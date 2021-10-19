Деолигархизация по-украински. Кумы, паны и подпаски, - Т.Ивженко

00:20 20.10.2021 Украинцы не верят в успех деолигархизации



Процесс, объявленный Зеленским, начнется через полгода

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

19.10.2021



В Украине ожидается новая волна скандалов, связанных с президентским законопроектом о борьбе с олигархами. Верховная рада во вторник открыла путь к его подписанию и введению в действие. Оппозиция намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о подлоге при подготовке текста, а также в Конституционный суд с иском об отмене закона.

Вчера Верховная рада рассмотрела и не поддержала ни один из 12 законопроектов об отмене закона с длинным названием "О противодействии угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес (олигархов)". В СМИ документ называют законом о борьбе с олигархами. Президент Владимир Зеленский внес его на рассмотрение в начале июня. Он пригрозил, что, если депутаты не утвердят документ, вопрос будет решен путем проведения референдума.



В президентском проекте речь идет о том, что в Украине будет создан перечень лиц, которых признают олигархами. Критериями являются участие в политической жизни в любой форме, даже участие в митингах политических партий; влияние на СМИ; владение компанией-монополистом, а также состояние в размере более 1 млн прожиточных минимумов (это, по словам депутатов, около 83 млн долл. по текущему курсу). Те, кто будет включен в перечень олигархов, обязаны будут ежегодно представлять электронные декларации о доходах и имуществе, как это делают чиновники всех уровней. Чиновникам же предписывается публично отчитываться обо всех контактах с олигархами и связанными с ними лицами. Но главное – лицам со статусом олигарха запрещено будет финансировать политические партии и делать взносы в избирательные фонды кандидатов на выборах, а также участвовать в приватизации госимущества.



В Верховной раде сразу же возникли споры по поводу критериев, по которым будут определять олигархов, и по поводу органа, который будет наделен такими полномочиями. В президентском законопроекте роль изобличителя отводится Совету нацбезопасности и обороны (СНБО). Оппозиция сочла, что орган, возглавляемый президентом, в состав которого входят руководители парламента, министры и силовики, не может заниматься такой деятельностью без риска злоупотреблений. Ведь, например, сейчас, когда большинство в парламенте контролирует пропрезидентская партия "Слуга народа", сформировавшая правительство, в состав СНБО входит команда Владимира Зеленского. Поэтому представители оппозиции обвинили президента в попытке узурпации власти под видом борьбы с олигархами, которая может обернуться борьбой с неугодными и зачисткой политического поля.



Чтобы этого не произошло, оппозиция предложила назначить органом, определяющим список олигархов, Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) или новую независимую структуру, которую следует создать при НАПК. Эту идею поддержал и экс-председатель парламента Дмитрий Разумков, который в итоге поплатился должностью за "некомандное поведение".



Несмотря на споры, в начале июля депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении, решив внести в него поправки к моменту рассмотрения во втором чтении. Было зарегистрировано более 1,2 тыс. проектов поправок. Но к 23 сентября, когда закон был утвержден в окончательном варианте, партия власти решила не рассматривать отдельно каждое предложение. Голосование состоялось быстро под крики оппозиционных фракций об узурпации власти. А на следующий день представители оппозиции заявили, что из-за спешки в окончательный вариант закона были внесены взаимоисключающие нормы о том, какой орган будет определять статус лица как олигарха. Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что депутатам придется как-то исправлять юридическую коллизию, иначе закон не может быть подписан и введен в действие.



Принятый закон должен подписать председатель Верховной рады, а затем президент. Только в таком случае принятый парламентом документ начинает работать. Дмитрий Разумков еще на посту главы парламента сказал журналистам, что намерен подписать закон как есть – с противоречивыми нормами. После этого, по его словам, президент сможет применить к документу вето и вернуть его в Верховную раду для внесения изменений. Если же глава государства подпишет закон, который не может работать из-за взаимоисключающих норм, то Верховной раде, по словам Разумкова, придется принять еще один закон – о внесении поправок в первый документ. Оба пути требовали бы времени, а команда Зеленского нацелилась быстро решить вопрос с олигархами.



В начале октября представители оппозиции заявили, что к подписи председателя парламента был подготовлен не тот текст, за который депутаты проголосовали 23 сентября. Якобы из документа исчезла норма о том, что олигархов определяет НАПК, а осталась только президентская норма о расширении полномочий СНБО. Депутат от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко написал в соцсети, что его коллеги узнали о подлоге: "Это – уголовное преступление. Никто не имеет права задним числом менять то, за что уже проголосовали в парламенте. Фальсификация текста законопроекта подрывает основы парламентаризма". Наливайченко сообщил, что оппозиция подготовила соответствующее обращение в офис генпрокурора с требованием привлечь к ответственности тех, кто виновен в подлоге при подготовке документа.



Тем временем политические оппоненты власти зарегистрировали в парламенте 12 проектов постановлений об отмене принятого закона. Согласно законодательству, закон не может быть подписан и введен в действие до тех пор, пока депутаты не рассмотрят каждый из этих проектов. Рассмотрение и голосование состоялись 19 октября: оппозиции не удалось провести решение об отмене. Поскольку все проекты были провалены, теперь председатель парламента и президент могут подписать закон. Но возник новый спорный вопрос: кто именно должен его подписывать? Когда шло голосование, председателем Верховной рады был Дмитрий Разумков, который говорит, что именно его подпись должна удостоверить соответствие текста тому, за что голосовали депутаты. Новый председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, убежден, что именно он должен поставить подпись. Разумков вчера в кулуарах парламента сказал журналистам, что если Стефанчук поставит подпись, то "коллеги будут обращаться в правоохранительные органы… Потом это может быть основанием для того, чтобы обжаловать это решение в Конституционном суде".



Отдельный вопрос – выводы Венецианской комиссии относительно принятого закона. Между первым и вторым чтениями Дмитрий Разумков направил проект на экспертизу. Но теперь украинская сторона просит комиссию рассмотреть окончательную версию закона. Владимир Зеленский в телевизионном интервью на днях отметил, что экс-председатель парламента поспешил поинтересоваться мнением европейских экспертов: "С руководителем Венецианской комиссии господином Буккикио мы неплохо знакомы. Он был удивлен, что ему направили законопроект, который не прошел второе чтение. Это не совсем понятный документ, не закон в окончательной редакции… В Венецианской комиссии хотели бы получить документ, подписанный президентом Украины. И тогда мы получим от них выводы". Представители партии власти отмечают, что в случае, если комиссия сделает замечания, депутаты внесут в закон поправки. Дело в том, что предполагается его введение в действие не сразу, а только через полгода после подписи главы государства.



Скандалы, сопутствующие принятию закона о борьбе с олигархами, не вызывают резонанса в украинском обществе. Соцопросы свидетельствуют, что рядовые граждане скептически оценивают перспективы объявленной Владимиром Зеленским деолигархизации. По данным летнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 56,4% украинцев считают, что закон Зеленского ничем не грозит олигархам, 20,4% придерживаются противоположного мнения, еще 23,2% не определились. По данным социологической службы "Градус", которые приводит "Интерфакс-Украина", только 14% граждан считают, что законопроект о борьбе с олигархами улучшит политическую и экономическую ситуацию в Украине, 27,6% уверены, что закон носит декларативный характер, 14,7% полагают, что результатом принятия такого закона станет перераспределение ресурсов и появление новых олигархов, 9,5% – что власть получит инструмент влияния на крупный бизнес.



Киев Источник - ng.ru

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