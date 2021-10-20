 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.10.2021
12:31  Мир в хату! Банда Талиб-министров прибыла на сходку с паханом Лавром в Москву
12:14  Заживем? Как власти хотят изменить жизнь кыргызстанцев за 5 лет - программа
12:09  Нашу Вселенную создали в лаборатории, - теория космо-физика Ави Леба
12:07  До каз-хозяйствовались. Река Урал погибает на глазах
12:05  Закрытие проекта "Украина" близко? - Э.Биров
12:03  В Кыргызстане открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
12:00  Раздал премии. Главарь ТалибМВД Хаккани провел торжественную встречу с членами семей... террористов-смертников

11:40  ОДКБ начала новые 3-х фазные военные маневры на Тадж-афганской границе - пугаем непуганных талибов
11:33  КырФемида, блин... Экс-преза Атамбаева повторно осудили реанимировав отмененный приговор
11:29  "Правила военно-патриотического воспитания" разработали в Казахстане. В духе идей "Рухани Жангыру", "Мангилик ел" и "7 граней Великой степи"...
10:54  КырПарламенту не дали устроить себе месячные агитационные каникулы
10:51  Талибов примут в Москве в новом качестве... Как родных? - К.Кривошеев
10:14  РосМинсельхоз пробил завоз узбеков-гастарбайтеров на рос-птицефабрики. Пилотный афер-проект, - "Къ"
09:59  Туркмения наращивает экспорт газа в Китай
09:13  Задержан за вымогательство первый заместитель директора Погранслужбы Киргизии Бекташев
08:08  В Дамаске взорвали автобус с сирийскими военными - 14 "груз 200"
01:45  Социальные сети как вход в параллельный мир
00:50  Афганки и талибки. Каково жить под чадрой? - Маргот Вальстрем и Сусана Малькорра
00:45  Госдеп и Пентагон разбираются в причинах неудач США в Афганистане. Инспектор Шоу ничего не может понять
00:42  Эрдоган предложил пересмотреть итоги Второй мировой войны, - Д.Моисеев
00:37  Украину вымораживает топливный кризис, - А.Бабицкий
00:34  Турки продолжают отлавливать туркменских оппозиционных активистов
00:20  Деолигархизация по-украински. Кумы, паны и подпаски, - Т.Ивженко
00:07  НАСА - с носом! Россия и Китай совместно построят космо-станцию на Луне, - Foreign Policy
00:00  Ливан ждет зажигательная кампания. Парламент страны решил приблизить дату выборов, - М.Беленькая
Вторник, 19.10.2021
23:31  Цирк с конями. КырПарламент зарегестрировал депутата за месяц до конца каденции
22:55  Компартия Китая накладывает вето на критику председателя Си
20:12  Трубкой в анус? Саакашвили готовят к принудительному кормлению
19:58  В американских квартирах рос-олигарха Дерипаски идут обыски, буржуй Гуцериев скулит под санкциями
19:08  Нуриддин Холикназаров избран муфтием Узбекистана
18:34  Разгребать Бишкекский мусор наняли эстонскую компанию... которая за 4 года ничего не разгребла
18:30  Окончательный вариант латиницы в Казахстане утвердят в 2022 году
17:13  Москва словам не верит: чего ждут от талибов на встрече по Афганистану, - Н.Портякова
17:10  "Мисс Шымкент - 2021" стала студентка-медичка очаровательная Шугыла
17:08  "Руханисты" против "хаменеистов". В Иране готовится транзит власти, - С.Тарасов
14:00  Депортированного из РФ таджикского диссидента Иззата Омона посадили на 9 лет. Оказался особо крупным "мошенником"
13:45  Одиозный вождь племени солто генерал Кожоналиев возглавил контрольное управление Администрации КырПрезидента
13:33  Памяти государственных программ Казахстана.., - Данияр Ашимбаев
12:48  Ответственен ли Сооронбай Жээнбеков за "черный июль"? - Бюбюсара Орозалиева
12:13  Секретная китайская база в Таджикистане, или Как Пекин приспосабливается к новым реалиям
12:06  Трудовые мигранты в РФ. Раздутая шумиха и реальное недовольство, - Э.Биров
12:05  К вопросу о вечной недооценке мусульманского фактора в истории Золотой Орды, - Н.Нуртазина
09:33  Яблоки раздора: таджикским мигрантам не заплатили за сбор урожая в российском Воронеже
09:31  В Самарканде ушел из жизни известный поэт и исследователь Хает Неъмат (Самарканди)
09:22  National Interest: следует признать, что в Сирии США уже проиграли
09:13  В Туркмении построили собственные верфи и заложили первый сухогруз
09:08  Уэст вместо Халилзада. США меняют спецпредставителя по Афганистану
09:03  Замакима Атырауской области Казахстана Нурлыбаев обвинен в растрате
08:57  Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке, - Дм.Седов
08:52  Новым главой Госфиннадзора Киргизии стал Улан Сарбанов (ранее сидевший за хищения)
08:39  Зачем нужна игра в поддавки с "Талибаном", - А.Серенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Талибов примут в Москве в новом качестве... Как родных? - К.Кривошеев
10:51 20.10.2021

Они приедут в Москву как представители власти в Афганистане

В среду в Москве пройдет заседание "московского формата" по Афганистану, включающего представителей этой страны и десяти стран-соседей. Делегация "Талибана" будет участвовать во встрече впервые после того, как эта запрещенная в России террористическая организация получила практически абсолютную власть над Афганистаном и сформировала свое правительство. Не признанные мировым сообществом талибы будут сидеть за одним столом с правительственными делегациями других стран и участвовать в принятии совместного заявления. Как сообщают в МИД РФ, целью встречи станет "обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства". Еще одной особенностью заседания станет отсутствие на нем делегации США.

Ровно три года назад заседание "московского формата" стало первым, которое посетила делегация талибов. Но тогда наряду с ними в Москву приезжали и представители официального Кабула. Теперь в этом больше нет смысла - после захвата афганской столицы 15 августа талибы установили контроль над страной.

По данным афганского телеканала Tolo News, делегацию, состоящую из одних талибов, возглавит замглавы нового правительства страны Абдул-Салам Ханафи. Вместе с ним приедет и глава МИДа Амир Хан Муттаки.

В списке приглашенных не оказалось даже экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы, которые раньше были частыми гостями в Москве. Об этом сообщило посольство России в Кабуле, хотя многочисленные СМИ со ссылкой на источники до последнего писали, что они приедут.

Россия традиционно приглашала на встречу "московского формата" еще и США, но оттуда пришел вежливый отказ - американцы сослались на "логистические сложности".

К тому же в Вашингтоне только что прошли важные кадровые перестановки - спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад покинул пост, уступив его своему заместителю Томасу Уэсту.

Ситуацию разъяснил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Господин Уэст звонил вчера нашему представителю, господину Кабулову (спецпредставителю президента России, директору второго департамента Азии МИДа Замиру Кабулову.- "Ъ"), выразил сожаление, что вот так все произошло (он буквально накануне был назначен), и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию. Мы будем рады его видеть",- сказал господин Лавров журналистам в ходе пресс-конференции на Валдайском форуме в Сочи.

Как в Афганистане укрепляется власть талибов
Со своей стороны, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что существующий наряду с "московским форматом" формат "расширенной тройки" по Афганистану, куда входят Россия, Китай, США и Пакистан, в Вашингтоне по-прежнему считают "эффективным и конструктивным".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал цель московской встречи в самых общих чертах: "Продолжение диалога, обмен мнениями, сопоставление позиций и попытка понять, что будет происходить в Афганистане". В МИД РФ дали конкретику. "В ходе встречи запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране",- отметили в ведомстве, добавив, что по итогам встречи ожидается "принятие совместного заявления".

По мнению российского эксперта по Афганистану Аркадия Дубнова, текст этого заявления станет предметом для реальной дискуссии, и в одном из пунктов этого документа участники встречи попытаются закрепить стремление к созданию нового - на этот раз действительно инклюзивного - правительства страны.

"Талибы сумели доказать, что с ними можно работать, они становятся все более и более договороспособными,- отметил господин Дубнов в беседе с "Ъ".- На днях представительную делегацию талибов принимали в узбекском Термезе, и эта встреча весьма сильно воодушевила узбеков. Талибы уже говорят о готовности открыть школы для девочек всех возрастов в ряде северных провинций".

Как прошел чрезвычайный саммит G20 по Афганистану
Накануне заседания "московского формата", 19 октября, российский МИД провел еще и встречу "расширенной тройки", но из-за отсутствия американских представителей она получилась усеченной: помимо России на ней были представлены только Китай и Пакистан. "Участники обменялись мнениями относительно общих угроз безопасности, выразили совместную заинтересованность в оказании Афганистану срочной гуманитарной и экономической помощи",- заявили в МИД РФ. Это дает основания полагать, что, несмотря на все трудности политического характера, именно гуманитарный вопрос сейчас можно назвать самым острым, ведь возможный кризис грозит наплывом беженцев в соседние с Афганистаном страны.

Нельзя списывать со счетов и террористическую угрозу. За последний месяц шиитские мечети дважды подвергались атакам: при взрыве в Кундузе погибло 46 человек, а в Кандагаре 15 октября - более 60. Ответственность за эти теракты взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

Примечательно, что ровно через неделю после встречи в "московском формате" мероприятие по Афганистану пройдет и в Тегеране.

В нем примут участие главы МИДов Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как считает Аркадий Дубнов, Иран "на правах хозяина площадки и крупнейшего шиитского государства в регионе обязательно поднимет вопрос безопасности своих афганских единоверцев".

Кирилл Кривошеев
20.10.21

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634716260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ход реализации демократических реформ в Казахстане обсудили в Сенате
- Нурлан Нигматулин встретился с Председателем Парламента Королевства Саудовская Аравия
- Свыше 8 млн казахстанцев вакцинированы первым компонентом прививки против коронавируса
- А. Мамин поручил обеспечить комплексный и единый подход к развитию сельских территорий
- Зачем отчитываться о прошлом, когда впереди будущее? - Ашимбаев
- О мудрецах и их советах
- А. Смаилов провел заседание МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях
- Основные тезисы заместителя Председателя Национального Банка Алии Молдабековой об ослаблении тенге к рублю на фоне дорожающей нефти
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  