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Ливан ждет зажигательная кампания. Парламент страны решил приблизить дату выборов, - М.Беленькая
00:00 20.10.2021

Парламент Ливана определился с датой выборов. Голосование состоится в конце марта - почти на два месяца раньше последнего срока, отведенного законом. Решение принято не единогласно. Против выступил зять президента, глава христианского Свободного патриотического движения Джебран Басиль. Однако премьер-министр Наджиб Микати обещает сделать все возможное для успешного проведения голосования. В его интересах положить конец политической и экономической неопределенности, в которой оказался Ливан.

Палата депутатов Ливана проголосовала большинством голосов за проведение выборов в законодательный орган 27 марта 2022 года. Выборы в 2018 году проходили в мае, и, согласно закону, нынешние могли бы состояться примерно на два месяца позже. Зять президента Ливана и глава христианского Свободного патриотического движения Джебран Басиль не согласился с решением большинства депутатов. Он сослался на неблагоприятный метеорологический прогноз на март, который, по его мнению, может снизить явку в горных - христианских - районах страны, особенно в условиях постоянных перебоев с электричеством и топливом. Кроме того, господин Басиль напомнил: новая дата приходится на Великий пост, что также может снизить явку на выборы христиан.

Недовольство Джебрана Басиля объясняется еще и тем, что ему не удалось добиться дополнительных парламентских мест, зарезервированных под ливанцев, живущих за рубежом, а также квот для женщин.

Ливанская диаспора впервые получила право голоса в 2018 году, и многие политики в стране опасаются, что ее активность может поменять расклад сил в стране в пользу прозападных партий. По последним подсчетам, ливанская диаспора насчитывает около 16 млн человек, тогда как все население страны не превышает 6 млн человек. Уже сейчас в соцсетях началась активная кампания, призывающая ливанцев за рубежом зарегистрироваться для участия в голосовании. Сделать это можно до 20 ноября. Джебран Басиль намерен оспорить решение своих коллег по парламенту. Но на все возражения господина Басиля ответил премьер-министр Наджиб Микати. "Мы проголосовали и завершили заседание",- сказал он.

Официальная версия переноса голосования на более ранний срок - нежелание проводить избирательную кампанию в священный для мусульман месяц Рамадан, который в 2022 году начнется 2 апреля. Но есть и другие причины. Не в интересах премьера Микати, чье правительство было утверждено только в конце сентября, затягивать период неопределенности в стране. Сразу после парламентских выборов все члены кабинета министров получат приставку и. о., но фактически действующее правительство можно считать временным уже сейчас - слишком небольшой срок остался у него для работы, которая и без того, не успев начаться, фактически сразу застопорилась. Министры, связанные с шиитскими движениями "Хезболла" и "Амаль", намерены бойкотировать заседания правительства, тем самым выражая протест в связи с действиями судьи Тарека Битара, который ведет расследование по делу о взрыве в порту Бейрута в августе прошлого года и настаивает на снятии судебного иммунитета с ряда политиков.

Почему вторая годовщина ливанской революции прошла почти незамеченной
Отсутствие нормальной работы правительства может вызвать проблемы с реализацией международных программ помощи Ливану. Неизвестно, сможет ли Наджиб Микати успеть согласовать план финансового оздоровления экономики страны с Международным валютным фондом, да и вопрос, захотят ли зарубежные спонсоры выделить деньги Ливану в условиях, когда нет ясности, какое правительство будет сформировано по итогам выборов.

Впрочем, пока неизвестно, как быстро после подсчета голосов у Ливана появится новый кабинет министров. Предыдущий опыт показывает, что процесс может затянуться на несколько месяцев, если не на целый год. От расклада сил в парламенте будет зависеть многое, и не только состав правительства, но и имя будущего президента, которого должны будут избрать депутаты. Срок полномочий Мишеля Ауна истекает в октябре следующего года. В прошлый раз на согласование кандидатуры президента ушло 2,5 года.

Больше самих политиков положить конец неопределенности мечтают простые граждане. "Чем ближе к парламентским выборам, тем больше неприятностей",- говорят ливанцы.

Многие считают, что старт избирательной кампании был дан уже на прошлой неделе, когда в Бейруте неизвестные обстреляли сторонников шиитских движений "Хезболла" и "Амаль". Тогда погибли семь человек, более 30 - пострадали. Шииты возложили ответственность за происшедшее на христианское движение "Ливанские силы" во главе с Самиром Джааджаа.

В понедельник ливанцы с нетерпением ожидали первого после боя в Бейруте публичного выступления лидера "Хезболлы" шейха Хасана Насраллы. К их радости, оно оказалось не слишком воинственным. Главный его посыл: "Хезболла" не заинтересована в гражданской войне, то есть немедленной мести ждать не стоит, но и ущемлять свои интересы шиитское движение не позволит. Хасан Насралла впервые назвал число бойцов "Хезболлы". По его словам, это 100 тыс. против 15 тыс. в распоряжении "Ливанских сил". "Сиди тихо!" - сказал он, обращаясь к Самиру Джааджаа. Видимо, в знак протеста против такого заявления один из депутатов от "Ливанских сил" пришел во вторник на заседание парламента вооруженным, вызвав возмущение коллег. "Это только начало",- опасаются далекие от политики ливанские обыватели. Но таких немного. Население Ливана очень политизировано.

Марианна Беленькая, Бейрут
19.10.2021,

Источник - kommersant.ru
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