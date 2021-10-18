 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украину вымораживает топливный кризис, - А.Бабицкий
00:37 20.10.2021

Украина на грани. Топливный кризис на пороге
Андрей Бабицкий

С такой катастрофической ситуацией Украине не приходилось сталкиваться еще ни разу за все время независимости. Украинская промышленность вплотную подошла к порогу, за которым ее ожидает полное разорение

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обнародовала результаты опроса, согласно которым до конца октября 91% промышленных компаний перейдет в разряд убыточных из-за продолжающегося роста цены на газ. На внутреннем рынке он в ряде случаев поднимается до совершенно заоблачных значений: 56 000 гривен (около 2100 долларов США) за 1000 кубических метров.

"Такой уровень цен является убийственным для украинской промышленности, которая единственная в Европе на 100% закупает газ по спотовым ценам", - говорится в пояснительной записке к результатам опроса. Спотовая цена, напомню, - это стоимость товара, действующая на данный момент, а цены на европейских газовых рынках уже давно пробили потолок и продолжают ставить немыслимые рекорды. Происходит это из-за физического дефицита газа, вызванного отказом от угольной генерации и форсированным энергопереходом, газа просто не хватает на всех, а Европа выгребает сейчас из подземных хранилищ ежедневно топлива больше, чем закачивает.

В ноябре же порог убыточности украинских предприятий доберется до 96%, говорится в исследовании ФРУ. Половина опрошенных уже готовится либо сократить производство, либо остановить его полностью. А в декабре производство планирует заморозить большинство участников опроса, поскольку для них газ является единственным, то есть незаменяемым источником энергии, на которой держится весь производственный процесс.

Это станет причиной бешеной ценовой лихорадки на товарном рынке, цены в пределах всей товарной номенклатуры совершат вертикальный взлет, включая и товары первой необходимости. Хлеб, мука, макаронные изделия, крупы могут оказаться недоступны для рядового потребителя. При наихудшем варианте развития событий страна может пойти вразнос, оказавшись в костлявых пальцах голода, холода и массовой безработицы. Производство стекла, керамики, химическая промышленность, агропереработка лягут полностью. Они не в состоянии выдержать соперничества с европейскими конкурентами, которые не зависят от спотовых цен, поскольку получают газ по долгосрочным контрактам (заключенным и с Россией в том числе). Топливо обходится им в 4-5 раз дешевле: от 300 до 700 евро за 1000 кубов.

Но промышленность - это только одна сторона грядущей катастрофы. Коллапс коснется и жилищно-коммунального хозяйства, а также всей системы теплоснабжения населения. За первые две недели октября цена на газ для рядовых граждан повысилась в полтора раза. И это не предел. В Закарпатье приняли решение считать ситуацию в области чрезвычайной в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, ЧС ввели в Ивано-Франковске, на Полтавщине и в Кременчуге. Аналогичная ситуация в Чернигове, в Одесской и Днепропетровской областях. Цена топлива у поставщиков в 4 раза выше той, которую заложили в местные бюджеты. Киев пообещал в следующем году компенсировать разницу, и даже если он это сделает (в чем есть большие сомнения), до следующего года надо как-то дожить. В результате большинство бюджетных организаций либо отключены от отопления, либо их даже не подключали. Школьников отправили на каникулы, закрыты детские сады, холод гуляет по больничным коридорам.

Отказ Киева договариваться напрямую с "Газпромом" о поставках необходимых объемов газа в этом году сыграл с Украиной злую шутку. Взлетевшие на европейских биржах цены создали кажущийся непреодолимым для украинского населения ценовой барьер в преддверии отопительного сезона. Политика разрыва экономических связей с Москвой и без того оказалась разорительной для украинской промышленности, в первую очередь ее высокотехнологичных отраслей. То, что не было добито в прошлые годы, будет уничтожено этой зимой. Для простых людей нынешняя зима вне всяких сомнений станет тяжелым испытанием.

В интервью телеканалу ICTV Владимир Зеленский попытался успокоить население, заявив следующее: "На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами".

Это прямая ложь. Раскладка запасов выглядит так: по утверждению "Нафтогаза", по состоянию на 16 октября закачано 18,7 млрд кубов газа. Казалось бы, этого должно хватить, чтобы пройти холода на минимуме, с учетом выключения промышленности. Проблемой, однако, является то, что государство не является собственником всех запасов.

Порядка 4 млрд куб принадлежит нерезидентам, уже заявившим, что они будут производить отбор всего принадлежащего им объема. 4,6 млрд кубометров - это вообще технический газ, закачиваемый для обеспечения необходимого давления в трубе. Существует еще неприкосновенный, страховой запас: 3 млрд. Соответственно, "Нафтогаз" может распоряжаться лишь 5-6 млрд. Это почти в три раза меньше, чем требуется для того, чтобы не заморозить людей в отопительный период.

В Киеве уже заговорили об отборе газа из трубы в кризисных ситуациях. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Однако это очень опасная игра, "Газпром" сейчас занимает крайне жесткую позицию. Российская компания вполне способна просто перекрыть вентиль в случае несанкционированного хищения топлива. И тогда уже взвоет Европа и немедленно спустит на Украину всех собак.

В общем, положение дел выглядит как безнадежное. Если цена на газ не упадет в несколько раз (а на это совсем не похоже из-за его острейшего дефицита в Европе), то Украину ожидает энергетический крах. Вопрос один: когда Зеленский отправит своих гонцов в Москву, чтобы вымолить льготные условия поставок. Если он этого не сделает, то его второй срок, который и без того находится под вопросом, станет стопроцентно нереализуемой фантазией.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634679420
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