Окончательный вариант латиницы в Казахстане утвердят в 2022 году

18:30 19.10.2021

Как передает новостной портал NUR.KZ, в целях развития государственного языка планируется увеличить долю участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит казахского языка до 20% в 2022 году, до 30% – в 2023 году, до 50% – в 2024 году.



В числе мероприятий по достижению этого показателя указано принятие в 2022 году указа президента РК по утверждению алфавита и правил правописания казахского языка на латинской графике.



Также в документе отмечается, что со следующего года будет дан старт переходу делопроизводства государственных органов, учреждений и национальных компаний, а также других организаций на латинографический алфавит казахского языка согласно утвержденного плана поэтапного перехода. Завершить этот процесс планируется в 2025 году.



Портал напоминает, что проект указа главы государства Касым-Жомарта Токаева о переходе казахского языка на латинскую графику был вынесен на публичное обсуждение. Ранее сообщалось, что в январе был представлен новый вариант казахского алфавита на латинице.



Работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику начались еще в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Достичь этой цели планировалось к 2025 году. Однако позже крайний срок перехода на новый алфавит перенесли на 2031 год.



Токаев в конце 2019 года, говоря о переходе на латиницу, отмечал, что в этом вопросе нельзя допускать спешки, а предложенные ранее варианты назвал несовершенными.



Автор: Александр Бочаров