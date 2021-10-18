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РосМинсельхоз пробил завоз узбеков-гастарбайтеров на рос-птицефабрики. Пилотный афер-проект, - "Къ"
10:14 20.10.2021

Птицефабрикам раздадут по рукам
Для предприятий АПК завезут рабочих из Узбекистана

Минсельхоз нашел решение проблемы с дефицитом персонала в сельском хозяйстве. Рабочих планируется завезти из Узбекистана в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли. Заинтересованы в программе прежде всего птицеводческие компании. Но некоторые участники рынка сомневаются, что мера позволит увеличить производство мяса птицы, сократившееся из-за увеличения себестоимости и вспышек птичьего гриппа.

Предприятия АПК смогут принять участие в пилотном проекте Минстроя по привлечению рабочих из Узбекистана, рассказали "Ъ" участники совещания, прошедшего в Минсельхозе 19 октября.

Минсельхоз до конца недели планирует собрать заявки от компаний, для которых планируется ввезти до 3,5 тыс. рабочих.

Персонал будут ввозить в рамках квоты в 10 тыс. человек для строительной отрасли.

Компаниям, желающим привлечь мигрантов, нужно заключить соглашение с Агентством внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана. Потенциальным работникам там сделают тесты на наличие ВИЧ, туберкулеза, вакцинируют от COVID-19 "Спутником Лайт", обеспечат сдачу экзамена по русскому языку. Все это профинансирует наниматель. Также компании должны оплатить перелет и расходы на патент.

Общие затраты на привлечение одного работника оцениваются в 45–50 тыс. руб.

В АВТМ "Ъ" не ответили.

В Минсельхозе сообщили, что ведут постоянный мониторинг кадрового обеспечения АПК и при необходимости готовят и направляют в Минтруд соответствующие предложения. Сейчас ситуация в целом по отрасли оценивается как стабильная, АПК обеспечен трудовыми ресурсами за счет внутреннего рынка, говорят в Минсельхозе. В Минтруде комментарии не предоставили.

В группе "Черкизово" говорят, что пока оценивают потребность в иностранных рабочих: на всех предприятиях группы менее чем в 1 тыс. человек. В УК "Траст-Птицеводческие активы" в рамках пилота в 2021 году планируют трудоустроить 50 человек, а при успешном старте проекта в 2022 году - еще 400 человек. Представитель ГАП "Ресурс" на совещании в Минсельхозе сообщил, что группа может привлечь до конца года 500 рабочих на зарплату 40–50 тыс. руб. в месяц. Возможность участия в проекте изучают и в ГК "Русагро", рассказал "Ъ" гендиректор группы Максим Басов. По его словам, сотрудников не хватает на нескольких свиноводческих комплексах.

ГАП "Ресурс" и "Черкизово" сообщали о дефиците персонала еще месяц назад (см. "Ъ" от 13 сентября). Тогда отмечалось, что проблема может привести к сокращению ассортимента птицефабрик и снижению объемов производства. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает дефицит мясной отрасли в рабочей силе в 10 тыс. человек.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева считает, что ввоз рабочих из Узбекистана, возможно, и сможет решить проблему нехватки кадров, но это вряд ли позволит увеличить производство.

По данным Росстата, в январе-сентябре поставки мяса птицы снизились на 1,7%, до 4,05 млн тонн год к году. Как отмечает источник "Ъ" в отрасли, к этому привело увеличение себестоимости производства, дефицит инкубационного яйца в начале 2021 года, вспышки птичьего гриппа и пр. Кроме того, добавляет собеседник "Ъ", ряду компаний выгодно не обеспечивать производство на уровне прошлого года, чтобы сохранять более высокий уровень цен. По данным Минсельхоза, отпускные цены на мясо птицы за неделю на 13 октября выросли на 1,9%, до 133,37 руб. за кг.

Председатель межрегионального профсоюза "Новопроф" Иван Мухин говорит, что целевой набор иностранных рабочих для трудовых мигрантов несет определенные риски. По его словам, рабочие могут оказаться в ситуации, когда с обещанной зарплаты будут вычитаться все текущие расходы работодателя, из-за чего мигранты фактически оказываются привязаны к работе. Альберт Давлеев считает, что эффективнее было создать рабочую систему внутренней трудовой миграции. За последние годы в РФ закрылось до 100 производителей мяса, сотрудников которых можно было бы привлечь на временные работы, указывает он. К тому же, добавляет эксперт, у таких рабочих уже есть необходимая экспертиза.

Алексей Полухин

Источник - kommersant.ru
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