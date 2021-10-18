Турки продолжают отлавливать туркменских оппозиционных активистов

00:34 20.10.2021

Двое туркменских активистов задержаны в Турции



В Туркменистане полиция и спецслужбы активизировали работу с родственниками оппозиционеров



По информации Туркменского Хельсинкского Фонда по правам человека, двое активистов туркменского протестного движения в понедельник, 18 октября, были задержаны в Турции.



47-летний Ахмед Рахманов перестал выходить на связь вскоре после того, как вчера около 11 часов пришел в миграционную службу в Анталии, чтобы продлить вид на жительство. Сегодня стало известно, что его отправили в депортационный центр. Рахманов - администратор чата оппозиционного движения "Демократический выбор Туркменистана", неоднократно выступал на каналах в Youtube и ТикТоке с критикой туркменского режима, давал комментарии туркменской службе Радио "Свобода".



В тот же день около 17 часов полицейские забрали из квартиры в районе Чекмекей Стамбула 35-летнего Камила Абулова. Супруге задержанного полицейские сообщили, что есть список из 28 человек, о задержании которых запросило консульство Туркменистана. Сегодня утром Абулова также постили в депортационный центр. Он известен как один из туркменских активистов, задержанных турецкой полицией во время неудавшейся попытки проведения митинга у консульства Туркменистана в Стамбуле 1 августа.



Поступают сообщения и о давлении на родственников зарубежных диссидентов внутри Туркменистана.



Так, 16 октября в Туркменабаде (Туркменистан) сотрудники Министерства национальной безопасности (МНБ) потребовали у 51-летней Тазегуль Овезовой явиться на допрос в связи с деятельностью ее сына за рубежом. Женщина ответила, что не может прийти, так как находится на постельном режиме после инфаркта. Ее сын Азат Хайитбаев известен как блогер и участник многих туркменских протестных акций в Турции. 22 сентябре сотрудники МНБ требовали от Тазегуль повлиять на сына, чтобы он прекратил оппозиционную деятельность, называли его "предателем Родины" и показывали видео его критических выступлений в интернете. Имя Хайитбаева включено в список 28 туркменских активистов, разыскиваемых полицией в Турции.



Другой активист, Мердан Джораев, живущий в Турции, сообщил, что на днях полиция приходила по адресу в Лебапе (Туркменистан), где он когда-то был зарегистрирован в течение полугода, и интересовалась его местонахождением.



Все эти события являются своеобразной подготовкой к назначенному на 12 ноября в Стамбуле заседанию Совета сотрудничества тюркоязычных государств, на котором планируется вступление Туркменистана в эту организацию.



21 июля 2014 г. Министерство юстиции РФ включило Межрегиональную общественную организацию Правозащитный Центр "Мемориал" в "реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".