В американских квартирах рос-олигарха Дерипаски идут обыски, буржуй Гуцериев скулит под санкциями

19:58 19.10.2021

Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах его семьи в США



Представитель Олега Дерипаски подтвердил "Ъ", что сейчас проходят обыски в домах, принадлежащих родственникам бизнесмена, в Нью-Йорке и Вашингтоне. Следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Сам господин Дерипаска собственником домов не является, уточил его представитель.



Ранее сегодня, 19 октября, телеканал NBC News сообщил, что сотрудники ФБР США проводят "правоохранительные действия" в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. Причина обыска не уточнялась.



"РИА Новости" со ссылкой на кадастровые документы округа Колумбия сообщает, что дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что эта корпорация связана с Олегом Дерипаской. Согласно кадастровым документам, двухэтажный дом с жилой площадью 1080 кв. м. был куплен в мае 2006 года за $15 млн.



В 2018 году издание The New York Post сообщало, что Олегу Дерипаске принадлежит дом Нью-Йорке. По данным издания, бизнесмен приобрел его в 2008 году за $42,5 млн.



Минфин США в 2018 году ввел санкции в отношении Олега Дерипаски. Вашингтон снял санкции с его активов - En+ и "Русала" - после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.



---------------------------



Михаил Гуцериев обратился в суд ЕС из-за санкций

Российский бизнесмен, главный акционер группы "Сафмар" Михаил Гуцериев подал иск в суд Европейского союза с требованием признать незаконными санкции, введенные против него ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии. Информация об иске опубликована в официальном журнале Евросоюза.



В обосновании иска приводятся три довода в пользу снятия санкций:



Совет ЕС допустил "явную ошибку в оценке", посчитав удовлетворительными критерии для включения Михаила Гуцериева в санкционный список;

были нарушены основные права предпринимателя, в том числе право на частную жизнь, защиту, собственность и свободу ведения бизнеса;

толкование критериев включения в санкционный список как подразумевающих любую форму поддержки или выгоды является незаконным.

В июне ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении Михаила Гуцериева за поддержку режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Евросоюзе утверждали, что господин Гуцериев - давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому "накопил значительное богатство и влияние среди политической элиты" Белоруссии.