Эрдоган предложил пересмотреть итоги Второй мировой войны, - Д.Моисеев

00:42 20.10.2021

Президент Турции играет на чувствах избирателей и стран-соседей



Данила Моисеев

19.10.2021



Эрдоган считает, что решать судьбы мира должны не только ведущие державы планеты.

Накануне саммита Турция–Африка, который начнется в четверг, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Анголу, где, выступая в парламенте страны, сделал весьма громкое заявление. Он сказал, что "судьба человечества не может быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне". Намекал турецкий лидер, разумеется, на необходимость расширения состава Совбеза ООН.



Помимо Анголы, в которой Эрдоган вел переговоры об увеличении товарооборота и поставках ударных беспилотных летательных аппаратов, до четверга турецкий президент намерен посетить Нигерию и Того. Нигерия, вероятно, будет в приоритете, поскольку это крупная страна с населением, превышающим 209 млн человек, и с развивающейся экономикой.



Журнал African Business накануне турне Эрдогана отметил, что с 2002 года Турция открыла более 30 посольств в Африке и увеличила торговлю со странами континента на 579%. Действительно, Анкара в попытках самоутвердиться старается расширить свое влияние наравне с Китаем и Россией. А после визита в Того турецкий президент зафиксирует посещение уже тридцатой африканской страны.



Однако больше всего многих заинтересовали слова Эрдогана, сказанные в Анголе, которые в какой-то степени принижают значение победы во Второй мировой войне. Турецкий президент хочет изменить сложившийся после 1945 года порядок, заявив, что мир состоит не только из пяти главных победителей фашизма.



"Мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней",– отметил он.



Однако в период перемен реформировать работающие международные структуры далеко не всегда целесообразно, особенно в контексте того, как это хотел бы сделать Эрдоган, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.



"В такое тревожное время Совбез ООН трогать нельзя. Проблема в том, что реформы организации провести безболезненно не получится, и их начало могло бы стать концом для ООН в целом. Вместе с тем орган остается важным, через ООН все равно принимаются совместные решения с помощью резолюций",– поясняет эксперт.



В разговоре с "НГ" Фененко подчеркнул, что если о расширении Совбеза ООН задумаются с серьезными намерениями, как это предлагает сделать Франция, то претендентами станут не столько Турция, сколько Германия, Индия, Бразилия или Япония.



"Турция рвется к тому, чтобы закрепиться в статусе полноценной региональной державы. Подобные заявления Эрдогана обращены как к собственным гражданам, так и к соседним дружественным странам – Азербайджану и ряду республик Центральной Азии. Это призыв объединиться вокруг Анкары для воплощения в жизнь ее амбиций. При этом для утверждения себя в качестве державы наличие глобальной повестки необходимо",– считает эксперт.



На Западе словам Эрдогана не придали особого значения, так как в целом понятно, что без согласия постоянных членов Совбеза ничего масштабного в рамках ООН не произойдет. Вместе с тем во вторник вице-президент Турции Фуат Октай выступил с обвинением во вмешательстве в судебные дела в адрес послов 10 стран, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу. Последнего Анкара считает одним из организаторов попытки госпереворота 2016 года, а Запад настаивает на политическом характере обвинения в адрес бизнесмена, мецената и активиста.



Кавала содержится под стражей, и освободить его накануне призвали представительства США, Франции, Канады, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции, после чего послы этих стран были вызваны внешнеполитическим ведомством Турции для объяснений. Эту новость западные СМИ не преминули осветить.



"Послы некоторых стран, которые должны были проявить уважение к независимости страны, в которой они работают, а также к независимости суда, превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательству в судебные дела. Суды в Турции независимы, а Турция – полностью независимая страна. Те, кто желает вмешаться в судебный процесс, могут продолжать исполнять такие желания в своих странах" – так весьма болезненно отреагировал Октай в своем Twitter на попытку Запада вступиться за Кавалу.