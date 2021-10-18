Депортированного из РФ таджикского диссидента Иззата Омона посадили на 9 лет. Оказался особо крупным "мошенником"

14:00 19.10.2021

Иззат Амон приговорен к 9 годам заключения



Муллораджаб Юсуфзода



Известный правозащитник Иззат Амон, депортированный весной этого года из России и сразу же задержанный в Таджикистане, приговорен к девяти годам лишения свободы. Его адвокат Саидбурхон Шарипов сообщил Радио Озоди, что приговор Душанбинского городского суда был оглашен сразу после обеденного перерыва 19 октября, и назвал его "незаконным".



Ранее представитель Генеральной прокуратуры Таджикистана, выступавший в качестве стороны гособвинения, потребовал для Иззата Амона, известного защитника прав трудовых мигрантов, наказание в виде 9 лет лишения свободы.



Иззат Амон обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Однако адвокаты правозащитника полагали, что он попадет под амнистию, так как статья "Мошенничество" была включена в закон об амнистии. Родные правозащитника сообщили, что выплатили всю сумму, указанную в деле, и тоже ожидали его освобождения.



"Мы ошеломлены таким решением, почему его не амнистировали. И поэтому обязательно подадим апелляцию. Этот приговор незаконен, и не соответствует никакому закону и другим подзаконным нормативным актам. Мы будем жаловаться. И уже сегодня подадим апелляцию на решение суда", -- сказал адвокат Саидбурхон Шарипов.



Иззат Амон, руководитель Центра таджиков в Москве, был лишен российского гражданства и депортирован из России 25 марта. Таджикские власти днем позже объявили о его задержании в Душанбе.



По данным властей, он был арестован на основании заявлений от нескольких лиц по обвинению в мошенничестве. Его родственники настаивали на беспочвенности обвинений.



Сторонники Иззата Амона считают, что его задержание и предъявленные ему обвинения на самом деле политически мотивированы и связаны с его критикой правительства Таджикистана. Помимо оказания юридической помощи мигрантам в России, он был активен в социальных сетях и критиковал некоторые инициативы правительства Таджикистана.