Нуриддин Холикназаров избран муфтием Узбекистана

19:08 19.10.2021

Нуриддин Холикназаров избран муфтием Узбекистана, Рахматулло Сайфутдинов - главным-имам хатибом Ташкента

Новым председателем Управления мусульман, муфтием Узбекистана стал Нуриддин Холикназаров, работавший главным имам-хатибом Ташкента. На его место назначен главным имам-хатиб Юнусабадского района Рахматулло Сайфутдинов.



Председателем Управления мусульман, муфтием Узбекистана стал Нуриддин Холикназаров. Его избрали на эту должность на расширенном заседании Совета улемов Управления мусульман во вторник, сообщила пресс-служба УМУ.



Предыдущий глава Управления мусульман, муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов 15 августа скончался на 72-м году жизни.



Нуриддин Холикназаров (1968 г. р.) - уроженец Андижанской области. Окончил медресе "Мир-и Араб" в Бухаре в 1992 году, Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари (1998) и Ферганский государственный университет (2007).



В разные годы работал имамом-хатибом соборной мечети "Ахмадали Махдум" в Асаке, имамом-хатибом соборной мечети "Ок тепа" в Юнусабадском районе Ташкента и представителем Управления мусульман Узбекистана в Андижанской области, главным имам-хатибом Андижанской области.



С августа 2019 года он занимал должность главного имам-хатиба Ташкента.



Новым главным имам-хатибом Ташкента стал главный имам-хатиб Юнусабадского района и мечети "Мирза Юсуф" Рахматулло Сайфутдинов. В разные годы он также работал имам-хатибом в мечетях "Ходжа Аламбардор" и "Минор" в столице.