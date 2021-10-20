Талибов примут в Москве в новом качестве... Как родных? - К.Кривошеев

10:51 20.10.2021

Они приедут в Москву как представители власти в Афганистане



В среду в Москве пройдет заседание "московского формата" по Афганистану, включающего представителей этой страны и десяти стран-соседей. Делегация "Талибана" будет участвовать во встрече впервые после того, как эта запрещенная в России террористическая организация получила практически абсолютную власть над Афганистаном и сформировала свое правительство. Не признанные мировым сообществом талибы будут сидеть за одним столом с правительственными делегациями других стран и участвовать в принятии совместного заявления. Как сообщают в МИД РФ, целью встречи станет "обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства". Еще одной особенностью заседания станет отсутствие на нем делегации США.



Ровно три года назад заседание "московского формата" стало первым, которое посетила делегация талибов. Но тогда наряду с ними в Москву приезжали и представители официального Кабула. Теперь в этом больше нет смысла - после захвата афганской столицы 15 августа талибы установили контроль над страной.



По данным афганского телеканала Tolo News, делегацию, состоящую из одних талибов, возглавит замглавы нового правительства страны Абдул-Салам Ханафи. Вместе с ним приедет и глава МИДа Амир Хан Муттаки.



В списке приглашенных не оказалось даже экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы, которые раньше были частыми гостями в Москве. Об этом сообщило посольство России в Кабуле, хотя многочисленные СМИ со ссылкой на источники до последнего писали, что они приедут.



Россия традиционно приглашала на встречу "московского формата" еще и США, но оттуда пришел вежливый отказ - американцы сослались на "логистические сложности".



К тому же в Вашингтоне только что прошли важные кадровые перестановки - спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад покинул пост, уступив его своему заместителю Томасу Уэсту.



Ситуацию разъяснил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Господин Уэст звонил вчера нашему представителю, господину Кабулову (спецпредставителю президента России, директору второго департамента Азии МИДа Замиру Кабулову.- "Ъ"), выразил сожаление, что вот так все произошло (он буквально накануне был назначен), и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию. Мы будем рады его видеть",- сказал господин Лавров журналистам в ходе пресс-конференции на Валдайском форуме в Сочи.



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Со своей стороны, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что существующий наряду с "московским форматом" формат "расширенной тройки" по Афганистану, куда входят Россия, Китай, США и Пакистан, в Вашингтоне по-прежнему считают "эффективным и конструктивным".



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал цель московской встречи в самых общих чертах: "Продолжение диалога, обмен мнениями, сопоставление позиций и попытка понять, что будет происходить в Афганистане". В МИД РФ дали конкретику. "В ходе встречи запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране",- отметили в ведомстве, добавив, что по итогам встречи ожидается "принятие совместного заявления".



По мнению российского эксперта по Афганистану Аркадия Дубнова, текст этого заявления станет предметом для реальной дискуссии, и в одном из пунктов этого документа участники встречи попытаются закрепить стремление к созданию нового - на этот раз действительно инклюзивного - правительства страны.



"Талибы сумели доказать, что с ними можно работать, они становятся все более и более договороспособными,- отметил господин Дубнов в беседе с "Ъ".- На днях представительную делегацию талибов принимали в узбекском Термезе, и эта встреча весьма сильно воодушевила узбеков. Талибы уже говорят о готовности открыть школы для девочек всех возрастов в ряде северных провинций".



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Накануне заседания "московского формата", 19 октября, российский МИД провел еще и встречу "расширенной тройки", но из-за отсутствия американских представителей она получилась усеченной: помимо России на ней были представлены только Китай и Пакистан. "Участники обменялись мнениями относительно общих угроз безопасности, выразили совместную заинтересованность в оказании Афганистану срочной гуманитарной и экономической помощи",- заявили в МИД РФ. Это дает основания полагать, что, несмотря на все трудности политического характера, именно гуманитарный вопрос сейчас можно назвать самым острым, ведь возможный кризис грозит наплывом беженцев в соседние с Афганистаном страны.



Нельзя списывать со счетов и террористическую угрозу. За последний месяц шиитские мечети дважды подвергались атакам: при взрыве в Кундузе погибло 46 человек, а в Кандагаре 15 октября - более 60. Ответственность за эти теракты взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".



Примечательно, что ровно через неделю после встречи в "московском формате" мероприятие по Афганистану пройдет и в Тегеране.



В нем примут участие главы МИДов Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как считает Аркадий Дубнов, Иран "на правах хозяина площадки и крупнейшего шиитского государства в регионе обязательно поднимет вопрос безопасности своих афганских единоверцев".



Кирилл Кривошеев

20.10.21