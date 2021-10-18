Афганки и талибки. Каково жить под чадрой? - Маргот Вальстрем и Сусана Малькорра

00:50 20.10.2021

Афганки и талибы*

Маргот Вальстрем и Сусана Малькорра - о проблеме афганских женщин и роли Москвы в ее решении



20 октября состоится заседание московского формата по Афганистану, на котором будет обсуждаться политическое будущее страны. Этот диалог станет очень важной возможностью для российского руководства: если он внесет свой вклад в будущую стабильность Афганистана, то эффект будет ощущаться далеко за пределами афганских границ.



Одна из острых проблем после смены в власти в Кабуле - положение афганских женщин.



Множество фактов свидетельствует о том, что общества, в которых женщины и девочки обладают такими же возможностями, как и мужчины, живут гораздо благополучнее.



Положение женщин в любой стране тесно связано с ее безопасностью и успешностью. К сожалению, Афганистан в этом отношении имеет ужасную репутацию.



В связи с этим самое время напомнить, что Россия - государство-участник Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин. Конституция Российской Федерации гарантирует равенство между женщинами и мужчинами. Поэтому московская встреча по Афганистану станет прекрасной возможностью для России оказать влияние на будущее девочек и женщин в этой стране, следуя духу своих обязательств, и помочь Афганистану преодолеть его нынешние проблемы.



Ситуация остается крайне тяжелой для всех афганцев: страна находится на грани голода, мировое сообщество под эгидой ООН уже пообещало выделить более $1 млрд на оказание гуманитарной помощи афганскому народу. Одно из новых предложений - провести очередную конференцию под эгидой ООН по гуманитарному содействию Афганистану.



Привлечение афганских женщин к этому процессу поможет обеспечить оптимальное распределение этих средств - они должны оказаться там, где нужны больше всего.



Если говорить о ситуации в мире в целом, то все больше фактов свидетельствует о том, что женщины повышают эффективность распределения ресурсов. Всемирный банк подтвердил важную роль женщин в экономике, установив, что экономический рост становится более высоким и устойчивым, когда женщины и мужчины в полной мере представлены на рынке труда.



Кроме того, когда женщины распоряжаются доходом, это идет на пользу семьям, поскольку больше средств тратится на питание, здоровье и образование.



Права афганских женщин и девочек имеют стратегическое значение для будущего страны, и их гарантия будет способствовать как политической стабильности, так и экономическому развитию. Кроме того, участие афганских женщин в выработке мирного соглашения повысит вероятность того, что оно станет более устойчивым и жизнеспособным.



Недавно состоялся Женский форум по Афганистану, в котором приняли участие женщины-лидеры мирового уровня и афганские женщины-лидеры, отстаивающие права рядовых афганок. Все они пришли выводу, что происходящее в Афганистане повлияет на весь мир, и это дело касается всех.



"Мы надеемся, что Россия поддержит нас и выступит за вовлечение афганских женщин и девочек в социальную, политическую и экономическую жизнь страны, а также будет способствовать скорейшему признанию новыми афганскими властями базовых принципов, согласно которым все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах".



*талибы - представители запрещенного в РФ движения "Талибан"



Маргот Вальстрем - председатель Женского форума по Афганистану, бывшая глава МИД Швеции; Сусана Малькорра - бывшая глава МИД Аргентины