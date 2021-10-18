 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мисс Шымкент - 2021" стала студентка-медичка очаровательная Шугыла
17:10 19.10.2021

Айжан Тугельбаева

"Мисс Шымкент - 2021" стала Шугыла Жаксыбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17-летняя студентка медицинского колледжа параллельно работает моделью. Увлекается миром моды и хотела бы развиваться в этом направлении. Кроме того, сейчас работает в салоне красоты в своем городе.



"У меня есть младшая сестренка, за которой я ухаживаю с ранних лет. На мои плечи легла ответственность за нее, поэтому я рано повзрослела. У нас очень теплые отношения, очень люблю свою сестренку", - поделилась Шугыла.

Не так давно девушка одержала победу на модельном конкурсе Face of Kazakhstan - 2021 и получила возможность представить Казахстан в Южной Корее среди лучших моделей мира.



Впервые региональные конкурсы проходят в онлайн-формате. Звездное жюри просматривает анкеты 10 финалисток из каждого города, смотрит их фото и видеовизитки, а также проводит с девушками собеседование в Zoom-конференции. Впервые у зрителей появилась уникальная возможность увидеть заседание жюри и личные собеседования участниц.

Вершат судьбы участниц актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, "Мисс Казахстан - 2013" и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen.

Ранее были выбраны "Мисс Атырау - 2021" Айгерим Суинова, "Мисс Туркестан - 2021" Султанбиби Шахапова, "Мисс Актобе - 2021" Назерке Карманова, "Мисс Павлодар - 2021" Айдана Жумабекова, "Мисс Костанай - 2021" Малика Каримова, "Мисс Уральск - 2021" Екатерина Кужекешева, "Мисс Алматы - 2021" Азиза Токашова, "Мисс Караганда - 2021" Анна Глубоковская.

Ежедневно эксклюзивно на портале Tengrinews.kz будут публиковаться результаты выбора жюри.

Источник - Tengrinews.kz
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