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|Цирк с конями. КырПарламент зарегестрировал депутата за месяц до конца каденции
23:31 19.10.2021
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 19 октября зарегистрировала Ражапбаева Арсланбека Шукуралиевича депутатом Жогорку Кенеша.
Он пришел в парламентскую фракцию "Онугуу-Прогресс" вместо Алмаза Жутанова.