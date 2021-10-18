Трубкой в анус? Саакашвили готовят к принудительному кормлению

20:12 19.10.2021

Михаила Саакашвили могут накормить принудительно

Власти Грузии намерены не допустить смерти экс-президента в тюрьме



Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могут перевести из тюремной камеры в больницу, где при необходимости начнут принудительное кормление заключенного. Господин Саакашвили объявил голодовку сразу после ареста в Тбилиси вечером 1 октября, заявив, что готов умереть, "чтобы осветить путь Грузии к свободе". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ответ назвал бывшего главу государства "аферистом". Между тем соратники экс-президента уверены, что он действительно "готов идти до конца".



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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время задержания 1 октября грузинской полициейБывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время задержания 1 октября грузинской полицией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время задержания 1 октября грузинской полицией



Фото: Georgian Interior Ministry Press Service / AP



Версия о том, что грузинские власти могут начать принудительное кормление Михаила Саакашвили, возникла после того, как министр юстиции Рати Брегадзе в ходе спонтанного брифинга для журналистов вскользь заметил: "Администрация, в том числе медицинский персонал тюрьмы, прибегнут ко всем предусмотренным законом мерам, чтобы не допустить ухудшения здоровья заключенного". Пенитенциарный департамент, входящий в структуру Минюста, может воспользоваться протоколом "О правилах заключения" и принудительно кормить заключенного, отказывающегося от пищи.



"Такой протокол существует во многих странах мира",- пояснил "Ъ" адвокат Гела Николаишвили. По его словам, метод принудительного кормления не подразумевает применения насилия. "Скорее всего, речь идет о переливаниях необходимых организму препаратов, но в условиях, когда заключенный окончательно ослаб или даже находится в бессознательном состоянии",- смоделировал возможное развитие событий господин Николаишвили.



В то же время правозащитница Елена Тевдорадзе, экс-член грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), предупредила в беседе с "Ъ": любая форма "насильственного кормления" (в том числе с использованием ремней и других приспособлений) "станет грубейшим нарушением прав человека".



Она согласна, что в случае с Михаилом Саакашвили принудительное кормление может применяться по закону, но лишь в случае, если заключенный "находится в полубессознательном состоянии и не сопротивляется".



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Тюрьма в Рустави, где содержится экс-президент ГрузииТюрьма в Рустави, где содержится экс-президент Грузии

Тюрьма в Рустави, где содержится экс-президент Грузии



Фото: Shakh Aivazov / AP



Во вторник консилиум врачей постановил "усилить наблюдение за здоровьем Михаила Саакашвили" и рекомендовал перевести его в тюремную либо городскую клиническую больницу в случае, если "состояние здоровья заключенного продолжит ухудшаться". Именно в больнице, судя по всему, и будут при необходимости проведены клинические манипуляции для сохранения жизни пациента.



"При этом все будет выглядеть так, что Саакашвили сдержал слово и добровольно не прекращал голодовку, то есть он сохранит лицо",- отметил в беседе с "Ъ" аналитик информагентства Nation.ge Давид Авалишвили.



Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили за время голодовки похудел на 15 кг. Тем не менее экс-президент обещает "голодать до конца либо до безусловного освобождения". "Если я не могу помочь своей стране при жизни, может, моя смерть осветит Грузии путь к свободе",- говорится в письме бывшего президента, которое было зачитано в ходе многотысячного митинга на столичной площади Свободы 14 октября.



Возвращение на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили мало помогло его партии

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили уверен: Михаил Саакашвили вовсе не собирается умирать. "Он же профессиональный симулянт и аферист",- заявил глава правительства на брифинге во вторник. Премьер, обладающий, согласно конституции, всей полнотой власти в стране, прокомментировал письмо ряда членов Европарламента с требованием "немедленного освобождения" Михаила Саакашвили. Председатель правительства сказал, что "афериста и симулянта" Саакашвили никто не освободит до тех пор, пока он не отбудет в тюрьме весь срок заключения - шесть лет, установленных для него тбилисским судом за превышение служебных полномочий в бытность президентом.



Между тем, как отметил в беседе с "Ъ" бывший член парламента от партии Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) Давид Дарчиашвили, лично хорошо знающий голодающего заключенного, "к этим заявлениям следует отнестись серьезно". "Михаил отдает себе отчет в происходящем и готов идти до конца",- заверил политик.



Георгий Двали, Тбилиси