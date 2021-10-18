"Мисс Шымкент - 2021" стала студентка-медичка очаровательная Шугыла

17:10 19.10.2021

Айжан Тугельбаева



"Мисс Шымкент - 2021" стала Шугыла Жаксыбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



17-летняя студентка медицинского колледжа параллельно работает моделью. Увлекается миром моды и хотела бы развиваться в этом направлении. Кроме того, сейчас работает в салоне красоты в своем городе.







"У меня есть младшая сестренка, за которой я ухаживаю с ранних лет. На мои плечи легла ответственность за нее, поэтому я рано повзрослела. У нас очень теплые отношения, очень люблю свою сестренку", - поделилась Шугыла.



Не так давно девушка одержала победу на модельном конкурсе Face of Kazakhstan - 2021 и получила возможность представить Казахстан в Южной Корее среди лучших моделей мира.



