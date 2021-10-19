 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Компартия Китая накладывает вето на критику председателя Си
22:55 19.10.2021

Компартия переводит стрелку на историю в интересах Си Цзиньпина
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Критике генсека за энергетический кризис будет положен конец
Владимир Скосырев
19.10.21
Официальная пресса изображает Си Цзиньпина рыцарем без страха и упрека.
Политбюро КПК решило созвать пленум ЦК, более представительный орган, определяющий политическую линию, с 8 по 11 ноября. СМИ указывают, что мероприятие будет посвящено истории партии, и подчеркивают, что по своему значению оно равнозначно пленумам, состоявшимся в 1945 и 1981 годах. В первом случае это заседание помогло Мао Цзэдуну усилить личную власть. А в 1981 году пленум под руководством Дэн Сяопина указал, что культурная революция, затеянная Мао, была ошибкой. Комментаторы отмечают, что сейчас никто не бросает вызов Си Цзиньпину. Но в кулуарах его критикуют за то, что допустил кризис в энергетике. Пленум призван показать два достижения лидера – победу над бедностью и обеспечение среднего достатка.
Подготовка к пленуму велась серьезно. Были учтены высказывания как самих членов партии, так и беспартийных. Си провел симпозиум с представителями других партий, пишет пекинская газета Global Times. Это характерный аспект официальной пропаганды. Ведь в 1945 году КПК еще не правила Поднебесной. Но в борьбе с партией Гоминьдан коммунисты создавали единый фронт из буржуазных и мелкобуржуазных группировок. Эти партии существуют по сей день, но их роль чисто номинальная.

Не только иностранцам, но и рядовым китайцам осознать все нюансы партийной идеологии вряд ли дано. Например, Ян Сюэдун, профессор политологии в Университете Цинхуа в Пекине, говорит, что пленум подтвердит четыре постулата уверенности в правоте партии, чтобы в будущем двигаться вперед в унисон.

В беседе с "НГ" директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отметил: "Партия намерена принять важнейший документ, посвященный достижениям Китая за последние 100 лет. Почему это важно? Внутри Китая идет очень серьезная дискуссия по поводу того, что считать величайшими достижениями страны. Это связано с тем, что Пекин столкнулся с рядом вызовов на мировой арене и с энергетическим кризисом. Дело в том, что именно Си в 2020 году провозгласил быстрое построение безуглеродной экономики. Это частично привело к ряду энергетических кризисов внутри Китая. Поскольку это было не решение правительства, а самого председателя КНР, это обсуждается как личная ошибка Си Цзиньпина. Так что пленум – это попытка вывести его из-под критики. Плюс к этому начинаются серьезные проблемы с "Поясом и путем", который тоже считается личным проектом Си. В данном случае он не виноват, так как США все-таки сумели создать международную антикитайскую коалицию. Тем не менее все рушится на голову Си Цзиньпина. Компартия решила перевести дискуссию в положительное русло".

Стоит напомнить, что итоги 100-летнего существования партии были уже подведены ранее, когда отмечался ее юбилей. Тогда были указаны два главных итога – страна выведена из бедности и, во-вторых, было построено среднезажиточное общество, пояснил эксперт. Но многим, судя по публикациям в политических изданиях, этого показалось мало. Заслуги Компартии значительно весомее. Это консолидация общества, это предложение новой модели развития не только Китая, но и мира. Эти темы тоже должны обсуждаться.

"Очевидно, как и в 1945 и 1981 году, будет объявлен какой-то новый этап. Какой, пока неизвестно. Ранее уже подчеркивалось, что Си Цзиньпин отражает коренные интересы народа, символизирует новое развитие Китая. Происходит усиление культа его личности. Это также должно способствовать тому, чтобы люди не считали его ответственным за экономические трудности", – заключил Маслов.

Газета South China Morning Post подчеркивает, что пленум будет важным для Си, поскольку в следующем году будет заседать главный орган партии – съезд, на котором ожидается большая перестановка кадров. Эксперты полагают, что Си скорее всего будет переизбран на пост генсека вопреки традиции на третий срок.

Се Маосун, старший научный сотрудник Института национальной стратегии в Пекине, говорит, что партия суммирует свою деятельность за первые 100 лет и то, как она собирается работать следующие 100 лет. А Си продолжает политику своих предшественников. Например, Дэн говорил, что нужно позволить некоторым людям обогатиться первыми. Но он говорил и об общем процветании как конечной цели. Именно это и делает сейчас Си.

Однако газета Wall Street Journal пишет, что попытка сформировать "правильный подход к истории" нацелена на то, чтобы затушевать правду о периодах, когда партию сотрясали конфликты и когда она совершала грубые просчеты. Так, Си Цзиньпин подверг ревизии исторические документы и удалил цитаты Дэна, где он предупреждал об опасности единоличного правления.

Источник - ng.ru
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