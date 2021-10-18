Задержан за вымогательство первый заместитель директора Погранслужбы Киргизии Бекташев

09:13 20.10.2021

20 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Должностные лица контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" под покровительством отдельных руководителей Погранслужбы систематически вымогали деньги с граждан, пересекающих границу. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



Уточняется, что преимущественно их жертвами становились граждане Узбекистана и водители большегрузных автотранспортных средств. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Получение взятки группой лиц" УК КР.



"19 октября задержаны начальник КПП "Достук-автодорожный" А.Э., начальник УПС ГКНБ КР по Ошской области Ч.Н., а также первый заместитель директора - начальник Генерального штаба ПС ГКНБ Курсанбек Бекташев. Задержанные водворены в ИВС ГУ ГКНБ по Ошу и Ошской области", - сообщили в ведомстве.