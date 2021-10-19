Госдеп и Пентагон разбираются в причинах неудач США в Афганистане. Инспектор Шоу ничего не может понять

00:45 20.10.2021

Обстоятельства ухода американских войск из страны стали предметом масштабных служебных проверок

Геннадий Петров



Эвакуация из Кабула вызвала много

вопросов, ответов на которые пока нет.

Генеральный инспектор Госдепа Дайана Шоу уведомила Конгресс США о начале важного расследования, которое будет вестись силами нескольких ведомств. Оно касается всех аспектов августовского вывода американских войск из Афганистана. Таким образом, Белый дом пошел навстречу конгрессменам, особенно из числа республиканцев, которые требуют назвать виновных и причины того, почему самая длительная война в истории США закончилась так, как закончилась.

Текст письма, направленного Шоу в комитеты по разведке и международным делам обеих палат Конгресса, оказался в распоряжении нескольких американских СМИ. В нем генеральный инспектор объяснила, что решила сообщить законодателям о служебной проверке, так как есть "повышенный интерес Конгресса" к данной теме и "уникальные обстоятельства, требующие координации от всего сообщества генеральных инспекторов". То есть на практике будет проверка не в одном, а в нескольких ведомствах. В частности, судя по письму Шоу, генеральный инспектор Министерства обороны будет выяснять обстоятельства американского удара возмездия за теракт 26 августа в аэропорту Кабула, который унес жизни более 200 человек, из которых 13 – солдаты США. В прессе сообщалось, что американцы атаковали предполагаемых террористов с помощью беспилотников, но в результате погибла семья переводчика при НАТО.



Наконец, инспектора займутся самым на сегодняшний день болезненным, применительно к Афганистану, вопросом, волнующим американскую общественность. Шоу и ее подчиненные совместно с Пентагоном постараются выяснить обстоятельства эвакуации из Кабула дипломатов, рядовых американцев и афганцев, сотрудничавших с НАТО. В ходе слушаний по Афганистану, которые прошли в нескольких комитетах Конгресса, военным и администрации Джозефа Байдена ставилось в вину то, что не были эвакуированы примерно 200 граждан США. И это притом, что в страну ввезли тысячи афганцев без надлежащей проверки и подтверждений, что они действительно как-либо помогали американским войскам. Конгрессмены-республиканцы требовали от Байдена отставок. Однако он не стал увольнять даже в наибольшей степени проштрафившегося в глазах законодателей военного – главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Впрочем, как свидетельствуют события, без кадровых оргвыводов Байдену все же не обойтись.



В понедельник в отставку с поста спецпредставителя США по Афганистану ушел Залмай Халилзад. Он в течение трех лет налаживал контакты с "Талибаном" (запрещен в РФ) и стал архитектором соглашения в Дохе в 2020 году по выводу американских войск. Теперь его заменит Томас Уэст, служивший в Госдепе и Совете национальной безопасности при администрации Барака Обамы и тесно взаимодействовавший с тогдашним вице-президентом Байденом. Это назначение прогнозировалось давно, равно как и уход Халилзада. C начала года Уэст был его заместителем, явно входившим в курс дел своего шефа.



В своем письме госсекретарю Энтони Блинкену, датированном 18 октября, Халилзад признает, что невольно внес свой вклад в трагическую смену власти в Афганистане, так как ему не удалось добиться политического соглашения между талибами и правительством Ашрафа Гани. "Причины, почему это произошло, слишком сложны, и я поделюсь своими мыслями на этот счет в ближайшие дни и недели, после того как покину госслужбу", – написал Халилзад.



По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, в результатах проверки Госдепа прямо или косвенно будет проводиться мысль, что главные ответственные за неудачу в Афганистане – в Министерстве обороны. И республиканцы также хотят, чтобы в отставку ушли в первую очередь Милли и глава Пентагона Ллойд Остин. "Байдену в конце концов придется выбирать, кем пожертвовать – чиновниками Госдепа или оборонного ведомства. У меня создается впечатление, что руководство Пентагона будет последним, кого президент сдаст", – считает эксперт.



Следовательно, в ближайшее время результаты работы генеральных инспекторов станут важной частью внутриполитической борьбы в США. Республиканцы будут использовать их, чтобы добиться кадрового ослабления администрации Байдена, президент постарается сделать, чтобы потери Белого дома были минимальными. Исход этой борьбы, полагает Васильев, неочевиден. Победить может как Байден, так и его противники.



19.10.21