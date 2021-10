Социальные сети как вход в параллельный мир

Социальные сети за ничтожный для истории срок стали неотъемлемым элементом жизни миллиардов людей на планете. С каждым днем их влияние усиливается, а число вовлеченных в сети увеличивается.



Израильские аналитики выдвинули парадоксальную гипотезу о том, что с социальными сетями скоро произойдет тоже самое , что произошло с сексуальной революцией. Они полагают, что прогресс не идет в одном направлении. То, что вчера считалось освобождением и светлым будущим, сегодня считается отвратительной антиутопией. В своей книге "Конец любви" социолог Эва Илуз показала, что право разорвать отношения и избегать половых контактов стало фундаментальным правом в наше время, которое ценится больше, чем желание любви и секса. Вот что случилось с сексуальной революцией. В последнее время аналогичные вещи происходят и с революцией интернета. "Представления о будущем, где все люди будут жить в виртуальном мире, связанные Всемирной паутиной, встречают сегодня существенное сопротивление. Мы с отвращением отстраняемся от этой оргии социальных сетей и начинаем с большим подозрением относиться к интернету в целом", - пишут израильские ученые (Конец соцсетей? Добро пожаловать в "эпоху отключения", Детали, 11.10.2021).



Авторы публикации задают вполне оправданные вопросы: Что осталось сегодня от энтузиазма и восхищения, вызываемого интернетом в 1990-х и начале 2000-х годов? Кто еще говорит об "информационной автостраде"? Сколько людей все еще верят, что социальные сети помогут распространению демократии и либерализма? Десятилетие правого популизма, вторжения в личную жизнь и дефицит внимания привели нас к резкому прозрению.



"Технологии и мониторы теперь описывают как Голема, восставшего против своего создателя. Как паутину, которая душит нас. А иногда как своего рода токсичное загрязнение, которое следует уменьшить до минимума". Смена тренда особенно заметна в отношении Facebook. В сентябре – октябре 2021 года Facebook стали называть самой токсичной компанией в истории. А Instagram был назван мобильным приложением, которое склоняет молодых людей к самоубийствам. Марка Цукерберга, которого еще десять лет назад считали выдающимся гением, сейчас описывают в СМИ как алчного психопата.



Но обвинения в адрес Facebook в СМИ – это лишь один из аспектов в нашей подозрительности по отношению к Всемирной паутине. Книга Михи Гудмана "Революция внимания" отражает беспокойство по поводу разрушительного воздействия технологий. Гудман связывает свои надежды с алгоритмом, который разработают в будущем и который будет уметь выборочно блокировать контент и сообщения. "Когда алгоритм будет считывать, что мы поглощены глубоким мыслительным процессом или увлекательным чтением, он будет фильтровать и блокировать сообщения и оповещения несрочного характера, чтобы не отвлекать нас и не нарушать концентрацию нашего внимания", – обещает автор. Он называет это "технологией освобождения от технологий". Гудман считает, что технологии спасут нас от самих себя. "Решение новой цифровой индустрии - это еще более новая цифровая индустрия", – пишет он в конце своей книги. Это в некоторой степени похоже на идею создания государственного учреждения, которое будет заниматься сокращением государственной бюрократии.



Но важно то, какую утопию рисует Гудман. Это больше не киберутопия слияния с человека с искусственным суперинтеллектом. Это не будущее, где все связано интернетом. Не аргументированная реальность. Гудман написал целую книгу, чтобы выразить мечту об отключении от Сети.



Перемены могут произойти очень быстро. "Мы будем испытывать стыд, - пишет редакция сайта "Детали", - вспоминая начало XXI века, когда мы по своей воле втянулись в интернет, отказавшись без страха и смятения от своей приватной жизни. Все это будет считаться постыдным и непристойным".



На эмоциональном уровне такой прогноз понятен, но, все же, весьма наивен. Мы уже никогда не избавимся от социальных сетей. И сравнивать их с сексуальной революцией методологически и этически неверно. Сексуальную революцию остановили тысячелетние социальные нормы, записанные в подсознании на психо – генетическом уровне. Для социальных сетей как инструмента безграничной коммуникации таких ограничений нет. Так же как нет ограничений для развития технологий, если эти технологии не ведут к самоуничтожению человечества. Давайте вспомним, как все начиналось.



Начало



Первой полноценной в нашем понимании социальной сетью можно назвать сеть Six Degrees, запущенной в 1997 году Эндрю Вейнрейхом. Целью социальной сети была попытка доказать "теорию шести рукопожатий" ("Six degrees separation" в английской терминологии). Данная теория является одной из основных в изучении социальных связей, ее суть заключается в том, что любых два человека на Земле связаны друг с другом цепочкой знакомств максимум из шести человек.



Следующими социальными сетями были Asian Avenue, MiGente, BlackPlanet. Они появились в период между 1997 и 1999 годами. По функциональности они не сильно отличались от своей предшественницы.



18 марта 1999 года американским студентом-программистом Брэдом Фицпатриком был создан "живой журнал" Livejournal. Этот сервис впоследствии стал массовым хостингом блогов.



Первым web-ресурсом, ориентированным на поиск и поддержание деловых контактов был Ryze. Это социальная сеть, предназначенная для связи профессионалов бизнеса, особенно начинающих предпринимателей. Она была создана в 2001 году.



В 2002 году Джонатаном Абрамсомом был разработан сайт знакомств Friendster.



В том же году, в декабре, была создана социальная сеть LinkedIn. Она была создана Ридом Хоффманом. Ее целью был поиск и установление деловых контактов. На данный момент в LinkedIn зарегистрировано 740 млн пользователей.



В 2003 году была создана новая социальная сеть MySpace. В ней впервые была предоставлена возможность создания персональных профилей, настройки внешнего вида своих профилей, создания сообществ по интересам, публикации фотографий, видео и аудио.



В 2004 году компанией Ludicorp был запущен проект Flickr. Создатели этой идеи Стюарт Баттерфилд и Катерина Фейк. Целью проекта была возможность игрокам Game Neverending сохранять в ходе игры свои изображения, чтобы в дальнейшем выкладывать их в интернете. Сегодня это сеть для любителей и профессиональных фотографов, позволяющая размещать фотографии с высоким разрешением. Имеет порядка 112 млн пользователей.



В 2004 году Марком Цукербергом была основана социальная сеть The Facebook. Изначально сеть предназначалась для студентов Гарвардского университета. В 2004 году аудиторию расширили до Стэнфорда, Колумбийского университета и Йеля. В 2005 году сеть стала называться Facebook. В сентябре 2006 года сеть стала открыта для всех пользователей старше тринадцати лет.



Первоначальной целью социальной сети было предоставлени возможности студентам Гарвардского университета общаться между собой, размещать фотографии, видеозаписи, изменять статусы в режиме online. Facebook сегодня является самой популярной сетью с количеством пользователей 2,5 млрд.



В 2006 году Джек Дорси запустил проект Twitter, который сразу стал быстро растущим новым проектом. Изначально это был SMS-сервис для общения с небольшой группой людей. Чтобы уместить длинные тексты в 140 символов, приходилось применять всякие трюки. Специально для этого появились сокращалки ссылок, потом такую функцию внедрили и в сам Twitter. В 2017 году были сделаны послабления - и лимит знаков был увеличен. На данный момент Twitter входит в десятку самых посещаемых сайтов мира. Количество его пользователей 330 млн.



На территории России и стран СНГ социальные сети начали появляться с 2006 года. Первыми крупными социальными сетями были "Одноклассники" и "ВКонтакте". "Одноклассники" - аналог проекта Classmates. "ВКонтакте" можно назвать точной копией Facebook, хотя ее создатели это отрицают.



Проект "Одноклассники" был запущен 4 марта 2006 года Альбертом Попковым. Главной задачей социальной сети был поиск одноклассников, однокурсников, бывших выпускников, друзей, знакомых, а также родственников, с которыми была потеряна связь.



Самая известная и популярная социальная сеть в СНГ "ВКонтакте" была запущена 10 октября 2006 года и позиционировала себя как социальная сеть для выпускников ВУЗов. На сегодняшний день общая месячная аудитория "ВКонтакте" во всех странах - 97 млн пользователей. По данным SimilarWeb на 1 января 2021 года сайт "ВКонтакте" занимал 15 место по популярности в мире.



В 2010 году на сцену вышла социальная сеть, фишка которой - квадратные фотографии, похожие на фото Polaroid, и использование фильтров. Спустя пять лет после запуска Instagram, а это именно он, дал возможность добавлять фотографии любой формы, а также видео. За первые сутки после запуска Instagram в 2010 году в нем зарегистрировались 25 ты. человек. В 2012 году глава Facebook Марк Цукерберг заявил о 200-миллионом зарегистрированном пользователе. В декабре 2014 года Instagram по числу пользователей обошел Twitter. Сейчас Instagram сейчас 500 млн активных пользователей.



Настоящее социальных сетей



Многие думают, что социальные сети - это история постоянного роста. Однако правда в том, что социальные сети также проходят свой собственный жизненный цикл продукта. В начале социальные сети были захватывающим местом для общения с друзьями и семьей, но это ушло в прошлое.



Десять лет назад социальные сети казались намного проще. В новостных лентах не было спонсорской рекламы. Практически не был "влиятельных лиц" или "инфлюенсеров". Сейчас пользователи социальных сетей перешли от поиска друзей, знаний и данных в цифровом формате к постоянному погружению в бесконечное море мемов. Влияние социальных сетей изменило способ общения людей, постоянно поднимая вопросы, касающиеся конфиденциальности.



Социальные сети, как и многие другие средства массовой информации, стали коммерциализированными и монетизированными практически всеми. Внимание пользователей стало активом, за который борются все, кто использует эти платформы. Вдобавок ко всему, каждая платформа социальных сетей имеет свой собственный алгоритм и машинное обучение или что-то еще, что решает, что показывать каждому конкретному пользователю. Алгоритмы становятся умнее, а люди тупеют. Потребление контента через социальные сети становится все более и более манипулятивным.



Платформы социальных сетей предназначены для того, чтобы привлечь внимание пользователя, держать его в сети и постоянно проверять наличие обновлений на экране. Так компании зарабатывают деньги в социальных сетях. Но, как и пристрастие к азартным играм или пристрастие к никотину, алкоголю, наркотикам, использование социальных сетей может вызвать психологическую тягу. Когда публикация пользователя получает лайк или положительную реакцию, это может вызвать вброс в мозг дофамина, того же химического вещества, которое возникает после выигрыша в игровом автомате, откуса шоколада или выкуривания сигареты. Чем лучше человек вознагражден, тем больше времени он хочет проводить в социальных сетях, даже если это пагубно сказывается на других аспектах его жизни. Слишком долгое пребывание в социальных сетях может отрицательно сказываться на настроении. "Хронические" пользователи чаще сообщают о плохом психическом здоровье, включая симптомы тревоги и депрессии.



Действительно, многочисленные исследования показали прочную связь между активным использованием социальных сетей и повышенным риском депрессии, беспокойства, чувства одиночества и даже суицидальных мыслей. Социальные сети позволяют пользователю увидеть тщательно отобранные лучшие стороны жизни других людей, которые он сравнивает с отрицательными в своей собственной жизни. Сравнивать себя с другими людьми - верный путь к тревоге, и социальные сети облегчили это.



До появления социальных сетей издевательствами можно было заниматься только лицом к лицу. Однако теперь люди могут запугивать других в интернете - анонимно или нет. Сегодня все знают, что такое кибербуллинг, и большинство представляет, что он может сделать с человеком.



Социальные сети позволяют легче знакомиться с новыми людьми и заводить друзей, но они также позволяют жестоким людям без особых усилий врываться в мир других пользователей сети. Злоумышленники могут использовать анонимность, предоставляемую социальными сетями, чтобы завоевать доверие подростков, а затем терроризировать их на глазах у сверстников. Например, они могут создать поддельный профиль и вести себя дружелюбно по отношению к однокласснику, а затем предать его и поставить в неловкое положение.



Подобные онлайн-атаки часто оставляют глубокие психические шрамы и в некоторых случаях даже доводят людей до самоубийства. Как оказалось, киберзапугивание затрагивает не только детей. Взрослые тоже могут стать жертвами онлайн-злоупотреблений.



Страх пропустить (FOMO) - это явление, родившееся примерно в то время, когда происходил бурный рост социальных сетей. Неудивительно, что это одно из самых распространенных негативных последствий социальных сетей для общества. Мысль о том, что человек упускает положительный опыт кого-то другого, может повлиять на его самооценку, вызвать беспокойство и еще больше усилить использование социальных сетей. FOMO может заставить человека брать в руки телефон каждые несколько минут, чтобы посмотреть, не пригласил ли его кто-нибудь в интересное место, или весь день сосредотачиваться на своей ленте Instagram, чтобы убедиться, что никто не делает что-то крутое без него. Даже если это означает, например, рисковать во время вождения, не высыпаться ночью или уделять приоритетное внимание взаимодействию в социальных сетях в ущерб отношениями в реальном мире.



Как уже, наверное, известно большинству людей, социальные сети формируют в сознании человека нереалистичные ожидания относительно жизни и дружбы. Большинство сайтов социальных сетей не отражают жизненных реальностей. Люди используют Snapchat, чтобы делиться своими захватывающими приключениями, публиковать сообщения о том, как сильно они любят своих близких - на Facebook, а также загружать свои страницы в Instagram тщательно проработанными фотографиями. Но на самом деле у пользователя нет возможности узнать, а не фарс ли все это. Хотя на первый взгляд в социальной сети все выглядит великолепно, в реальности пользователь может иметь огромные долги, иметь плохие отношения со своей второй половинкой и отчаянно нуждаться в лайках в Instagram как форме самоутверждения.



Даже если пользователь знает, что изображениями, которые он просматривает в социальных сетях, манипулируют, они все равно могут заставить его чувствовать себя неуверенно, зная, что происходит в его собственной жизни. Точно так же все знают, что другие люди, как правило, делятся только яркими эпизодами своей жизни, а не неприятными моментами, которые переживает каждый. Но это не уменьшает чувства зависти и неудовлетворенности, когда человек просматривает отфотошопленные фотографии друзей, посвященных тропическому пляжному отдыху, или читает об их захватывающем новом продвижении по службе.



Говоря о знаменитостях, если посмотреть на популярные аккаунты в Instagram, можно увидеть невероятно красивых людей в дорогой одежде с идеальным телосложением. Сегодня изображение тела является проблемой для многих. Конечно, ежедневная встреча с таким количеством людей, которые якобы идеальны, заставляет пользователя осознать, насколько он отличен от этих фотографий. И не все в этой ситуации приходят к здравым выводам. Очень важно помнить, что никто не просыпается каждый день в образе супермодели и, хотя многие люди прикладывают усилия, чтобы тренировать свое тело, не все выглядят идеальными.



Помимо увеличения числа случаев тревоги и депрессии, длительное зависание в социальных сетях может привести к плохому сну. Многочисленные исследования показали, что частое использование социальных сетей отрицательно сказывается на качестве сна. Это особенно актуально при использовании телефона ночью в постели. Намереваясь потратить пять минут на проверку своих уведомлений в Facebook, зачастую через час человек понимает, что бездумно просматривает контент Twitter, который ему даже не интересен.



Однако не стоит говорить о том, что социальные сети в нашей сегодняшней жизни несут исключительно зло и они будут уничтожены. Что молодежь повально отказывается от интернета и удаленных технологий. Что все больше людей удаляют свои профили, странички, фотографии в социальных сетях. Возвращаясь к началу статьи, не стоит сравнивать интернет-революцию с сексуальной революцией, которая в конечном счете была сведена на нет. Сравнивать соцсети с сексуальной революцией некорректно. Первое - инструментарий жизни, второе - сама жизнь. Инструментарий никто не запретит. По аналогии порно - инструментарий сексуальной революции, оно никуда не ушло, хотя сама революция остановилась.



Социальные сети всегда будут вызывать привыкание к лучшему или к худшему. Сейчас это часть человеческого поведения. Сети изменятся. Они будут развиваться. Будут появятся новые. Существующие канут в лету. Но поведение потребителей - и желание подключаться и общаться в сети через сети - навсегда останутся. Пользователи не покинут соцсети в ближайшее время.



Ведь наряду с негативными сторонами социальные сети имеют и положительные. Они позволяют общаться друзьями и родными по всему миру и оставаться в курсе событий в их жизни; находить новых друзей и сообщества; общаться с другими людьми, которые разделяют схожие интересы или амбиции; присоединяться или продвигать стоящие дела; повышать осведомленность по важным вопросам; искать или предлагать эмоциональную поддержку в трудные моменты жизни, находить выход для своего творчества и самовыражения; находить источники ценной информации и знаний.



Транснациональная политическая власть социальных сетей (на примере Facebook)



Почему еще социальные сети никуда не исчезнут? На это дал ответ французский исследователь Тьерри Мейсан на своем сайте Voltairenet.org (12.10. 2021).



Ответ такой – политическая власть никогда уже не откажется от такого мощнейшего инструмента влияния на внешнюю и внутреннюю политику как социальные сети. Мейсан показывает это на примере Facebook.



Наиболее посещаемой социальной сетью Интернет является Facebook. В январе 2021 г. она насчитывала 2,85 миллиарда активных пользователей ежемесячно и 1,88 миллиарда активных пользователей ежедневно. В сети сообщения, содержащие снимки обнаженных людей или занимающихся сексом, сексуальные насилия, внушающие ненависть, нарушающие авторские права, спам, пропагандирующие терроризм и насилие с помощью искусственного интеллекта, блокируются. Сайты, признанные опасными либо потому, что их блокировали несколько раз, либо потому, что они связаны с врагами Соединенных Штатов, закрываются.



Facebook одновременно является компанией, включающей Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Novi. В ней работают более 60 000 служащих.



Facebook сегодня имеет свою денежную единицу. Она называется либрой и базируется на корзине, включающей 50% долларов, 14% йен, 11% фунтов стерлингов и 7% сингапурских долларов.



Превратившись в банк, денежная единица которого в основном используется компаниями, осуществляющими продажу через сеть Интернет, Facebook выстраивает параллельную экономику, одновременно виртуальную и глобальную, и более мощную, чем экономики некоторых стран.



Facebook призывает своих пользователей обнаруживать аккаунты, нарушающие правила. Каждому информатору создается досье и выставляется оценка.



Facebook утверждает, что все пользователи имеют равные права, а на самом деле имеется список, включающий 5,8 миллиона человек, к которым правила не применяются. Они могут все говорить и все демонстрировать.



Персональные данные по меньшей мере 87 миллионов человек были похищены британской компанией Cambridge analytica (ею владеет миллиардер Роберт Мерсер и Стив Беннон) и ее канадским филиалом AggregateIQ. Они были использованы:

для избрания Премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2014 г.,

в США во время выборов в 2014 г.,

во время президентских выборов в Аргентине в пользу Маурисио Марки,

во время референдума по выходу Британии из ЕС.

во время президентских выборов в США в 2016 г. в пользу Бена Карсона и Тэда Круза,

и наконец, для Дональда Трампа и руководителя избирательного штаба Стивена Беннена.



По данным The Observer, Cambridge analytica использовала многих представителей из военно-промышленного комплекса и пропагандистских служб, связанных с МИ6. Но возможно, что это всего лишь вершина айсберга: Эдвард Сноуден обнаружил, что Facebook принимает участие в совершенно секретной сети электронного наблюдения PRISM, позволяя Агентству национальной безопасности (АНБ) получать доступ к персональным данным всех клиентов.



В 2010 г. журнал Nature публикует статью под заголовком "Опыт социального воздействия и политической мобилизации 61 миллиона человек". Исследователи из Калифорнийского университета показали, что сообщения на Facebook во время промежуточных выборов в США имели большое влияние не только на пользователей сети, но и на их друзей и даже на друзей их друзей.



В 2014 г. Facebook без ведома подписчиков проводит исследование по "Экспериментальному выявлению эффекта эмоционального заражения через социальные сети".



В 2018 г. Facebook устанавливает партнерские отношения с влиятельным аналитическим центром Atlantic Council, финансируемым НАТО, цель которого состоит в поддержке главенствующей роли США и приверженности к ним и их союзникам. Особая роль в этом партнерстве отводится "корректному использованию Facebook на выборах по всему миру, путем контроля за дезинформацией и иностранным вмешательством и оказания помощи в образовании граждан и формировании гражданского общества.



В итоге, Facebook ввязывается в колониальную политику в Африке со своим проектом прокладки подводного кабеля вдоль берегов Африки. Эта сеть должна связать главные порты, не затрагивая сам континент. Речь идет только об обслуживании элит, которые участвуют в разграблении континента и отправляют его богатства в страны Запада.



Директором по публичным отношениям Facebook является либерал-демократ Ник Клегг. Ранее он занимал пост помощника британского Премьер-министра Дэвида Кэмерона. Во Франции Facebook возглавляет Лоран Солли, бывший глава администрации при президенте Саркози, а затем второе лицо на частном телеканале TF1. Он женат на Каролине Ру, известной журналистке публичного канала France 2.



Facebook не служит ни демократам, ни республиканцам. Эта компания защищает интересы "Американской империи", используя одновременно информацию о пользователях и эмоции, которые она среди них распространяет.



С этой точки зрения особый интерес представляет тот факт, что в 2017 г. Марку Цукерберу вздумалось стать президентом Соединенных Штатов без выборов. Он создает избирательную команду, а затем отказывается. Его план состоял в том, чтобы, опираясь на Демократическую партию, сместить президента Дональда Трампа, сблизиться с вице-президентом Майком Пенсом, чтобы тот уступил ему свое место, когда он автоматически станет президентом, а затем при поддержке республиканцев вынудить Пенса уйти в отставку, а самому стать президентом.



В 2008 г. кандидат Барак Обама назначает бывшего пресс-секретаря Facebook Криса Хьюза, распорядителем My.BarackObama.com (MyBO) и разработчиком Obama’s Online Operation (OOO) с целью мобилизации пяти миллионов избирателей через Facebook.



В 2010 г. Facebook подвергает цензуре Wikileaks – ассоциацию, которая выявляет незаконные операции Пентагона, чем самым наносит ущерб "Американской империи".



В 2010 - 11 г.г. практика, которую официально поддерживает Госдеп США, переходит на Ближнем Востоке в "арабскую весну".



В 2018 г. Facebook запрещает межправительственный канал TeleSur, связывавший в то время Аргентину, Боливию, Кубу, Эквадор, Уругвай и Венесуэлу.



В 2020 г. Facebook закрывает аккаунты, связанные с французскими войсками в Центральной Африке и Мали. Последние вели кампанию, противоречащую целям Пентагона.



В 2021 г. Facebook закрывает аккаунты действующих президентов Уганды Йовери Мусевени и Соединенных Штатов Дональда Трампа.



Facebook не ограничивается борьбой против фейков. Недавно он создал программу News Innovation для поддержки пишущей прессы. Она уже используется в Канаде, Аргентине и Бразилии. Также подписано соглашение на 10 миллионов долларов по оказанию помощи СМИ, которые поддерживают Джастина Трюдо в Канаде, и враждебны Альберто Фернандесу и Кристине Фернандес де Киршнер в Аргентине и Жаиру Болсонару в Бразилии



Будущее



Традиционные социальные платформы продолжат свою работу. Facebook и Instagram уже давно доминируют в социальных сетях как крупнейшие и самые популярные платформы. В последние годы появилось несколько других нишевых платформ социальных сетей, которые стали известными.



Однако новички зачастую сталкиваются с трудностями. TikTok, например, до некоторой степени стал жертвой собственного успеха. Его популярность среди молодежи мира, в том числе китайской, привлекла внимание мировых регулирующих органов. Действительно, бывший президент Д.Трамп не хотел, чтобы компания работала в США, если она не перейдет в собственность США. Индия в июне 2020 года запретила TikTok, тем самым лишив его значительной части аудитории.



У Facebook и Instagram были свои проблемы в 2020 году, и в настоящее время они являются ответчиками по нескольким судебным искам по всему миру. Правительство Австралии пыталось взимать плату с платформ за любые новости, которыми они делятся от австралийских новостных компаний.



Тем не менее, Facebook и Instagram по-прежнему пользуются популярностью у своих пользователей в 2021 году.



В ближайшие годы продолжит набирать популярность так называемый "эфемерный" контент. Это контент, существующий лишь короткое время, который впоследствии исчезает. Истории (Stories) Instagram и Snapchat - прекрасные примеры такого типа контента.



Сегодня продолжительность концентрации внимания людей невелика, и их привычки к потреблению контента также изменились. Вот почему такие форматы контента, как Stories, стали популярными. Они короткие, увлекательные и захватывающие, поэтому люди могут часами пролистывать одну историю за другой.



Продолжит расширяться социальная коммерция. Бренды уже давно используют платформы социальных сетей, такие как Instagram, Pinterest и Facebook, для продажи своей продукции. Социальная коммерция стала новым направлением розничной торговли для брендов, и эта тенденция будет только усиливаться.



Социальная коммерция постепенно превращается в основной канал розничной торговли наравне с другими средами, такими как веб-сайты и офлайн-магазины. Эта тенденция будет усиливаться, поскольку все больше и больше социальных сетей будут внедрять функции, которые продвигают продажи, например публикации о товарах и покупках.



Hootsuite недавно спросил своих клиентов, чего они пытаются достичь с помощью социальных сетей. Безусловно, самой популярной причиной, по которой компании используют социальные сети, было увеличение количества новых клиентов (73%). Затем последовало повышение узнаваемости бренда (64%). На третьем месте (45%) было увеличение числа конверсий (потенциальных клиентов, покупок и запросов о продуктах).



В следующие годы в социальных сетях будет преобладать видеоконтент. Видеоконтент является одной из самых привлекательных форм контента, и вскоре станет в социальных сетях явным победителем над всеми другими типами контента. Будь то короткие видео, такие как популярные в TikTok или Stories, или длинный видеоконтент на YouTube, видео - это будущее контента социальных сетей. Согласно исследованию Cisco, к 2022 году 82% всего онлайн-контента будет видеоконтентом.



В ближайшее время станет нормой прямая трансляция в социальных сетях (Stream). 2020 и 2021 годы стали свидетелями того, как бизнес кардинально поменялся, и целые сектора розничной торговли должны были измениться, чтобы выжить. Неожиданно всем пришлось заниматься повседневными делами в интернете. Люди, которые, возможно, никогда раньше не использовали свои видеокамеры, теперь участвуют в звонках через Zoom, как опытные видеооператоры. Даже пожилые люди, которые, никогда не пользовались мобильным телефоном до 2020 года, должны были адаптироваться к потоковой передаче в реальном времени и онлайн-чатам. Теперь люди привыкли взаимодействовать с брендами в режиме реального времени в интернете. Они могут осмотреть товар, не выходя из дома.



В социальных сетях будет наблюдаться рост внедрения таких технологий, как дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR). Facebook уже делает огромные шаги в этом направлении, представив Horizon - свой мир виртуальной реальности. Это своего рода виртуальный мир, в котором люди могут общаться, обучаться, играть в игры. Это следующий уровень социальных связей, который вполне может стать будущим социальных сетей.



Хотя внедрение VR в социальных сетях все еще находится на начальной стадии, этого нельзя сказать о AR. Фильтры дополненной реальности теперь используются на нескольких основных платформах, таких как Snapchat и Instagram. Они были введены для улучшения визуального контента, публикуемого в социальных сетях, и получили широкую популярность.



Дополненная реальность улучшает "реальную реальность", добавляя к ней цифровые элементы и изменяя то, как вещи выглядят на самом деле. Платформы социальных сетей нашли интересные варианты применения этой технологии и начали использовать ее в последние годы.



Instagram, например, использует дополненную реальность для своих многочисленных фотофильтров. Например, существуют фильтры, которые могут добавить макияж на лицо человека, солнцезащитные очки или кроличьи ушки. Это не что иное, как приложение дополненной реальности для социальных сетей.



Эта тенденция, хотя и широко популяризируется Instagram и Snapchat, в ближайшие годы будет перенята другими платформами социальных сетей. Facebook, например, запустил фильтры AR раньше Instagram, но они стали популярными позже. Facebook также экспериментирует с другими функциями AR и VR и в будущем будет разрабатывать больше приложений для этих технологий.



Приложения AR в социальных сетях не ограничиваются только фотофильтрами для публикации забавных постов и историй. Бренды также будут использовать дополненную реальность, чтобы сделать покупки более удобными для своих клиентов. Например, Sephora - косметический бренд, использует дополненную реальность, чтобы позволить своим клиентам примерить макияж перед покупкой.



Хотя социальные сети обладают многочисленными преимуществами, в последние годы выявились определенные недостатки. Конфиденциальность и безопасность данных - две такие проблемы, о которых много говорят в социальных сетях, применительно, например, к Facebook.



Социальные сети можно легко использовать для сбора информации о любом человеке и ее неправомерного использования. Есть утверждения, что некоторые социальные сети даже продают пользовательские данные другим компаниям. В свете этого социальные сети и регулирующие органы в ближайшие годы ужесточат свои нормы и введут больше политик ограничений.



Социальные сети традиционно были местом, где люди могли обмениваться фотографиями и видео. Однако сегодня, помимо этого, они стал платформами для розничной торговли. Многие бренды начали признавать социальные сети как платформы для обслуживания клиентов. Этот переход произошел, поскольку товаропроизводители начали замечать, что многие клиенты пытаются связаться с ними в социальных сетях. Это может быть связано с отсутствием отклика по другим каналам или потому, что это более прямой способ связаться с брендами.



Понятно, что бренды начали реагировать на такие сообщения и направлять этих клиентов по нужным каналам. Представим, что количество таких взаимодействий многократно растет. Это не просто единичные случаи, когда клиенты публикуют свои вопросы или жалобы в социальных сетях, а товаропроизводители отвечают. Теперь эти каналы взаимодействия стали достаточно важными в обслуживании клиентов, чтобы бренды могли признать их единым целым.



Персонализация - это глобальная потребительская тенденция, которая существует уже несколько лет. Тем не менее в социальных сетях, она появилась совсем недавно. Ключевым аспектом, в котором компании и маркетологи используют тенденцию персонализации, является размещение рекламы в социальных сетях. Платформы социальных сетей начали предоставлять маркетологам расширенные возможности таргетинга и настройки. Это позволяет показывать нужную рекламу нужным людям в нужное время.



Попробуйте открыть любую рекламу в Instagram. Через несколько минут вы увидите рекламу похожих товаров по всей своей ленте. Чем больше объявлений вы нажимаете, тем лучше платформы социальных сетей будут понимать ваше поведение и предпочтения в интернете.



Подобно тому, как локальное SEO (от англ. search engine optimization - комплекс мероприятий по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей) предназначено для местных товаропроизводителей, которые хотят получать больше трафика, локальный таргетинг является инструмент продвижения для оффлайн-бизнеса в онлайн сетей. Многие бренды используют геотаргетинг для охвата и привлечения людей из определенного географического местоположения.



Один из распространенных способов привлечения местной аудитории брендами - это геотегирование их сообщений и историй. Если добавить местоположение в свой контент в социальных сетях, оно автоматически привлечет местную аудиторию.



Социальные платформы, такие как Instagram, предоставляют возможность поиска сообщений из близлежащих или определенных мест. Если добавить местоположение к контенту, он будет отображаться в результатах поиска, помогая местным жителям найти производителя, товар и соответствующий контент.



Бренды также могут использовать геотаргетинг, чтобы привлечь больше людей на свои местные конференции и мероприятия, посвященные собственной продукции. Или они могут использовать фильтры местоположения в своих объявлениях в социальных сетях, чтобы рекламировать продукт только для подходящей аудитории определенной местности.



Сообщества в социальных сетях - это в основном социальные группы, созданные брендами для предоставления сетевой платформы своим клиентам или группы по интересам. Обычно это частные группы, к которым могут присоединиться единомышленники, чтобы обсудить свои общие вопросы. То есть группа именно о конкретном проекте или продукте, в нее будут вступать заинтересованные в продукте пользователи. Некоторые компании используют группы в соцсетях не столько ради продажи товаров или услуг, сколько ради создания имиджа и репутации. Прямое общение с потребителем, публикация полезных материалов, информирование о важных новостях и мероприятиях – все это помогает повысить доверие и лояльность аудитории (как существующей, так и потенциальной).



Бренды могут использовать свои сообщества в социальных сетях для запуска новых продуктов, поиска отзывов клиентов и получения ценной информации о клиентах.



***



Пока одни теоретики мечтают навсегда отключить человечество от социальных сетей, а другие о том, как усилить за соцсетями госконтроль, сами социальные сети продолжают бурно развиваться.



18 октября 2021 года Facebook объявила, что в ближайшие пять лет компания планирует нанять 10 тысяч новых сотрудников в Европейском союзе, которые будут создавать метавселенную - так называют виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться и общаться друг с другом с помощью очков виртуальной реальности. Компания уже тестировала эту функцию для удаленной работы: с помощью специальной гарнитуры сотрудники могли присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров.



Создание метавселенной – одна из приоритетных задач компании, на ее реализацию может уйти 10–15 лет. В сентябре компания выделила более 50 млн долларов, привлекая к разработке нового продукта онлайн-платформу Roblox и создателей компьютерной игры Fortnite Epic Games. Источник - Завтра

