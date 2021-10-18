Москва словам не верит: чего ждут от талибов на встрече по Афганистану, - Н.Портякова

17:13 19.10.2021 И почему переговоры не предвещают особого прорыва



Наталия Портякова



В российской столице 20 октября пройдет встреча по Афганистану в московском формате. Он объединяет представителей России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии и США, хотя делегатов от последней страны в Москве не будет. Одной из главных целей "Талибана" (запрещен в РФ), представители которого также участвуют во встрече, станет прощупывание почвы на предмет возможного признания движения и получение внешней материальной поддержки. Острая необходимость у страны и в гуманитарной помощи. Как сказал "Известиям" спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, несколько ведомств работают над сбором грузов для граждан республики. Для Москвы и соседей Афганистана главным будет переподтвердить правила игры с новыми властями в Кабуле, подразумевающие в первую очередь реальную борьбу с укрывающимися в стране террористами.



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О намерении провести встречу московского формата 20 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов объявил еще 7 октября. Первыми свое участие в ней подтвердили китайцы, еще 9 октября выразив свое согласие приехать. Остальные участники держали интригу практически до последнего.



"Талибан", будучи самой заинтересованной стороной любых переговоров по будущему Афганистана, подтвердил свое участие только 15 октября и лишь за пару дней до начала встречи официально объявил, что делегацию в Москве возглавит второй вице-премьер правительства Абдул Салам Ханафи. Вскоре о приезде в российскую столицу одна за другой стали заявлять и другие страны. Пакистан сообщил о поездке в Москву спецпредставителя по Афганистану Мохаммада Садика, а официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде ограничился заявлением, что в консультациях в московском формате примет участие некий иранский дипломат. Индийскую делегацию возглавит совместный секретарь МИД страны, отвечающий за отношения с Афганистаном, рассказали "Известиям" в посольстве республики в России.



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А вот американская сторона тянула с подтверждением своего участия до последнего. 17 октября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон "принял к сведению предстоящую сессию в Москве", но пока не может подтвердить участие Штатов. При этом, однако, он заметил, что "у нас действительно есть совпадение интересов с такими странами, как Россия, когда речь заходит об Афганистане", а также, что ранее Вашингтон находил "расширенный формат "тройки" полезным".



Но, как сообщил "Известиям" Замир Кабулов, в Москву американцы не приедут. Позднее это подтвердил и Нед Прайс, мотивировав отказ "логистическими сложностями". Хотя не исключено, что на деле это было связано с внутренними кадровыми решениями: в тот же день стало известно, что многолетний спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уходит в отставку и вскоре его место займет его заместитель Том Уэст.



Жест приличных стран



Согласно сообщению российского МИДа, на грядущей встрече "запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства". При этом представители "расширенной тройки" (Россия, Китай, Пакистан, но в этот раз без США) провели отдельную закрытую встречу 19 октября - чтобы выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане.



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Между тем талибы еще загодя заявили, что рассматривают участие в конференции в Москве прежде всего как возможность установить легитимные отношения с другими странами. Схожие смелые надежды на грядущее признание представители движения выражали и накануне встречи с американской делегацией в Дохе чуть более недели назад. Но, разумеется, ни тогда, ни сейчас ни о каком признании талибов речи не идет, хотя и американцы, и лидеры стран G20, собиравшиеся 12 октября на экстренный саммит по Афганистану, пообещали активизировать усилия, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в стране.



Оказать гуманитарную помощь народу республики намерена и Россия. Как сказал "Известиям" Замир Кабулов, несколько ведомств работают над сбором грузов для афганцев. Более того, как сообщил на этой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров, на встрече в Москве Россия предложит провести международную конференцию под эгидой ООН об оказании Афганистану содействия, в том числе гуманитарного.



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- Оказать гуманитарную помощь - жест любой приличной страны. Но мало помощь дать, надо ее правильно распределить. Для России важно не просто предоставить помощь - от того, что в кабульский аэропорт прилетит самолет МЧС и скинет грузы, толку не будет, - сказал "Известиям" руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. - Зачем что-то давать, если это попадет к талибам или они снимут с этой помощи пиаровские сливки, рассказывая о том, что это они выбили помощь и народ должен быть им благодарен.



После перехода Афганистана под власть "Талибана" гуманитарная ситуация в и без того бедной стране резко обострилась. По прогнозам Всемирной продовольственной программы, если не предпринять никаких действий, то уже к началу 2022 года республика, где уже недоедает добрая половина населения, столкнется с почти "повсеместной нищетой" с уровнем бедности в 97–98%. При этом, как сообщали СМИ, поставленная афганцам в последние недели гумпомощь из соседних стран нередко не доходила до нуждающихся семей, оказываясь преимущественно в руках членов "Талибана".



Обещать - не значит бороться



Впрочем, вопрос помощи афганскому народу не станет для участников московской встречи центральным. На Совете глав стран СНГ 15 октября, касаясь ситуации в республике, Владимир Путин выразил обеспокоенность, что террористы ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка), воевавшие в прошлом в Ираке и Сирии, сейчас стягиваются на север Афганистана. По оценкам российского президента, их насчитывается уже более 2 тыс., а их лидеры "вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы".



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- Тема ИГИЛ и вообще любых вооруженных боевиков на границах СНГ волнует Москву в первую очередь. Так что Путин фактически скорректировал повестку встречи 20 октября - "боевики на севере Афганистана", - заметил Андрей Серенко.



Любопытно, что в преддверие московской встречи талибы устами представителя движения Эманулла Самангани назвали опасения России относительно угроз ИГИЛ беспочвенными, отметив, что эта террористическая группировка не пользуется поддержкой населения. Тем не менее Замир Кабулов, выступая 15 октября на Конвенте Российской ассоциации международных исследований, подчеркнул: "Мы ожидаем, что новые власти в Афганистане переподтвердят свои обязательства о недопущении использования афганской территории против интересов и безопасности не только соседей, но и иных стран мира".



Конвертируются ли эти заверения, дававшиеся не раз и в прошлом, в реальную борьбу с террористами, - пока большой вопрос.



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- Во многом эта борьба талибов с ИГИЛ - имитационная, они выдают бои с силами антиталибского сопротивления, обзывая их игиловцами, за борьбу с террористами. А на севере Афганистана, который интересует Россию, талибы ни с каким ИГИЛ не воюют, - считает Андрей Серенко.



Кроме того, эксперт отметил, что Ханафи, которого на встречу в Москву отправили новые афганские власти, не пользуется особым влиянием в руководстве "Талибана" и не способен что-либо гарантировать.



Очевидно, этим и объясняются скромные ожидания Москвы от грядущих консультаций. Как признал Замир Кабулов, Россия не рассчитывает на прорывные решения от встречи московского формата, "это процесс долгий, эволюционный". Но оставлять усилия никто не собирается: уже 27 октября в Тегеране пройдет очередная встреча стран – соседей Афганистана, а 10–11 ноября заседание советов национальной безопасности стран региона с участием России, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана примет у себя Индия. Источник - Известия

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