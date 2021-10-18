Цирк с конями. КырПарламент зарегестрировал депутата за месяц до конца каденции

23:31 19.10.2021

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 19 октября зарегистрировала Ражапбаева Арсланбека Шукуралиевича депутатом Жогорку Кенеша.



Он пришел в парламентскую фракцию "Онугуу-Прогресс" вместо Алмаза Жутанова.