 млрд. тенге
- Государственная программа "Цифровой Казахстан" - 108,6 млрд. тенге
- Государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы - 16,9 млрд. тенге
Брифинги в СЦК как форма отчетности с заранее согласованными вопросами и ответами - это дурной тон. Правительственный Тик-Ток.
Нужен конкретный разговор.
Что молодые министры, что опытные акимы - все ведут себя как снежинки, у которых от любых острых вопросов начинается депрессия.
Но, подчеркиваю, по государственным программам нужен обстоятельный отчет и открытое обсуждение.
Иначе никакого смысл принимать и, так сказать, реализовывать новые нацпланы - нет никакого смысла.

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634639580
Новости Казахстана
- Об экономической политике и экономических чиновниках
- Спикер Сената встретился с Председателем Консультативного совета Саудовской Аравии
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №715
- Приоритеты внешней политики Казахстана "из народа"
- Памяти государственных программ
- Национальны ли национальные проекты?
- Нацпроекты в Казахстане – упорядочивание или новое название для старых мер?
- Глава Минэнерго провел выездное совещание в связи с ситуацией с дизтопливом
- В Nur Otan рассмотрели вопрос строительства новых школ в столице
- Национальный проект по развитию АПК презентовал Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  