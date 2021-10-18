Разгребать Бишкекский мусор наняли эстонскую компанию... которая за 4 года ничего не разгребла

18:34 19.10.2021

Эстонская компания начала работы на свалке Бишкека - мэрия выдвинула условие



Акылбек Батырбеков



После 18 месяцев простоя подрядчик из Эстонии выразил намерение возобновить работы на полигоне. Мэрия Бишкека определила конкретные сроки и условия.



На Бишкекском санитарном полигоне возобновились работы по рекультивации, сообщила пресс-служба мэрии.



Отмечается, что в течение сентября мэрия дважды направляла письма в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) о намерении расторгнуть контракт с эстонской компанией ввиду того, что подрядчики на полтора года без указания причин уехали из страны и приостановили все работы.



"После неоднократных переговоров подрядчик выразил намерение как можно скорее возобновить работы. Составлен и утвержден план мероприятий по устранению задымления на городской санкционированной свалке ТБО, где указаны сроки (2 месяца) и виды работ по ликвидации очагов дыма. Несоблюдение сроков и условий выполнения работ по разработанному плану станут основанием для расторжения договора", - отметили в муниципалитете.



"Вы свидетели, что ничего не изменилось" - мэр Бишкека о рекультивации свалки

Напомним, 10 июля 2017 года мэрия сообщила о заключении контракта BSWM-6 "Закрытие и рекультивация существующей свалки бытовых отходов в Бишкеке" между муниципальным предприятием "Бишкекский санитарный полигон" и компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS (Эстония). Сумма договора составляет 1 миллион 596 тысяч 900 евро, отмечала пресс-служба горуправы. Однако в 2019 году было подписано соглашение о внесении изменений в контракт в части изменения срока завершения работ до 1 июля 2021 года ввиду периодических остановок работ по различным причинам (увеличение суммы контракта, увеличение фактической площади свалки на 4,57 гектара и другое). В апреле прошлого года команда подрядчика полностью остановила деятельность на полигоне, выполнив всего 34 процента работ от общего объема, отметили в мэрии. Глава Бишкека Айбек Джунушалиев сообщал, что подрядчик по проекту рекультивации мусорного полигона не выполняет положенный объем работ.