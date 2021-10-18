Туркмения наращивает экспорт газа в Китай

09:59 20.10.2021

Экспорт туркменского газа в Китай вырос на 23,9%



Экспорт туркменского газа в Китай вырос на 23,9%



По данным компании Wood Mackenzie, цена природного газа, поставляемого Туркменистаном в Китай, выросла на 23,9% в первой половине 2021 года. Данные опубликованы российским изданием "Ведомости".



Согласно сообщению, в январе Китай заплатил 192 доллара за тысячу кубометров туркменского газа, а в июле цена выросла до 238 долларов.



Туркменистан увеличил также объемы экспорта газа. Orient.tm сообщает, что в период с января по август 2021 года Туркменистан увеличил поставки за рубеж природного газа на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев страна экспортировала около 31 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 8,3 миллиарда кубометров больше, чем в минувшем году.



Издание отмечает, что данные о росте цен на туркменское голубое топливо за август-октябрь, когда мировые цены на энергоносители выросли в несколько раз, в настоящее время не обнародованы.



По данным лондонской межконтинентальной биржи, цены на энергоносители, особенно на нефть и природный газ, резко выросли в последние месяцы. По данным биржи, 18 октября цена тысячи кубометров газа на энергетических рынках Европы составила 980 долларов.



Китай является крупнейшим потребителем энергии в Туркменистане. По данным туркменского издания Orient.tm, стоимость закупленного в июле у Туркменистана китайского газа составила 2,77 миллиарда кубометров.



Последние несколько лет Туркменистан сталкивается с серьезными финансовыми трудностями.



Между тем, в июне туркменское правительство объявило, что оно полностью погасило долг перед Китаем на строительство газопровода Туркменистан-Китай и разработку газового месторождения Галкыныш. Точные суммы и сроки выплаты кредитов Туркменистана государственному Банку Китая не сообщались. Но официальные СМИ сообщили в марте, что для строительства трубопровода было привлечено более 8 миллиардов долларов.